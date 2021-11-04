Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/lekarstvo-1757513907.html
"Что нам делать?" Из аптек исчезло жизненно важное лекарство
"Что нам делать?" Из аптек исчезло жизненно важное лекарство - РИА Новости, 04.11.2021
"Что нам делать?" Из аптек исчезло жизненно важное лекарство
Из продажи пропал иммуноглобулин, которым лечат первичный иммунодефицит. Врачи, как правило, назначают импортные варианты — в России качественный аналог не... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:00
2021-11-04T07:53
общество
дети
сша
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
благотворительность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569007161_0:120:3220:1931_1920x0_80_0_0_6e2bca91d0b653ae1f233598dfe82d39.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Из продажи пропал иммуноглобулин, которым лечат первичный иммунодефицит. Врачи, как правило, назначают импортные варианты — в России качественный аналог не производят. Теперь сотни пациентов не знают, как им быть. Почему возник дефицит — выясняло РИА Новости.Случай на миллион"Иммуноглобулин человека нормальный" (ИЧН) — жизненно необходимый препарат. По всему миру его выпускают всего 20 компаний. В их числе и отечественные, но они производят только внутривенный вариант. Лекарство для подкожного введения в России не регистрировали.По сути, это единственный способ лечения первичного иммунодефицита (ПИД) — редкого наследственного заболевания у детей и взрослых. Пациенты не защищены от самых простых инфекций: организм не вырабатывает антитела.По данным благотворительного фонда "Подсолнух", сейчас в ИЧН остро нуждаются около двух тысяч россиян.У шестилетнего Сережи Привалова синдром NEMO — одна из тяжелых форм ПИД. Болезнь очень редкая, такой диагноз в России только у двух человек.ИЧН мальчику вводят внутривенно раз в месяц. Но в октябре его матери сообщили: в ближайшее время препарата не будет. А ведь Сереже нужна еще и трансплантация костного мозга. Ситуация настолько тяжелая, что лишь одна клиника в США готова ему помочь. Стоимость лечения — больше миллиона рублей. Собрать деньги помогает фонд "География добра"."Без иммуноглобулина бактерии съедят Сережу изнутри, — объясняет мать мальчика Елена Привалова. — В больнице чудом нашли для нас просроченное лекарство, поэтому дотянем до зимы. А дальше что? Видимо, искать за рубежом, но пока не понятно, как организовать доставку".Врачи предложили перейти на подкожный ИЧН. Однако сперва нужно заключение консилиума, разрешающее приобрести лекарство. Но процедура может растянуться на несколько месяцев.Острый дефицитО дефиците внутривенного лекарства врачи и общественники предупреждали еще весной. Проблема в пандемии: все запасы плазмы (основы препарата) отправили на борьбу с ковидом.Еще одна причина нехватки — низкая закупочная цена. Зарубежные компании ушли с российского рынка. С апреля, по данным общества пациентов с первичным иммунодефицитом, только 26 процентов всех аукционов признали состоявшимися.Общественники запротестовали, после чего в конце августа цены все же подняли. Но, по мнению изготовителей и Минпромторга, восстановление импорта займет до шести месяцев. В то же время создавать лекарство не только дорого, но и долго: плазму донора сначала полгода "выдерживают", затем заново исследуют на наличие инфекций и только потом отправляют в производство.Бакрадзе предлагает в экстренном порядке закупить зарегистрированный в нашей стране внутривенный импортный иммуноглобулин.В течение года "Подсолнух" помог закупить препарат более ста подопечным и шести лечебным учреждениям на десять миллионов рублей.Вообще ИЧН можно заказать в аптеках, его цена зависит от объема. Ежемесячная инъекция обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Но те, кто покупает лекарство в частном порядке, говорят, что оно пропало с полок.В Росздравнадзоре тем временем сообщили: в обороте по всей стране — более 188 тысяч упаковок (данные на конец октября)."Официальные заявления не сходятся с реальностью. Жалобы на отсутствие препарата поступают к нам со всей страны", — подчеркивает Наталья Берсенева, вице-президент общества пациентов с первичным иммунодефицитом.На днях страдающей ПИД петербурженке в региональном Росздравнадзоре все же подтвердили: в городе и области иммуноглобулина нет. Последний раз его закупали в июле прошлого года — сто упаковок "Привиджены" (одна из торговых марок ИЧН).Поддержка фондовВ регистре пациентов с ПИД — три с половиной тысячи человек. Более 650 — дети. Анна Щербина, заведующая отделением иммунологии НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, отмечает: в среднем по стране выявляют по два случая на сто тысяч граждан. По Москве — четыре. Дело в том, что в регионах отстает диагностика."Нередко первая инфекция становится последней в жизни. Если пациентов вовремя начать лечить, то они смогут нормально жить, — поясняет Щербина. — В России есть все условия, чтобы запустить неонатальный скрининг первичного иммунодефицита, но для этого необходима государственная программа".С начала года заработал фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями "Круг добра". Общественники и врачи надеются, что он включит в список лекарств, которые закупают за счет организации, хотя бы подкожный иммуноглобулин.По словам специалистов, в некоторых случаях лучше использовать именно такой препарат. Например, есть дети, которым невозможно попасть иглой в вену. Кроме того, при внутривенном вливании нужно несколько дней наблюдаться в стационаре. С подкожным ИЧН проще: его вводят самостоятельно в домашних условиях.
https://ria.ru/20210910/lekarstvo-1749391189.html
https://ria.ru/20210902/lekarstvo-1748185815.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569007161_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_df9c0baea4dbc5e332356d8ab7fcc8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дети, сша, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), благотворительность, россия
08:00 04.11.2021
 

"Что нам делать?" Из аптек исчезло жизненно важное лекарство

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Из продажи пропал иммуноглобулин, которым лечат первичный иммунодефицит. Врачи, как правило, назначают импортные варианты — в России качественный аналог не производят. Теперь сотни пациентов не знают, как им быть. Почему возник дефицит — выясняло РИА Новости.

