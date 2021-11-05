https://ria.ru/20211105/sammit-1757778403.html

Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол

Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол - РИА Новости, 05.11.2021

Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол

Саммит Россия-Африка должен пройти в 2022 году на Африканском континенте, но нельзя исключать его проведение в виртуальном формате, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:10

2021-11-05T10:10

2021-11-05T11:51

в мире

кения

египет

африканский союз

алемайеху тегену

россия

бенсон огуту

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саммит Россия-Африка должен пройти в 2022 году на Африканском континенте, но нельзя исключать его проведение в виртуальном формате, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука.Саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет."Все настроены на то, что саммит все-таки пройдет в 2022 году... Я могу вас заверить, что саммит Россия-Африка пройдет в следующем году. В каком формате - это другой вопрос... Он может пройти и виртуальном формате, если возникнет такая необходимость. Но пройти - пройдет", - сказал он.Он добавил, что саммит Россия-Африка не может не пройти два года подряд."Я не думаю, что мы можем позволить себе не проводить саммит два года подряд. Потому что последний саммит был в 2019 году. В 2020 году мы, понятное дело, не смогли его провести, так как весь мир поразила пандемия. Но сегодня нельзя сказать, что мы в той же ситуации, как и в прошлом году", - пояснил посол.Он также отметил, что решение о формате и сроках проведения саммита будет принято коллегиально членами "тройки" Африканского союза и МИД РФ.По его словам, среди критериев, по которым будет приниматься решение о выборе места проведения саммита, могут быть эпидемиологическая безопасность, стабильность в стране, а также инфраструктура.Посол ЮАР добавил, что его страна также будет готова к проведению саммита, когда уладит собственную внутреннюю ситуацию."Если ЮАР попросят провести саммит, я думаю, мы ответим на этот запрос, после того как уладим собственную внутреннюю ситуацию. Пандемия будет на первом месте среди этих вопросов, конечно. Но у нас нет проблем с инфраструктурой, мы принимали и более масштабные саммиты. У нас есть вся необходимая инфраструктура для этого, а также банковская система, очень надежная, высокого класса", - заверил посол.Ранее о желании проводить саммит Россия-Африка в 2022 году в Найроби сообщил посол Кении Бенсон Огуту. В свою очередь, посол Нигерии Абдуллахи Шеху заявил, что и его страна готова принять саммит, если представится шанс. О готовности принимать саммит говорил и посол Чада Махмуд Адам Башир, а также посол Эфиопии Алемайеху Тегену.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211102/afrika-1757279199.html

https://ria.ru/20211008/lavrov-1753684957.html

кения

египет

россия

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в мире, кения, египет, африканский союз, алемайеху тегену, россия, бенсон огуту