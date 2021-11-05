Президент Армении выступил за улучшение отношений с Россией
Президент Армении заявил, что хотел бы видеть качественно иные отношения с Россией
ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией.
"В будущем я бы хотел видеть совсем другие отношения между Россией и Арменией. Но для этого, во-первых, мы в Армении должны поменять свое отношение к самим себе. То есть, это означает построить маленькое умное государство, у которого есть очень большой и сильный друг – Россия, и стать реально маленьким, но сильным другом Российской Федерации", - заявил Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24".
19 октября, 11:32В миреПашинян призвал к интеграции экономик Армении и России
По его словам, ему бы хотелось, "быть президентом сильной страны, у которой огромный, большой, давний, исторический друг, с которым ты можешь идти в будущее". "Для этого есть все возможности, потому что, если армяне, могут привезти новые технологии со всех стран мира, мы можем очень спокойно заниматься этими новыми технологиями вместе с Российской Федерацией", - отметил армянский лидер.
По его словам, в России проживает огромное количество ученых, бизнесменов армян, и не только в европейской части – от Оренбурга и Иркутска до Владивостока. "Везде армяне живут хорошо, я горд тем, что армяне, которые живут в РФ в абсолютном большинстве – это хорошие граждане Российской Федерации. Это очень важно… Я могу рассказать вам, сколько есть возможностей более детального или более глубокого сотрудничества между Россией и Арменией", - отметил Саркисян.
Он также ответил на вопрос, что сегодня дает партнерство с Россией тем, кто живет в Армении.
"Во-первых, очень такой сложный вопрос, а если бы этого партнерства не было, была бы Армения или нет. Во-вторых, эти отношения настолько глубоки, что даже обсуждать бессмысленно… Ну, последняя война, где было бы наше будущее, будущее государства, если бы не было России? Ну, детали понятны. Когда бы она (война – ред.) закончилась, и где бы она закончилась, если бы не было России", - сказал Саркисян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
12 октября, 00:33Межгосударственные отношения России и Армении