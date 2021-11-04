https://ria.ru/20211104/lekarstvo-1757513907.html

"Что нам делать?" Из аптек исчезло жизненно важное лекарство

"Что нам делать?" Из аптек исчезло жизненно важное лекарство - РИА Новости, 04.11.2021

"Что нам делать?" Из аптек исчезло жизненно важное лекарство

Из продажи пропал иммуноглобулин, которым лечат первичный иммунодефицит. Врачи, как правило, назначают импортные варианты — в России качественный аналог не... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:00

2021-11-04T08:00

2021-11-04T07:53

общество

дети

сша

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Из продажи пропал иммуноглобулин, которым лечат первичный иммунодефицит. Врачи, как правило, назначают импортные варианты — в России качественный аналог не производят. Теперь сотни пациентов не знают, как им быть. Почему возник дефицит — выясняло РИА Новости.Случай на миллион"Иммуноглобулин человека нормальный" (ИЧН) — жизненно необходимый препарат. По всему миру его выпускают всего 20 компаний. В их числе и отечественные, но они производят только внутривенный вариант. Лекарство для подкожного введения в России не регистрировали.По сути, это единственный способ лечения первичного иммунодефицита (ПИД) — редкого наследственного заболевания у детей и взрослых. Пациенты не защищены от самых простых инфекций: организм не вырабатывает антитела.По данным благотворительного фонда "Подсолнух", сейчас в ИЧН остро нуждаются около двух тысяч россиян.У шестилетнего Сережи Привалова синдром NEMO — одна из тяжелых форм ПИД. Болезнь очень редкая, такой диагноз в России только у двух человек.ИЧН мальчику вводят внутривенно раз в месяц. Но в октябре его матери сообщили: в ближайшее время препарата не будет. А ведь Сереже нужна еще и трансплантация костного мозга. Ситуация настолько тяжелая, что лишь одна клиника в США готова ему помочь. Стоимость лечения — больше миллиона рублей. Собрать деньги помогает фонд "География добра"."Без иммуноглобулина бактерии съедят Сережу изнутри, — объясняет мать мальчика Елена Привалова. — В больнице чудом нашли для нас просроченное лекарство, поэтому дотянем до зимы. А дальше что? Видимо, искать за рубежом, но пока не понятно, как организовать доставку".Врачи предложили перейти на подкожный ИЧН. Однако сперва нужно заключение консилиума, разрешающее приобрести лекарство. Но процедура может растянуться на несколько месяцев.Острый дефицитО дефиците внутривенного лекарства врачи и общественники предупреждали еще весной. Проблема в пандемии: все запасы плазмы (основы препарата) отправили на борьбу с ковидом.Еще одна причина нехватки — низкая закупочная цена. Зарубежные компании ушли с российского рынка. С апреля, по данным общества пациентов с первичным иммунодефицитом, только 26 процентов всех аукционов признали состоявшимися.Общественники запротестовали, после чего в конце августа цены все же подняли. Но, по мнению изготовителей и Минпромторга, восстановление импорта займет до шести месяцев. В то же время создавать лекарство не только дорого, но и долго: плазму донора сначала полгода "выдерживают", затем заново исследуют на наличие инфекций и только потом отправляют в производство.Бакрадзе предлагает в экстренном порядке закупить зарегистрированный в нашей стране внутривенный импортный иммуноглобулин.В течение года "Подсолнух" помог закупить препарат более ста подопечным и шести лечебным учреждениям на десять миллионов рублей.Вообще ИЧН можно заказать в аптеках, его цена зависит от объема. Ежемесячная инъекция обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Но те, кто покупает лекарство в частном порядке, говорят, что оно пропало с полок.В Росздравнадзоре тем временем сообщили: в обороте по всей стране — более 188 тысяч упаковок (данные на конец октября)."Официальные заявления не сходятся с реальностью. Жалобы на отсутствие препарата поступают к нам со всей страны", — подчеркивает Наталья Берсенева, вице-президент общества пациентов с первичным иммунодефицитом.На днях страдающей ПИД петербурженке в региональном Росздравнадзоре все же подтвердили: в городе и области иммуноглобулина нет. Последний раз его закупали в июле прошлого года — сто упаковок "Привиджены" (одна из торговых марок ИЧН).Поддержка фондовВ регистре пациентов с ПИД — три с половиной тысячи человек. Более 650 — дети. Анна Щербина, заведующая отделением иммунологии НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, отмечает: в среднем по стране выявляют по два случая на сто тысяч граждан. По Москве — четыре. Дело в том, что в регионах отстает диагностика."Нередко первая инфекция становится последней в жизни. Если пациентов вовремя начать лечить, то они смогут нормально жить, — поясняет Щербина. — В России есть все условия, чтобы запустить неонатальный скрининг первичного иммунодефицита, но для этого необходима государственная программа".С начала года заработал фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями "Круг добра". Общественники и врачи надеются, что он включит в список лекарств, которые закупают за счет организации, хотя бы подкожный иммуноглобулин.По словам специалистов, в некоторых случаях лучше использовать именно такой препарат. Например, есть дети, которым невозможно попасть иглой в вену. Кроме того, при внутривенном вливании нужно несколько дней наблюдаться в стационаре. С подкожным ИЧН проще: его вводят самостоятельно в домашних условиях.

https://ria.ru/20210910/lekarstvo-1749391189.html

https://ria.ru/20210902/lekarstvo-1748185815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, сша, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), благотворительность, россия