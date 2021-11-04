Съезд партии "Единая Россия" пройдет 4 декабря
Замсекретаря генсовета "Единой России" подтвердил проведение съезда партии 4 декабря
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Третий этап съезда "Единой России", приуроченный к 20-летию партии, пройдёт 4 декабря, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
По его словам, третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы восьмого созыва, исполняющий обязанности главы исполкома ЕР Александр Борисов, на съезде ожидается ротация в высшем и генеральном советах партии.
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"Проведение съезда запланировано на 4 декабря", - сказал он.
Уточняется, что это будет третий этап XX съезда партии. Первый этап съезда прошел 19 июня, на нем были утверждены предвыборные списки и "федеральная пятерка". Второй этап состоялся 24 августа, где была окончательно утверждена народная программа.
Учредительный съезд партии "Единая Россия" состоялся в Москве 1 декабря 2001 года. Начало процессу создания Всероссийской политической партии было положено совместным политическим заявлением лидеров партий "Единство" и "Отечество" Сергея Шойгу и Юрия Лужкова об интеграции от 12 апреля 2001 года.
Первого декабря 2001 года в Москве на III съезде Общероссийской общественной организации "Союз "Единство и Отечество" делегаты единогласно приняли решение о преобразовании общественной организации "Союз "Единство и Отечество" во Всероссийскую партию "Единство и отечество" - Единая Россия". Сопредседателями высшего совета партии были избраны Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев.