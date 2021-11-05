Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/sammit-1757778403.html
Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол
Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол - РИА Новости, 05.11.2021
Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол
Саммит Россия-Африка должен пройти в 2022 году на Африканском континенте, но нельзя исключать его проведение в виртуальном формате, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:10
2021-11-05T11:51
в мире
кения
египет
африканский союз
алемайеху тегену
россия
бенсон огуту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602026233_135:224:2829:1739_1920x0_80_0_0_140b83b7bfec4075e582c1569d413a57.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саммит Россия-Африка должен пройти в 2022 году на Африканском континенте, но нельзя исключать его проведение в виртуальном формате, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука.Саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет."Все настроены на то, что саммит все-таки пройдет в 2022 году... Я могу вас заверить, что саммит Россия-Африка пройдет в следующем году. В каком формате - это другой вопрос... Он может пройти и виртуальном формате, если возникнет такая необходимость. Но пройти - пройдет", - сказал он.Он добавил, что саммит Россия-Африка не может не пройти два года подряд."Я не думаю, что мы можем позволить себе не проводить саммит два года подряд. Потому что последний саммит был в 2019 году. В 2020 году мы, понятное дело, не смогли его провести, так как весь мир поразила пандемия. Но сегодня нельзя сказать, что мы в той же ситуации, как и в прошлом году", - пояснил посол.Он также отметил, что решение о формате и сроках проведения саммита будет принято коллегиально членами "тройки" Африканского союза и МИД РФ.По его словам, среди критериев, по которым будет приниматься решение о выборе места проведения саммита, могут быть эпидемиологическая безопасность, стабильность в стране, а также инфраструктура.Посол ЮАР добавил, что его страна также будет готова к проведению саммита, когда уладит собственную внутреннюю ситуацию."Если ЮАР попросят провести саммит, я думаю, мы ответим на этот запрос, после того как уладим собственную внутреннюю ситуацию. Пандемия будет на первом месте среди этих вопросов, конечно. Но у нас нет проблем с инфраструктурой, мы принимали и более масштабные саммиты. У нас есть вся необходимая инфраструктура для этого, а также банковская система, очень надежная, высокого класса", - заверил посол.Ранее о желании проводить саммит Россия-Африка в 2022 году в Найроби сообщил посол Кении Бенсон Огуту. В свою очередь, посол Нигерии Абдуллахи Шеху заявил, что и его страна готова принять саммит, если представится шанс. О готовности принимать саммит говорил и посол Чада Махмуд Адам Башир, а также посол Эфиопии Алемайеху Тегену.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211102/afrika-1757279199.html
https://ria.ru/20211008/lavrov-1753684957.html
кения
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602026233_180:151:2419:1830_1920x0_80_0_0_33c35805da20f988d3d95a9e9bfd9dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кения, египет, африканский союз, алемайеху тегену, россия, бенсон огуту
10:10 05.11.2021 (обновлено: 11:51 05.11.2021)
 
Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол

Посол ЮАР заявил, что саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти в онлайн-формате

© РИА Новости / Нина ЗотинаРоссия-Африка
Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саммит Россия-Африка должен пройти в 2022 году на Африканском континенте, но нельзя исключать его проведение в виртуальном формате, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука.
Саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.
Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 08:00
Зачем Африке кормить Россию: у нас будет база в Красном море
"Все настроены на то, что саммит все-таки пройдет в 2022 году... Я могу вас заверить, что саммит Россия-Африка пройдет в следующем году. В каком формате - это другой вопрос... Он может пройти и виртуальном формате, если возникнет такая необходимость. Но пройти - пройдет", - сказал он.
Он добавил, что саммит Россия-Африка не может не пройти два года подряд.
"Я не думаю, что мы можем позволить себе не проводить саммит два года подряд. Потому что последний саммит был в 2019 году. В 2020 году мы, понятное дело, не смогли его провести, так как весь мир поразила пандемия. Но сегодня нельзя сказать, что мы в той же ситуации, как и в прошлом году", - пояснил посол.
Он также отметил, что решение о формате и сроках проведения саммита будет принято коллегиально членами "тройки" Африканского союза и МИД РФ.
"Да, ЮАР действительно входит в состав "тройки" Африканского союза, поскольку председательствовала там в прошлом году, и оставит какие-то рекомендации по поводу проведения саммита. Однако решение будет принято коллегиально. Это не будет только наше решение или решение "тройки". Все потенциальные участники саммита будут принимать его. Но "тройка" выскажет свои соображения участникам саммита", - сказал посол.
По его словам, среди критериев, по которым будет приниматься решение о выборе места проведения саммита, могут быть эпидемиологическая безопасность, стабильность в стране, а также инфраструктура.
"Во-первых, у страны, которая примет саммит, должна быть вся необходимая инфраструктура для проведения мероприятия такого высокого уровня... Во-вторых, по моему мнению, это уровень безопасности в этой стране. Вы не можете проводить такой саммит в нестабильной стране, где накануне произошел переворот... Безопасность для здоровья всех участников также будет принята во внимание. Я думаю, на встрече "тройки" будут обсуждаться именно эти вещи. И они направят свои рекомендации Москве. Потому что это саммит России и Африки", - пояснил он.
Посол ЮАР добавил, что его страна также будет готова к проведению саммита, когда уладит собственную внутреннюю ситуацию.
"Если ЮАР попросят провести саммит, я думаю, мы ответим на этот запрос, после того как уладим собственную внутреннюю ситуацию. Пандемия будет на первом месте среди этих вопросов, конечно. Но у нас нет проблем с инфраструктурой, мы принимали и более масштабные саммиты. У нас есть вся необходимая инфраструктура для этого, а также банковская система, очень надежная, высокого класса", - заверил посол.
Ранее о желании проводить саммит Россия-Африка в 2022 году в Найроби сообщил посол Кении Бенсон Огуту. В свою очередь, посол Нигерии Абдуллахи Шеху заявил, что и его страна готова принять саммит, если представится шанс. О готовности принимать саммит говорил и посол Чада Махмуд Адам Башир, а также посол Эфиопии Алемайеху Тегену.
Читайте полный текст интервью >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 14:28
Лавров ответил на претензии европейцев по присутствию России в Африке
 
В миреКенияЕгипетАфриканский союзАлемайеху ТегенуРоссияБенсон Огуту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
Лента новостейМолния
Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа