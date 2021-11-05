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"Бросили все и уехали в никуда". Как живут русские кочевники

"Бросили все и уехали в никуда". Как живут русские кочевники - РИА Новости, 05.11.2021

"Бросили все и уехали в никуда". Как живут русские кочевники

Ради мечты объездить весь мир некоторые перебираются из комфортной квартиры в трейлер с минимальными удобствами и месяцами колесят по разным регионам. Об... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:00

2021-11-05T08:00

2021-11-05T08:29

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Ради мечты объездить весь мир некоторые перебираются из комфортной квартиры в трейлер с минимальными удобствами и месяцами колесят по разным регионам. Об особенностях такого образа жизни РИА Новости рассказали сами путешественники."Молодость пройдет — и ничего не захочется"Алексей Михайлов долго грезил о доме на колесах. Супруга же отмахивалась — надо вырастить детей, накопить побольше денег. Годами они не выезжали за пределы Свердловской области — жили в загородном доме, квартиру в Екатеринбурге сдавали в аренду.Но однажды все же решились на радикальные перемены. Правда, в непростой период — у Татьяны была депрессия после смерти матери. Супруги поняли, что пока будут копить, "молодость пройдет — и вообще ничего не захочется". В итоге продали квартиру и машину, купили автодом. В июне, погрузив вещи, двинулись на юг."Дом, где все мы прописаны, все же остался. Есть куда вернуться — да только не хочется", — говорит Алексей.Старший сын в этом году пошел в первый класс — учится дистанционно. Младшие дети — дошкольники: девочки трех и полутора лет. С собой взяли собаку и кошку.Татьяна удаленно работает копирайтером. Алексей помогает ей и ищет себе клиентов. Он — автомеханик.На первых порах в автодоме было не очень комфортно. Сложнее всего с водой, запас нужно постоянно пополнять.Со стиркой сложнее. Прикинув цены в прачечной, Михайловы решили время от времени снимать квартиру — так дешевле.В автодоме тесновато, зато в любой момент можно выйти на природу. Поэтому такой быт всех устраивает. "Жена с девчонками спит в алькове (надстройке над кабиной. — Прим. ред.), — поясняет Михайлов. — Внизу стоит двухъярусная кровать, но мы с сыном умещаемся на одной постели, сверху у нас пока все завалено вещами".Субъективное времяА вот Виктория Кожевникова и Константин Марков планировали отправиться в кругосветку налегке. Но, посчитав расходы на перелеты и гостиницы, поняли, что это слишком дорого. Купили трейлер."Из-за пандемии пришлось закрыть нашу кофейню. Полгода пробовала другие варианты, искала новое дело. А потом нашла удаленную работу", — рассказывает Виктория.В сентябре 2020-го выехали из Самары. Семь месяцев колесили по России, потом отправились к родителями в Ижевск. Там задержались на три месяца — переоборудовали автодом."Разобрали до остова, чтобы сделать все качественно. Установили большую емкость для воды, получили больше автономности, — объясняет Виктория. — Костя прокладывал проводку, вместе красили кузов. С августа мы снова на колесах".Теперь в автодоме можно заряжать ноутбуки и телефоны, нагревать воду. "У нас три аккумулятора на 200 ампер, хотя обычный автомобильный — всего 60. Мы неделю можем жить автономно", — уточняет Константин.Уже объездили весь Краснодарский край, Крым, Дагестан, Абхазию, побывали в Татарстане, Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии. Сейчас — в Грузии. Четкого графика нет: "Надоест — двинемся дальше". Бывает, что в одном месте проведут две недели, а в другом — сутки. Притом что рабочий график у супругов типичный скорее для оседлых работников — пятидневка."У нас, как у всех — выходные, праздничные дни. Правда, просыпаюсь пораньше, чтобы изучить местность, где мы остановились. Если в городе — можно погулять после работы, — отмечает Виктория. — Но в горах так не походишь. Зато в выходные столько всего переживаем! Очень много эмоций и впечатлений. И в то же время нет пресыщения от событий и красивых видов из-за рабочих будней".Константин добавляет: "За два дня столько всего происходит — успеваешь забыть, что там по работе. Каждый понедельник заново погружаешься в дела. Зато никакого выгорания. К выходным немного устанешь — едем к морю или в горы. И снова радость!"У супругов большие планы. "В Грузии пробудем до конца декабря, тут очень много еще нужно посмотреть. На Новый год — в Турцию, на три месяца — дольше туристам нельзя, — перечисляет Кожевникова. — Затем Армения, Азербайджан. Или же Европа, если пустят"."У нас эйфория"На юг отправилась и семья Шотиных — две недели назад выехали из Санкт-Петербурга. Помимо супругов Эльмы и Виктора, в автодоме двое сыновей-школьников, пара алабаев и кошка.Задумались о бесконечном путешествии два года назад. Тогда Виктор с семьей махнул на четыре месяца на Кавказ, ради чего отказался от хорошо оплачиваемой работы. Пандемия, правда, нарушила планы — и семья занялась фермерством."Мясо, молоко, яйца. Думали — для себя, но потом это стало приносить деньги. В какой-то момент поняли, что места уже не хватает, нужно либо расширять ферму и покупать большой участок, либо вернуться к мечте о жизни в дороге", — говорит Эльма.Выбрали второй вариант. Продали квартиру и ферму. Сыновья и до этого были на семейном обучении, так что проблем не возникло.Каждый день — новое место. Ночуют обычно в лесу, у воды, а в городах ищут стоянку. Годится лишь для грузовых фур — на обычную автомобиль с жилым модулем помещается с трудом. Жизненное кредо Шотиных: "Дом там, где припарковался".Но вот близкие восприняли это без энтузиазма."Родители не поняли, зачем мы уехали на ферму. Мама говорила: "Ты же девочка, как ты будешь чистить хлев?" Но они научились относиться к нам философски. Если понадобится, поддержат", — подчеркивает Эльма.Хотя все мосты к оседлой жизни сожжены и впереди трудности постоянных разъездов, Шотины уверены, что не пожалеют о своем решении."Устаешь, когда постоянно одно и то же, а здесь каждый день новый вид за окном. Может быть, это я сейчас так говорю, пока у нас эйфория. Но мы активные люди, квартиру продали — заработаем на новую", — уверена Шотина.Первая остановка — Тверь. До Каспийского моря две тысячи километров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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