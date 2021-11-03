https://ria.ru/20211103/derevya-1757569660.html

Более четырех миллионов деревьев высажены в лесах Ленобласти

Более четырех миллионов деревьев высажены в лесах Ленобласти - РИА Новости, 03.11.2021

Более четырех миллионов деревьев высажены в лесах Ленобласти

Более четырех миллионов деревьев высажены в лесах Ленинградской области в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:57

2021-11-03T15:57

2021-11-03T15:57

ленинградская область

деревья

озеленение

саженцы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Более четырех миллионов деревьев высажены в лесах Ленинградской области в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, итоги мероприятия подвели в комитете по природным ресурсам Ленинградской области. Лесовосстановление в ходе экологической акции проведено на площади 1,5 тысячи гектаров, высажены сеянцы и саженцы основных лесообразующих пород региона — ели и сосны. Работы проводились на территории всех 19 лесничеств."Областная акция "Сохраним лес" прошла 11 сентября в Гатчинском лесничестве. За один день в регионе было высажены более 170 тысяч сеянцев хвойных пород на площади порядка 74 гектаров", — уточнил собеседник агентства.Всего в 2021 году в Ленинградской области планируется высадить саженцы на порядка 9 тысячах гектаров. По итогам 2020 года область заняла пятое место в России по объемам искусственного лесовосстановления. Все посадки леса в регионе, как и Всероссийская акция "Сохраним лес", проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211025/drozdenko-1756182186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деревья, озеленение, саженцы