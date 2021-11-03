Эксперт Воронова: растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры
Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.
Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.
Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.
Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.
В столице действует желтый уровень погодной опасности.
В столице действует желтый уровень погодной опасности.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.
Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.
Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.
По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.
По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.
ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.
ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.
Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.
Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.
Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.
Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.
Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.
В столице действует желтый уровень погодной опасности.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.
Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.
По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.
ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.
Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.