Случай на миллион

"Иммуноглобулин человека нормальный" (ИЧН) — жизненно необходимый препарат. По всему миру его выпускают всего 20 компаний. В их числе и отечественные, но они производят только внутривенный вариант. Лекарство для подкожного введения в России не регистрировали.
По сути, это единственный способ лечения первичного иммунодефицита (ПИД) — редкого наследственного заболевания у детей и взрослых. Пациенты не защищены от самых простых инфекций: организм не вырабатывает антитела.
По данным благотворительного фонда "Подсолнух", сейчас в ИЧН остро нуждаются около двух тысяч россиян.
У шестилетнего Сережи Привалова синдром NEMO — одна из тяжелых форм ПИД. Болезнь очень редкая, такой диагноз в России только у двух человек.
© Фото : предоставлено Еленой ПриваловойСережа
Сережа - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : предоставлено Еленой Приваловой
Сережа
ИЧН мальчику вводят внутривенно раз в месяц. Но в октябре его матери сообщили: в ближайшее время препарата не будет. А ведь Сереже нужна еще и трансплантация костного мозга. Ситуация настолько тяжелая, что лишь одна клиника в США готова ему помочь. Стоимость лечения — больше миллиона рублей. Собрать деньги помогает фонд "География добра".
"Без иммуноглобулина бактерии съедят Сережу изнутри, — объясняет мать мальчика Елена Привалова. — В больнице чудом нашли для нас просроченное лекарство, поэтому дотянем до зимы. А дальше что? Видимо, искать за рубежом, но пока не понятно, как организовать доставку".
Врачи предложили перейти на подкожный ИЧН. Однако сперва нужно заключение консилиума, разрешающее приобрести лекарство. Но процедура может растянуться на несколько месяцев.
© Фото : предоставлено Еленой ПриваловойЕлена с сыном
Елена с сыном - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : предоставлено Еленой Приваловой
Елена с сыном

Острый дефицит

О дефиците внутривенного лекарства врачи и общественники предупреждали еще весной. Проблема в пандемии: все запасы плазмы (основы препарата) отправили на борьбу с ковидом.

"В России до сих пор не наладили нужные объемы производства ИЧН. Мы полностью зависим от импорта, — объясняет президент фонда "Подсолнух" Ирина Бакрадзе. — К тому же врачи назначают пациентам, как правило, иностранные препараты — они лучше".

Еще одна причина нехватки — низкая закупочная цена. Зарубежные компании ушли с российского рынка. С апреля, по данным общества пациентов с первичным иммунодефицитом, только 26 процентов всех аукционов признали состоявшимися.
Общественники запротестовали, после чего в конце августа цены все же подняли. Но, по мнению изготовителей и Минпромторга, восстановление импорта займет до шести месяцев. В то же время создавать лекарство не только дорого, но и долго: плазму донора сначала полгода "выдерживают", затем заново исследуют на наличие инфекций и только потом отправляют в производство.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 08:00
Почему из аптек исчезло жизненно важное лекарство
Бакрадзе предлагает в экстренном порядке закупить зарегистрированный в нашей стране внутривенный импортный иммуноглобулин.

"По правилам лекарство ввозят после стандартной процедуры сертификации и аукционов. Но сейчас нет времени ждать, — продолжает она. — Как только наладят поставки и закроют острый дефицит, нужно решать стратегическую задачу — организовать производство качественного отечественного иммуноглобулина".

В течение года "Подсолнух" помог закупить препарат более ста подопечным и шести лечебным учреждениям на десять миллионов рублей.
Вообще ИЧН можно заказать в аптеках, его цена зависит от объема. Ежемесячная инъекция обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Но те, кто покупает лекарство в частном порядке, говорят, что оно пропало с полок.
В Росздравнадзоре тем временем сообщили: в обороте по всей стране — более 188 тысяч упаковок (данные на конец октября).
"Официальные заявления не сходятся с реальностью. Жалобы на отсутствие препарата поступают к нам со всей страны", — подчеркивает Наталья Берсенева, вице-президент общества пациентов с первичным иммунодефицитом.
На днях страдающей ПИД петербурженке в региональном Росздравнадзоре все же подтвердили: в городе и области иммуноглобулина нет. Последний раз его закупали в июле прошлого года — сто упаковок "Привиджены" (одна из торговых марок ИЧН).
Фармацевты в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00
В России исчезло лекарство, от которого зависит жизнь миллионов

Поддержка фондов

В регистре пациентов с ПИД — три с половиной тысячи человек. Более 650 — дети. Анна Щербина, заведующая отделением иммунологии НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, отмечает: в среднем по стране выявляют по два случая на сто тысяч граждан. По Москве — четыре. Дело в том, что в регионах отстает диагностика.
"Нередко первая инфекция становится последней в жизни. Если пациентов вовремя начать лечить, то они смогут нормально жить, — поясняет Щербина. — В России есть все условия, чтобы запустить неонатальный скрининг первичного иммунодефицита, но для этого необходима государственная программа".
С начала года заработал фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями "Круг добра". Общественники и врачи надеются, что он включит в список лекарств, которые закупают за счет организации, хотя бы подкожный иммуноглобулин.
По словам специалистов, в некоторых случаях лучше использовать именно такой препарат. Например, есть дети, которым невозможно попасть иглой в вену. Кроме того, при внутривенном вливании нужно несколько дней наблюдаться в стационаре. С подкожным ИЧН проще: его вводят самостоятельно в домашних условиях.
 
ОбществоДетиСШАМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)БлаготворительностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19