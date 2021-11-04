https://ria.ru/20211104/pyl-1757704072.html
Киеву следует умерить свой военный пыл, заявили в Совфеде
Киеву следует умерить свой военный пыл, заявили в Совфеде - РИА Новости, 04.11.2021
Киеву следует умерить свой военный пыл, заявили в Совфеде
Украинским политикам, мнящим себя военными специалистами, следует умерить свой пыл и не грозить России, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:43
2021-11-04T14:43
2021-11-04T14:43
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киев
республика крым
совет федерации рф
сергей цеков
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алексей арестович
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинским политикам, мнящим себя военными специалистами, следует умерить свой пыл и не грозить России, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного конфликта с Россией."Подобным специалистам в кавычках стоит умерить свой пыл, потому что их западные товарищи рано или поздно бросят, и Украина останется одна", - заявил Цеков.По его словам, Запад рассматривает Украину только как механизм борьбы с Россией, и это и является губительным и для самого Киева, и для граждан Украины.
https://ria.ru/20211104/plan-1757670342.html
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в мире, украина, киев, республика крым, совет федерации рф, сергей цеков, россия, алексей арестович
Киеву следует умерить свой военный пыл, заявили в Совфеде
Сенатор Цеков заявил, что Киеву следует умерить свой военный пыл и не грозить России