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Ленинградская область
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Ленобласть вошла в тройку лидеров с минимальным уровнем безработицы
Ленобласть вошла в тройку лидеров с минимальным уровнем безработицы - РИА Новости, 03.11.2021
Ленобласть вошла в тройку лидеров с минимальным уровнем безработицы
Ленинградская область четвертый месяц подряд удерживает второе место среди субъектов России по минимальному показателю уровня регистрируемой безработицы, на... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:58
2021-11-03T17:58
ленинградская область
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Ленинградская область четвертый месяц подряд удерживает второе место среди субъектов России по минимальному показателю уровня регистрируемой безработицы, на сегодняшний день он составляет 0,5%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, на данный момент в регионе зарегистрированы 5,4 тысячи безработных. За десять месяцев этого года на областную Биржу труда обратились 41,6 тысячи человек, безработными признаны 15,4 тысяч человек. За это же время служба занятости выдала 62 тысячи направлений на работу 40,3 тысячи граждан.Он уточнил, что при содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1233 человека, из них 547 человек ― на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета. Общественные работы с региональной поддержкой созданы в "Усадьбе Марьино", ТД "Цветы Тельмана", АНО "Ресурсный центр "Анна"", АНО "Ресурсный центр "Кайкино", ООО "СтройСтандарт", ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" и других организациях.В рамках программы опережающего профессионального обучения для работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства, направлены на обучение для получения новых знаний и расширения профессиональных возможностей 648 человек. Завершил обучение 541 работник.
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ленинградская область, россия
17:58 03.11.2021
 

Ленобласть вошла в тройку лидеров с минимальным уровнем безработицы

© Фото : Правительство Ленинградской области Ленобласть вошла в тройку лидеров с минимальным уровнем безработицы
Ленобласть вошла в тройку лидеров с минимальным уровнем безработицы - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Ленинградская область четвертый месяц подряд удерживает второе место среди субъектов России по минимальному показателю уровня регистрируемой безработицы, на сегодняшний день он составляет 0,5%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, на данный момент в регионе зарегистрированы 5,4 тысячи безработных. За десять месяцев этого года на областную Биржу труда обратились 41,6 тысячи человек, безработными признаны 15,4 тысяч человек. За это же время служба занятости выдала 62 тысячи направлений на работу 40,3 тысячи граждан.
"Сегодня в базе вакансий области 55,8 тысячи предложений, из них 80% по рабочим профессиям, 20% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих", — пояснили собеседник агентства.
Он уточнил, что при содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1233 человека, из них 547 человек ― на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета. Общественные работы с региональной поддержкой созданы в "Усадьбе Марьино", ТД "Цветы Тельмана", АНО "Ресурсный центр "Анна"", АНО "Ресурсный центр "Кайкино", ООО "СтройСтандарт", ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" и других организациях.
"В январе – октябре 2021 года к обучению по направлению службы занятости приступили 1,6 тысяч человек, завершили обучение и обрели новые компетенции 1,3 тысячи человек. Более 1,7 тысяч жителей приступили к бесплатному профессиональному обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", из них 555 человек уже успешно его завершили", — подчеркнули в пресс-службе.
В рамках программы опережающего профессионального обучения для работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства, направлены на обучение для получения новых знаний и расширения профессиональных возможностей 648 человек. Завершил обучение 541 работник.
"С финансовой поддержкой службы занятости 57 жителей региона открыли свое дело. Ими созданы дополнительно 25 рабочих мест для трудоустройства безработных. Сферы бизнеса ленинградцы выбирают самые разные ― сельское хозяйство, торговля, пекарни, салоны красоты, строительные услуги, благоустройство ландшафта, производство одежды и другие", — отметили в областной администрации.
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