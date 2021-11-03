https://ria.ru/20211103/bayden-1757507302.html
В Совфеде обвинили Байдена в низкой политической культуре
В Совфеде обвинили Байдена в низкой политической культуре - РИА Новости, 03.11.2021
В Совфеде обвинили Байдена в низкой политической культуре
Лидер США Джо Байден, критикуя президента России Владимира Путина за отсутствие на G20 и COP26 в то время, "когда у него тундра горит", продемонстрировал низкий РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:27
2021-11-03T11:27
2021-11-03T11:27
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совет федерации рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Лидер США Джо Байден, критикуя президента России Владимира Путина за отсутствие на G20 и COP26 в то время, "когда у него тундра горит", продемонстрировал низкий уровень политической культуры, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Президент США Джо Байден на климатическом саммите СОР26 в Глазго вновь заявил, что РФ и КНР не явились на встречу G20 в Риме, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату. Привет этом, сказал Байден, у Путина серьёзные проблемы с климатом и у него "буквально горит" тундра."Наш президент никогда не позволяет себе подобные высказывания в адрес глав других государств, а Байден показывает свой низкий уровень политической культуры, делая подобные заявления", - сказал Цеков.По словам сенатора, от присутствия мировых лидеров на конференциях по климату ситуация с экологией не зависит. "Это очень упрощенный подход. Россия вообще одна из стран, которая больше других обеспечивает решение сложнейших климатических вопросов - и за себя, и за других - благодаря нашей территории и лесам", - заявил он."Это странное и неуважительное заявление Байдена", - добавил Цеков.
https://ria.ru/20211102/bayden-1757319140.html
https://ria.ru/20211101/bayden-1757282747.html
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в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, большая двадцатка, совет федерации рф, сергей цеков, россия
В Совфеде обвинили Байдена в низкой политической культуре
Сенатор Цеков обвинил президента США Байдена в низкой политической культуре