Лучшие фото недели: жаркий поединок, готический уик-энд и туман-долгожитель
Девушки в костюмах для Хэллоуина в Гонконге.
Девушки в костюмах для Хэллоуина в Гонконге.
Семья эвакуируется из затопленного дома после сильного дождя в Индонезии.
Семья эвакуируется из затопленного дома после сильного дождя в Индонезии.
Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка.
Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка.
Участники акции протеста в дни саммита G20 в Риме.
Участники акции протеста в дни саммита G20 в Риме.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за круглым столом на саммите G20.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за круглым столом на саммите G20.
Пассажиры на железнодорожной платформе в Калькутте.
Дина Аверина выступает в финале личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю.
Дина Аверина выступает в финале личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю.
Прохожие на площади возле Кафедрального собора в Милане.
Прохожие на площади возле Кафедрального собора в Милане.
Активисты движения за права животных PETA на площади Пикадилли в Лондоне.
Активисты движения за права животных PETA на площади Пикадилли в Лондоне.
Морозный пар над Обью в Новосибирске. Утром третьего ноября температура в городе опускалась до минус 18 градусов.
Морозный пар над Обью в Новосибирске. Утром третьего ноября температура в городе опускалась до минус 18 градусов.
Дом на канарском острове Пальма, занесенный пеплом от извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха.
Дом на канарском острове Пальма, занесенный пеплом от извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха.
Желтошейный амазон смотрит в камеру видеонаблюдения в бразильском городе Куритиба.
Желтошейный амазон смотрит в камеру видеонаблюдения в бразильском городе Куритиба.
Девушки на параде в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.
Участник готического фестиваля Whitby Goth Weekend в Великобритании.
Посетительница IV Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Посетительница IV Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Гаитяне, покинувшие свои дома из-за насилия банд, пытаются найти убежище в Порт-о-Пренсе. Многие вынуждены укрываться в переполненных школах, церквях и спортивных центрах.
Гаитяне, покинувшие свои дома из-за насилия банд, пытаются найти убежище в Порт-о-Пренсе. Многие вынуждены укрываться в переполненных школах, церквях и спортивных центрах.
Вид с воздуха на грузовые вагоны и локомотив, сошедшие с рельсов в Чили.
Рефери останавливает поединок участниц чемпионата по боям в нижнем белье Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе.
Рефери останавливает поединок участниц чемпионата по боям в нижнем белье Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе.
Активист из группы по борьбе с изменением климата Ocean Rebellion на демонстрации в Грейнджмуте, Шотландия.
Активист из группы по борьбе с изменением климата Ocean Rebellion на демонстрации в Грейнджмуте, Шотландия.
Отдыхающие на Мертвом море.
Семья мигрантов в Мексике.
Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива на выборах мэра Нью-Йорка.
Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива на выборах мэра Нью-Йорка.
Последствия наводнения в американском штате Мэриленд.
Модель на показе Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе.
Бойцы запрещенного в России как террористическое движения "Талибан" около военного госпиталя в Кабуле.
Бойцы запрещенного в России как террористическое движения "Талибан" около военного госпиталя в Кабуле.
Сотрудники МЧС обрабатывают Казанский вокзал в Москве дезинфицирующим раствором.
Сотрудники МЧС обрабатывают Казанский вокзал в Москве дезинфицирующим раствором.
Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в фавелах Рио-де-Жанейро.
Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в фавелах Рио-де-Жанейро.
Уличное представление в Нью-Дели.
Уличное представление в Нью-Дели.
Мигрант отдыхает в гамаке на юге Мексики.
Вид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября.
Вид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября.