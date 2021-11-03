https://ria.ru/20211103/rasteniya-1757478976.html

Растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры

Растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры - РИА Новости, 03.11.2021

Растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры

Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды - от оттепели до сильного мороза, рассказала РИА Новости РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T07:08

2021-11-03T07:08

2021-11-03T07:08

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

ольга воронова

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды - от оттепели до сильного мороза, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова."Например, в моем саду растут яблони сорта "Подарок Графскому": если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят", - заметила Воронова.Еще один индикатор - агрессивный рост некоторых сорняков, продолжила она. "В этом году было особенно много сурепки - и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды", - пояснила собеседницаДругой сорняк-указатель - вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом. "А снег - должен быть", - добавила она.Весной эксперт рассказала РИА Новости, что, судя по одной из примет, лето в 2021 году может оказаться жарким, как минимум в Подмосковье. "В каждом регионе - своя погода, но лично у меня в Домодедовском районе есть примета. Я приношу домой в тепло землю, накопанную в открытом поле - в месте, где человек ее точно никак не обрабатывал, и смотрю, какие сорняки первыми вылезут. Нынче лебеда первой взошла, а она - к жаре: то есть могу сказать, что лето будет теплое, сколько дождей, правда, не знаю", - рассказала тогда Воронова.

https://ria.ru/20211102/temperatura-1757307608.html

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москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, ольга воронова, россия