https://ria.ru/20211103/bayden-1757507302.html

В Совфеде обвинили Байдена в низкой политической культуре

В Совфеде обвинили Байдена в низкой политической культуре - РИА Новости, 03.11.2021

В Совфеде обвинили Байдена в низкой политической культуре

Лидер США Джо Байден, критикуя президента России Владимира Путина за отсутствие на G20 и COP26 в то время, "когда у него тундра горит", продемонстрировал низкий РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:27

2021-11-03T11:27

2021-11-03T11:27

в мире

сша

китай

владимир путин

джо байден

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совет федерации рф

сергей цеков

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Лидер США Джо Байден, критикуя президента России Владимира Путина за отсутствие на G20 и COP26 в то время, "когда у него тундра горит", продемонстрировал низкий уровень политической культуры, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Президент США Джо Байден на климатическом саммите СОР26 в Глазго вновь заявил, что РФ и КНР не явились на встречу G20 в Риме, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату. Привет этом, сказал Байден, у Путина серьёзные проблемы с климатом и у него "буквально горит" тундра."Наш президент никогда не позволяет себе подобные высказывания в адрес глав других государств, а Байден показывает свой низкий уровень политической культуры, делая подобные заявления", - сказал Цеков.По словам сенатора, от присутствия мировых лидеров на конференциях по климату ситуация с экологией не зависит. "Это очень упрощенный подход. Россия вообще одна из стран, которая больше других обеспечивает решение сложнейших климатических вопросов - и за себя, и за других - благодаря нашей территории и лесам", - заявил он."Это странное и неуважительное заявление Байдена", - добавил Цеков.

https://ria.ru/20211102/bayden-1757319140.html

https://ria.ru/20211101/bayden-1757282747.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, большая двадцатка, совет федерации рф, сергей цеков, россия