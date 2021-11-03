https://ria.ru/20211103/sezd-1757600929.html

"Единая Россия" утвердила дату проведения съезда партии

"Единая Россия" утвердила дату проведения съезда партии - РИА Новости, 03.11.2021

"Единая Россия" утвердила дату проведения съезда партии

Третий этап съезда "Единой России", приуроченный к 20-летию партии, пройдёт 4 декабря, соответствующее решение уже принято, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:25

2021-11-03T17:25

2021-11-03T17:40

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единая россия

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александр борисов

сергей перминов

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Третий этап съезда "Единой России", приуроченный к 20-летию партии, пройдёт 4 декабря, соответствующее решение уже принято, заявил РИА Новости источник в партии.Ранее замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов рассказал РИА Новости, что третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы восьмого созыва, исполняющий обязанности главы исполкома ЕР Александр Борисов, на съезде ожидается ротация в высшем и генеральном советах партии."Да, принято", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, утверждено ли проведение съезда 4 декабря.Уточняется, что это будет третий этап XX съезда партии. Первый этап съезда прошел 19 июня, на нем были утверждены предвыборные списки и "федеральная пятерка". Второй этап состоялся 24 августа, где была окончательно утверждена народная программа.Учредительный съезд партии "Единая Россия" состоялся в Москве 1 декабря 2001 года. Начало процессу создания Всероссийской политической партии было положено совместным политическим заявлением лидеров партий "Единство" и "Отечество" Сергея Шойгу и Юрия Лужкова об интеграции от 12 апреля 2001 года.Первого декабря 2001 года в Москве на III съезде Общероссийской общественной организации "Союз "Единство и Отечество" делегаты единогласно приняли решение о преобразовании общественной организации "Союз "Единство и Отечество" во Всероссийскую партию "Единство и отечество" - Единая Россия". Сопредседателями высшего совета партии были избраны Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев

https://ria.ru/20211026/sezd-1756286943.html

https://ria.ru/20210921/partiya-1750148742.html

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политика, единая россия, единство, москва, юрий лужков, госдума рф, александр борисов, сергей перминов, россия