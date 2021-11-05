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Лучшие фото недели: жаркий поединок, готический уик-энд и туман-долгожитель
Лучшие фото недели: жаркий поединок, готический уик-энд и туман-долгожитель - РИА Новости, 05.11.2021
Лучшие фото недели: жаркий поединок, готический уик-энд и туман-долгожитель
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 05.11.2021
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фото
мода
израиль
индонезия
мэриленд
милан
чили
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
израиль
индонезия
мэриленд
милан
чили
мексика
колката
лондон
лас-вегас
нью-йорк (город)
гонконг
рим
лос-анджелес
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РИА Новости
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4.7
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фото, фото, мода, израиль, индонезия, мэриленд, милан, чили, мексика, колката, лондон, лас-вегас, нью-йорк (город), гонконг, рим, лос-анджелес, нью-дели, москва, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский зоопарк, манеж, хэллоуин, борис джонсон, протесты, москва-сити, дина аверина, мигранты, наводнение, кабул, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, извержение вулкана на острове пальма, новости - туризм, фото - туризм, впечатления - туризм
08:00 05.11.2021 (обновлено: 08:34 05.11.2021)
 

Лучшие фото недели: жаркий поединок, готический уик-энд и туман-долгожитель

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Kin Cheung

Девушки в костюмах для Хэллоуина в Гонконге.

Девушки в костюмах для Хэллоуина в Гонконге
1 из 30

Девушки в костюмах для Хэллоуина в Гонконге.

© AP Photo / Kin Cheung
© AFP 2021 / Timur Matahari

Семья эвакуируется из затопленного дома после сильного дождя в Индонезии.

Семья эвакуируется из затопленного дома после сильного дождя в Бандунге, Индонезия
2 из 30

Семья эвакуируется из затопленного дома после сильного дождя в Индонезии.

© AFP 2021 / Timur Matahari
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка.

Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка
3 из 30

Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в дни саммита G20 в Риме.

Участники акции протеста в дни проведения саммита G20 в Риме
4 из 30

Участники акции протеста в дни саммита G20 в Риме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© REUTERS / Remo Casilli

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за круглым столом на саммите G20.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за круглым столом во время саммита G20 в Риме, Италия
5 из 30

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за круглым столом на саммите G20.

© REUTERS / Remo Casilli
© AFP 2021 / Dibyangshu Sarkar

Пассажиры на железнодорожной платформе в Калькутте.

Пассажиры на железнодорожной платформе в Калькутте, Индия
6 из 30

Пассажиры на железнодорожной платформе в Калькутте.

© AFP 2021 / Dibyangshu Sarkar
© AFP 2021 / Charly Triballeau

Дина Аверина выступает в финале личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю.

Дина Аверина в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю, Япония
7 из 30

Дина Аверина выступает в финале личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю.

© AFP 2021 / Charly Triballeau
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Прохожие на площади возле Кафедрального собора в Милане.

Люди на площади возле Кафедрального собора в Милане
8 из 30

Прохожие на площади возле Кафедрального собора в Милане.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AP Photo / David Cliff

Активисты движения за права животных PETA на площади Пикадилли в Лондоне.

Активисты движения за права животных из организации PETA на площади Пикадилли в Лондоне
9 из 30

Активисты движения за права животных PETA на площади Пикадилли в Лондоне.

© AP Photo / David Cliff
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Морозный пар над Обью в Новосибирске. Утром третьего ноября температура в городе опускалась до минус 18 градусов.

Морозный пар над рекой Обь в черте Новосибирска
10 из 30

Морозный пар над Обью в Новосибирске. Утром третьего ноября температура в городе опускалась до минус 18 градусов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Дом на канарском острове Пальма, занесенный пеплом от извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха.

Дом под пеплом от вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания.
11 из 30

Дом на канарском острове Пальма, занесенный пеплом от извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Arteris Planalto Sul

Желтошейный амазон смотрит в камеру видеонаблюдения в бразильском городе Куритиба.

Желтошейный амазон смотрит в камеру видеонаблюдения в Куритибе, Бразилия
12 из 30

Желтошейный амазон смотрит в камеру видеонаблюдения в бразильском городе Куритиба.

© REUTERS / Arteris Planalto Sul
© AFP 2021 / Getty Images/Тео Варго

Девушки на параде в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.

Девушки в костюмах на параде в честь Хэллоуина в Нью-Йорке
13 из 30

Девушки на параде в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Getty Images/Тео Варго
© AFP 2021 / Oli Scarff

Участник готического фестиваля Whitby Goth Weekend в Великобритании.

Участник фестиваля Whitby Goth Weekend среди надгробий в церкви Святой Марии в Уитби, северная Англия
14 из 30

Участник готического фестиваля Whitby Goth Weekend в Великобритании.

