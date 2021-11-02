https://ria.ru/20211102/tuman-1757334793.html

Туман в Москве

Туман в Москве - РИА Новости, 02.11.2021

Туман в Москве

Многие москвичи, проснувшись во вторник утром, не увидели в окно соседних домов — такой плотный туман опустился на город. Улицы и площади под серой пеленой — в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:45

2021-11-02T11:45

2021-11-02T12:23

фото

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757333911_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7d378ccf194eefea5dcef744d5df4f9.jpg

Многие москвичи, проснувшись во вторник утром, не увидели в окно соседних домов — такой плотный туман опустился на город. Улицы и площади под серой пеленой — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, москва, погода