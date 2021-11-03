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Растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры
Растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры - РИА Новости, 03.11.2021
Растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры
Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды - от оттепели до сильного мороза, рассказала РИА Новости РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T07:08
2021-11-03T07:08
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
ольга воронова
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды - от оттепели до сильного мороза, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова."Например, в моем саду растут яблони сорта "Подарок Графскому": если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят", - заметила Воронова.Еще один индикатор - агрессивный рост некоторых сорняков, продолжила она. "В этом году было особенно много сурепки - и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды", - пояснила собеседницаДругой сорняк-указатель - вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом. "А снег - должен быть", - добавила она.Весной эксперт рассказала РИА Новости, что, судя по одной из примет, лето в 2021 году может оказаться жарким, как минимум в Подмосковье. "В каждом регионе - своя погода, но лично у меня в Домодедовском районе есть примета. Я приношу домой в тепло землю, накопанную в открытом поле - в месте, где человек ее точно никак не обрабатывал, и смотрю, какие сорняки первыми вылезут. Нынче лебеда первой взошла, а она - к жаре: то есть могу сказать, что лето будет теплое, сколько дождей, правда, не знаю", - рассказала тогда Воронова.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, ольга воронова, россия
07:08 03.11.2021
 
Растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры

Эксперт Воронова: растения предсказали в России зиму с резкими перепадами температуры

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкДеревья во время снегопада
Деревья во время снегопада - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды - от оттепели до сильного мороза, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Думаю, зима будет поскакучая, будет большая перепадность - как в плюс, так и в очень большой минус. И постоянно такие скачки будут в центральном регионе", - сказала Воронова. Такой вывод ей помог сделать многолетний опыт садовода. " У меня есть свои особенные приметы - например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам", - сказала она.
"Например, в моем саду растут яблони сорта "Подарок Графскому": если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят", - заметила Воронова.
Еще один индикатор - агрессивный рост некоторых сорняков, продолжила она. "В этом году было особенно много сурепки - и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды", - пояснила собеседница
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Другой сорняк-указатель - вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом. "А снег - должен быть", - добавила она.
Весной эксперт рассказала РИА Новости, что, судя по одной из примет, лето в 2021 году может оказаться жарким, как минимум в Подмосковье. "В каждом регионе - своя погода, но лично у меня в Домодедовском районе есть примета. Я приношу домой в тепло землю, накопанную в открытом поле - в месте, где человек ее точно никак не обрабатывал, и смотрю, какие сорняки первыми вылезут. Нынче лебеда первой взошла, а она - к жаре: то есть могу сказать, что лето будет теплое, сколько дождей, правда, не знаю", - рассказала тогда Воронова.
Туман в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.

Люди на Красной площади в Москве
1 из 10

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

Туман в Москве
2 из 10

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Красная площадь в тумане.

Туман в Москве
3 из 10

Красная площадь в тумане.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В столице действует желтый уровень погодной опасности.

Туман в Москве
4 из 10

В столице действует желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.

Мужчина на Красной площади в Москве
5 из 10

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

Туман в Москве
6 из 10

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.

Красная площадь в Москве
7 из 10

По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

Автомобильное движение во время тумана на МКАДе в Москве
8 из 10

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

Собака во время тумана в Москве
9 из 10

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

Автомобильное движение у метро Комсомольская в Москве
10 из 10

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Красная площадь в тумане.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В столице действует желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 10

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 10

По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 10

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогодаОльга ВороноваРоссия
 
 
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