https://ria.ru/20211105/armeniya-1757794841.html

Президент Армении выступил за улучшение отношений с Россией

Президент Армении выступил за улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 05.11.2021

Президент Армении выступил за улучшение отношений с Россией

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:13

2021-11-05T13:13

2021-11-05T13:13

в мире

армения

иркутск

армен саркисян

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россия

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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией."В будущем я бы хотел видеть совсем другие отношения между Россией и Арменией. Но для этого, во-первых, мы в Армении должны поменять свое отношение к самим себе. То есть, это означает построить маленькое умное государство, у которого есть очень большой и сильный друг – Россия, и стать реально маленьким, но сильным другом Российской Федерации", - заявил Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24".По его словам, ему бы хотелось, "быть президентом сильной страны, у которой огромный, большой, давний, исторический друг, с которым ты можешь идти в будущее". "Для этого есть все возможности, потому что, если армяне, могут привезти новые технологии со всех стран мира, мы можем очень спокойно заниматься этими новыми технологиями вместе с Российской Федерацией", - отметил армянский лидер.По его словам, в России проживает огромное количество ученых, бизнесменов армян, и не только в европейской части – от Оренбурга и Иркутска до Владивостока. "Везде армяне живут хорошо, я горд тем, что армяне, которые живут в РФ в абсолютном большинстве – это хорошие граждане Российской Федерации. Это очень важно… Я могу рассказать вам, сколько есть возможностей более детального или более глубокого сотрудничества между Россией и Арменией", - отметил Саркисян.Он также ответил на вопрос, что сегодня дает партнерство с Россией тем, кто живет в Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/pashinyan-1755165680.html

https://ria.ru/20211012/diplomatiya-1754067860.html

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в мире, армения, иркутск, армен саркисян, кирилл вышинский, россия