© AFP 2021 / Oli Scarff
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительница IV Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

IVПосетительница на IV Международном интерактивном фестивале современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
15 из 30

Посетительница IV Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AP Photo / Matias Delacroix

Гаитяне, покинувшие свои дома из-за насилия банд, пытаются найти убежище в Порт-о-Пренсе. Многие вынуждены укрываться в переполненных школах, церквях и спортивных центрах.

Тысячи гаитян, которые были изгнаны из своих домов в результате насилия банд, укрываются среди руин переполненных школ, церквей, спортивных центров и временных убежищ
16 из 30

Гаитяне, покинувшие свои дома из-за насилия банд, пытаются найти убежище в Порт-о-Пренсе. Многие вынуждены укрываться в переполненных школах, церквях и спортивных центрах.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AFP 2021 / Aton Chile

Вид с воздуха на грузовые вагоны и локомотив, сошедшие с рельсов в Чили.

Вид с воздуха на несколько грузовых вагонов и локомотив, которые сошли с рельсов в Виктории, Чили
17 из 30

Вид с воздуха на грузовые вагоны и локомотив, сошедшие с рельсов в Чили.

© AFP 2021 / Aton Chile
© AFP 2021 / Getty Images/Ethan Miller

Рефери останавливает поединок участниц чемпионата по боям в нижнем белье Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе.

Рефери останавливает драку между участницами чемпионата Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D, Лас-Вегас, Невада
18 из 30

Рефери останавливает поединок участниц чемпионата по боям в нижнем белье Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе.

© AFP 2021 / Getty Images/Ethan Miller
© AFP 2021 / Ben Stansall

Активист из группы по борьбе с изменением климата Ocean Rebellion на демонстрации в Грейнджмуте, Шотландия.

Активист из группы Ocean Rebellion на демонстрации по борьбе с изменением климата возле интегрированного нефтеперерабатывающего и нефтехимического центра INEOS в Грейнджмуте, Шотландия
19 из 30

Активист из группы по борьбе с изменением климата Ocean Rebellion на демонстрации в Грейнджмуте, Шотландия.

© AFP 2021 / Ben Stansall
© REUTERS / Amir Cohen

Отдыхающие на Мертвом море.

Люди фотографируются на Мертвом море, Израиль
20 из 30

Отдыхающие на Мертвом море.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Daniel Becerril

Семья мигрантов в Мексике.

Семья мигрантов в Мапастепеке
21 из 30

Семья мигрантов в Мексике.

© REUTERS / Daniel Becerril
© REUTERS / Carlo Allegri

Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива на выборах мэра Нью-Йорка.

Кандидат от Республиканской партии на выборах мэра Нью-Йорка Кертис Слива
22 из 30

Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива на выборах мэра Нью-Йорка.

© REUTERS / Carlo Allegri
© AFP 2021 / Jim Watson

Последствия наводнения в американском штате Мэриленд.

Последствия наводнения в штате Мэриленд, США
23 из 30

Последствия наводнения в американском штате Мэриленд.

© AFP 2021 / Jim Watson
© REUTERS / Mario Anzuoni

Модель на показе Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе.

Модель на показе Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе
24 из 30

Модель на показе Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Бойцы запрещенного в России как террористическое движения "Талибан" около военного госпиталя в Кабуле.

Бойцы Талибана* около военного госпиталя в Кабуле
25 из 30

Бойцы запрещенного в России как террористическое движения "Талибан" около военного госпиталя в Кабуле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС обрабатывают Казанский вокзал в Москве дезинфицирующим раствором.

Сотрудники МЧС РФ проводят специальную обработку Казанского вокзала в Москве дезинфицирующим раствором
26 из 30

Сотрудники МЧС обрабатывают Казанский вокзал в Москве дезинфицирующим раствором.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Bruna Prado

Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в фавелах Рио-де-Жанейро.

Волонтер в костюме человека-паука обнимает ребенка в фавеле в Рио-де-Жанейро
27 из 30

Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в фавелах Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado
© AP Photo / Altaf Qadri

Уличное представление в Нью-Дели.

Уличное представление в Нью-Дели, Индия
28 из 30

Уличное представление в Нью-Дели.

© AP Photo / Altaf Qadri
© REUTERS / Daniel Becerril

Мигрант отдыхает в гамаке на юге Мексики.

Мигрант отдыхает в гамаке на юге Мексики
29 из 30

Мигрант отдыхает в гамаке на юге Мексики.

© REUTERS / Daniel Becerril
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Вид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября.

Вид с набережной Тараса Шевченко на здания московского международного делового центра Москва-Сити в Москве
30 из 30

Вид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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