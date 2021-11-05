https://ria.ru/20211105/sammit-1757778403.html
Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол
Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол - РИА Новости, 05.11.2021
Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол
Саммит Россия-Африка должен пройти в 2022 году на Африканском континенте, но нельзя исключать его проведение в виртуальном формате, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:10
2021-11-05T10:10
2021-11-05T11:51
в мире
кения
египет
африканский союз
алемайеху тегену
россия
бенсон огуту
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саммит Россия-Африка должен пройти в 2022 году на Африканском континенте, но нельзя исключать его проведение в виртуальном формате, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука.Саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет."Все настроены на то, что саммит все-таки пройдет в 2022 году... Я могу вас заверить, что саммит Россия-Африка пройдет в следующем году. В каком формате - это другой вопрос... Он может пройти и виртуальном формате, если возникнет такая необходимость. Но пройти - пройдет", - сказал он.Он добавил, что саммит Россия-Африка не может не пройти два года подряд."Я не думаю, что мы можем позволить себе не проводить саммит два года подряд. Потому что последний саммит был в 2019 году. В 2020 году мы, понятное дело, не смогли его провести, так как весь мир поразила пандемия. Но сегодня нельзя сказать, что мы в той же ситуации, как и в прошлом году", - пояснил посол.Он также отметил, что решение о формате и сроках проведения саммита будет принято коллегиально членами "тройки" Африканского союза и МИД РФ.По его словам, среди критериев, по которым будет приниматься решение о выборе места проведения саммита, могут быть эпидемиологическая безопасность, стабильность в стране, а также инфраструктура.Посол ЮАР добавил, что его страна также будет готова к проведению саммита, когда уладит собственную внутреннюю ситуацию."Если ЮАР попросят провести саммит, я думаю, мы ответим на этот запрос, после того как уладим собственную внутреннюю ситуацию. Пандемия будет на первом месте среди этих вопросов, конечно. Но у нас нет проблем с инфраструктурой, мы принимали и более масштабные саммиты. У нас есть вся необходимая инфраструктура для этого, а также банковская система, очень надежная, высокого класса", - заверил посол.Ранее о желании проводить саммит Россия-Африка в 2022 году в Найроби сообщил посол Кении Бенсон Огуту. В свою очередь, посол Нигерии Абдуллахи Шеху заявил, что и его страна готова принять саммит, если представится шанс. О готовности принимать саммит говорил и посол Чада Махмуд Адам Башир, а также посол Эфиопии Алемайеху Тегену.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, кения, египет, африканский союз, алемайеху тегену, россия, бенсон огуту
10:10 05.11.2021 (обновлено: 11:51 05.11.2021)
Саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти онлайн, заявил посол
Посол ЮАР заявил, что саммит Россия — Африка в 2022 году может пройти в онлайн-формате
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Саммит Россия-Африка должен пройти в 2022 году на Африканском континенте, но нельзя исключать его проведение в виртуальном формате, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР
в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука.
Саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи
в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия
и Египет
.
"Все настроены на то, что саммит все-таки пройдет в 2022 году... Я могу вас заверить, что саммит Россия-Африка пройдет в следующем году. В каком формате - это другой вопрос... Он может пройти и виртуальном формате, если возникнет такая необходимость. Но пройти - пройдет", - сказал он.
Он добавил, что саммит Россия-Африка не может не пройти два года подряд.
"Я не думаю, что мы можем позволить себе не проводить саммит два года подряд. Потому что последний саммит был в 2019 году. В 2020 году мы, понятное дело, не смогли его провести, так как весь мир поразила пандемия. Но сегодня нельзя сказать, что мы в той же ситуации, как и в прошлом году", - пояснил посол.
Он также отметил, что решение о формате и сроках проведения саммита будет принято коллегиально членами "тройки" Африканского союза
и МИД РФ.
"Да, ЮАР действительно входит в состав "тройки" Африканского союза, поскольку председательствовала там в прошлом году, и оставит какие-то рекомендации по поводу проведения саммита. Однако решение будет принято коллегиально. Это не будет только наше решение или решение "тройки". Все потенциальные участники саммита будут принимать его. Но "тройка" выскажет свои соображения участникам саммита", - сказал посол.
По его словам, среди критериев, по которым будет приниматься решение о выборе места проведения саммита, могут быть эпидемиологическая безопасность, стабильность в стране, а также инфраструктура.
"Во-первых, у страны, которая примет саммит, должна быть вся необходимая инфраструктура для проведения мероприятия такого высокого уровня... Во-вторых, по моему мнению, это уровень безопасности в этой стране. Вы не можете проводить такой саммит в нестабильной стране, где накануне произошел переворот... Безопасность для здоровья всех участников также будет принята во внимание. Я думаю, на встрече "тройки" будут обсуждаться именно эти вещи. И они направят свои рекомендации Москве. Потому что это саммит России и Африки", - пояснил он.
Посол ЮАР добавил, что его страна также будет готова к проведению саммита, когда уладит собственную внутреннюю ситуацию.
"Если ЮАР попросят провести саммит, я думаю, мы ответим на этот запрос, после того как уладим собственную внутреннюю ситуацию. Пандемия будет на первом месте среди этих вопросов, конечно. Но у нас нет проблем с инфраструктурой, мы принимали и более масштабные саммиты. У нас есть вся необходимая инфраструктура для этого, а также банковская система, очень надежная, высокого класса", - заверил посол.
Ранее о желании проводить саммит Россия-Африка в 2022 году в Найроби
сообщил посол Кении Бенсон Огуту
. В свою очередь, посол Нигерии Абдуллахи Шеху заявил, что и его страна готова принять саммит, если представится шанс. О готовности принимать саммит говорил и посол Чада Махмуд Адам Башир, а также посол Эфиопии Алемайеху Тегену
.