https://ria.ru/20201204/immunodefitsit-1587718503.html

До 57% больных с первичным иммунодефицитом имеют сложности с лекарствами

До 57% больных с первичным иммунодефицитом имеют сложности с лекарствами

В Москве, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 4 ноября эксперты подвели итоги 4 лет работы регистра больных первичным иммунодефицитом. За 2020 год регистр... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:26

2020-12-04T17:26

2020-12-04T17:26

пресс-релизы

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В Москве, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 4 ноября эксперты подвели итоги 4 лет работы регистра больных первичным иммунодефицитом. За 2020 год регистр увеличился на 20% и сегодня в него внесены данные о 3500 пациентах. Согласно правовому мониторингу Фонда "Подсолнух" до 57% пациентов начали испытывать сложности с получением основного лекарства – иммуноглобулина. Первичные иммунодефициты (ПИД) - наследственные заболевания, обусловленные дефектами генов, контролирующих иммунный ответ. Первичный иммунодефицит является одним из редких заболеваний, которое распространено как среди детей, так и взрослых. Академик РАН, Президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Александр Григорьевич Румянцев заявил: "Работа с регистром ведется очень активно. Сейчас в рамках нашего регистра под наблюдением находится почти 3500 пациентов различного возраста. Без своевременно начатой и должной терапии иммунодефицитных состояний развиваются тяжелые инфекционные осложнения, коморбидные состояния, которые могут привести к смертельному исходу". Доктор медицинских наук, заведующая отделением иммунологии НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Анна Юрьевна Щербина отметила: "Примерно треть этого регистра — это взрослые пациенты. Регистр позволяет вносить информацию о пациенте и отслеживать его состояние, а также налаживать взаимодействие между специалистами, позволяющее осуществлять комплексный мониторинг. Если сравнивать с зарубежными регистрами, то тут мы отстаем. Самые успешные в плане ведения регистров страны Европы имеют распространённость примерно 8 на 100 тысяч населения, среднестатистическая - 4 на 100 тысяч. Наша средняя цифра по стране - 2 на 100 тысяч, но в Москве это 4 на 100 тысяч, а в некоторых регионах меньше одного пациента на 100 тысяч. Это не значит, что в каких-то регионах нет иммунодефицитов. Это значит, что в этих регионах отстает диагностика и помощь этим пациентам. По нашим данным, половина пациентов с иммунодефицитами умирает в первые 5 лет жизни. Нередко первая инфекция для таких пациентов становится последней в их жизни. Если таких пациентов вовремя выявить и начать лечить, то они могут жить нормальной жизнью. В России есть все условия для того, чтобы запустить неонатальный скрининг первичного иммунодефицита, но для этого требуется государственная программа".Фонд "Подсолнух", занимающийся помощью пациентам больным первичными иммунодефицитами, в 2020 году провел правовой мониторинг по уровню обеспечения лекарствами своих подопечных. С начала года в Фонд поступило 313 обращений – все из них связаны с нарушением прав льготных категорий на лекарственное обеспечение, 70% из обращений связаны с нарушением прав детей-инвалидов. "Лекарственное обеспечение остается крайне неудовлетворительным. Основной вопрос – неопределенность правового статуса больных первичным иммунодефицитом. С одной стороны, заболевание входит в список редких заболеваний, с другой стороны - не входит ни в одну государственную программу гарантий, как на федеральном, так и на региональном уровнях. В данный момент зафиксированы обращения из 18 регионов, связанные с отказом в льготном лекарственном обеспечении. По ним ведется работа, обращения направлены в региональные Минздравы, Росздравнадзор и Прокуратуру. За этот год 83% дел разрешено только после вторичных обращений, из них 87% - только после вмешательства Прокуратуры и Росздравнадзора. Минздрав практически не влияет на сложившуюся ситуацию", - рассказала управляющий директор Фонда "Подсолнух" Ирина Всеволодовна Бакрадзе. Фондом проведен оперативный правовой мониторинг обеспечения препаратами пациентов, 57% пациентов из 36 регионов заявили о проблемах с получением препаратов. Опрос врачей из 18 регионов по специализации аллергология и иммунология показал, что 70% врачей столкнулись с трудностями с наличием лекарства для лечения пациентов с первичным иммунодефицитом. По итогам опроса фонд направил обращения в Минздрав РФ, Росздравнадзор, Уполномоченному по правам ребенка в РФ.Академик Румянцев подчеркнул, что врачи совместно с благотворительными фондами и пациентскими организациями также отправили обращения в соответствующие комиссии Госдумы и Совета Федерации, Министерство здравоохранения. "Есть две вещи, которые нарушают закупки этих лекарств. Во-первых, к сожалению, в стране с 2014 года работает закон "третий лишний". А во-вторых, ФАС предъявил требование к закупкам, чтобы они проводились по минимальной цене. Это привело к тому, что многие фирмы, которые производят высококачественные иммуноглобулины, не выходят на рынок. Более того, коронавирус COVID-19 привел к усугублению сложившейся ситуации. Сбор плазмы во всем мире, из которой производят иммуноглобулин, снизился, а цены на препарат существенно выросли. Мало того, что наши пациенты не имеют гарантий на получение лекарств, обеспеченность препаратами в России – самая низкая в Европе. Наши клинические рекомендации могут быть не выполнены из-за того, что нарушена система, за которую отвечают не врачи", - сказал он.Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе - главный врач “Института иммунологии” ФМБА России Наталья Ивановна Ильина, рассказала, что раньше пациенты с первичными иммунодефицитами не доживали до взрослого возраста. "Сейчас в Институте Иммунологии наблюдается около 600 взрослых пациентов, половина из них – это те пациенты, которые выжили благодаря терапии. Они ведут нормальный образ жизни и интегрированы в общество. Вторая группа – пациенты с поздним дебютом заболевания. Но когда мы собираем длительный анамнез их болезни, мы понимаем, что клинические проявления были уже давно", - сказала она.Доктор медицинских наук, руководитель отделений иммунопатологии и интенсивной терапии клиники “Института иммунологии” ФМБА России Татьяна Васильевна Латышева отметила проблему обеспечения пациентов в переходный период: "Переходя к 18 годам, многие дети не имеют признаков инвалидности, инвалидность снимается и ухудшается обеспечение препаратами. Необходимо отметить, что процесс получения лекарственных препаратов очень формализован как для взрослых, так и для детей. Больные вынуждены ходить каждый месяц к врачам. Не всегда выписываются рекомендованные препараты, нарушается дозировка. Все это приводит к увеличению количества инфекционных осложнений, госпитализаций и частоты инвалидизации пациентов". "По призыву Президента в России создан специальный фонд, в который будут направляться средства в виде налоговых отчислений лиц, которые получают доход свыше 5 миллионов рублей. Мы направили в адрес этого фонда наши предложения, чтобы часть пациентов, которые страдают первичными иммунодефицитами, получали лекарства за счет средств этого фонда. Мы надеемся, что, благодаря совместным усилиям, вместе с законодателями и общественными организациями нам удастся добиться реального решения вопроса лекарственного обеспечения для пациентов с первичным иммунодефицитом. Первое - это централизованная закупка лекарств и доставка лекарств до потребителя. Второе - это подзаконные акты, которые должны быть ликвидированы в части нарушения закупок из-за правила "третий лишний" и ограничения цены. Третье – это использование наших возможностей в обеспечении лекарствами за счет тех фондов, которые создаются для того, чтобы помочь детям. А, может быть, потом и взрослым с такими тяжелыми заболеваниями", - заключил академик Александр Григорьевич Румянцев. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы