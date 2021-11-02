https://ria.ru/20211102/tovar-1757433058.html

Возврат товара в магазин: на что имеет право покупатель — советы юриста

Возврат товара надлежащего качества в магазин: сроки, права потребителя, законы

Возврат товара в магазин: на что имеет право покупатель — советы юриста

Покупатели имеют право на возврат товара с дефектом, а в некоторых случаях — даже если изделие надлежащего качества. Как закон защищает права потребителей в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:14

2021-11-02T19:14

2021-11-02T22:47

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Покупатели имеют право на возврат товара с дефектом, а в некоторых случаях — даже если изделие надлежащего качества. Как закон защищает права потребителей в этом вопросе, в течение какого срока можно вернуть покупку в магазин и как действовать, если продавец не желает отдавать назад деньги, — в материале РИА Новости.Что такое возврат товараВозврат товара в магазин — это право потребителя вернуть не подошедшее изделие после совершения покупки в случае, если оно не соответствует заявленному качеству или не понравилось по каким-либо внешним параметрам. Федеральный закон "О защите прав потребителей" обязывает владельцев магазинов и интернет-сайтов принимать или обменивать товар, даже если он находится в надлежащем состоянии.Основания для возвратаВозврат можно оформить при следующих условиях:Требования, предъявляемые к товаруОднако продавцы имеют право предъявить к товару следующие требования:Перечень товаров, не подлежащих возвратуСогласно постановлению правительства России от 31 декабря 2020 года не подлежат возврату или обмену:При этом продовольственные товары не входят в этот список. Их можно вернуть, если купленный продукт оказался некачественным или указанные на упаковке данные не соответствует действительности.Правила возвратаВ случае если покупка была совершена в магазине вживую, изделие можно обменять на что-то другое за такую же сумму. При этом причину, по которой товар не подошел, потребитель не указывает. Если у продавца нет в этот день аналогичной вещи, покупатель может по договоренности забрать ее при поступлении или же отказаться от договора купли-продажи вовсе и потребовать обратно денежные средства.Порядок возвратаТовар надлежащего вида, который не подошел покупателю по каким-либо характеристикам, вернуть в магазин можно. Процедура при этом такова:ДокументыВернуть товар в магазин не получится, если у потребителя не будет с собой необходимых документов.В первую очередь, нужен кассовый чек, который подтвердит акт совершения купли-продажи у конкретного продавца/магазина. Однако есть способы обойтись и без этого.Во-вторых, нужно заявление о возврате, составленное покупателем, где указывается причина, по которой он намерен вернуть товар. Сотрудник торговой точки может попросить заполнить заявление по форме, принятой в магазине, и тогда выдаст клиенту образец. В крупных сетях это обычная практика, а бланки всегда находятся у кассира.Также необходимо взять с собой паспорт, который нужен для того, чтобы продавец смог выдать деньги из кассы магазина.СрокЧтобы вернуть товар, надо принести покупку в магазин раньше, чем истечет срок на предъявление такого требования.Товары надлежащего качества, приобретенные вживую, можно вернуть в магазин в течение двух недель. Однако если последний 14-й день выпал на выходные, то срок автоматически продлевается до понедельника.В случае, если вещь ненадлежащего качества, вернуть ее всегда можно в пределах гарантийного срока или срока годности (если гарантия на него не предусмотрена). Исключение составляют технически сложные товары. Претензию к их качеству можно предъявить только в течение 15 дней, так как они указаны в списке изделий, не подлежащих возврату.ПретензияПретензия — это и есть тот самый документ-заявление на возврат товара.Один экземпляр вручается руководителю организации-продавца (в общий отдел, канцелярию, секретарю). Желательно передать бумагу ответственному за получение корреспонденции лицу под подпись (нужно указать фамилию и должность). Второй экземпляр, заверенный печатью организации, остается у потребителя с отметкой о дате вручения. Если невозможно отдать заявление из рук в руки, то претензию покупатель направляет на адрес организации заказным письмом с уведомлением.Что делать в случае отказаМагазин обязан положительно ответить на полученную претензию, если соблюдены все требования к товару. Отказать в возврате денежных средств могут, когда изделие либо находится в нетоварном виде, либо принадлежит к списку не подлежащих возврату, либо было как-либо использовано покупателем.Если покупатель — физическое лицо, то его права по этому вопросу регулирует Закон о защите прав потребителей. Клиент может запросить проценты и штраф на сумму, удерживаемую продавцом. Досудебный порядок в таком случае составляет десять дней, по истечении которых, если магазин все еще отказывает в возврате, можно обращаться в суд.Подача иска в судОбращение в суд — один из самых распространенных способов защиты против отказа от возврата товара. В отличие от жалобы в Роспотребнадзор, который занимается исключительно имущественными вопросами и, соответственно, не может потребовать с магазина вернуть деньги, после подачи иска в суд потребитель может получить не только средства, которые были потрачены на покупку, но и дополнительную компенсацию морального ущерба."В случае судебного разбирательства продавцу придется выплатить не только стоимость товара, но и неустойку в размере один процент от стоимости за каждый день просрочки выполнения требований покупателя, которая в конце не может превышать стоимость самого товара. Кроме того, продавцу придется выплатить штраф в размере 50 процентов от суммы удовлетворенных судом требований потребителя", — пояснила РИА Новости юрист Евгения Рубаева.К иску можно приложить следующие документы: чек (кассовый или электронный); договор купли-продажи; претензию и ответ на нее; заключение эксперта при возврате вещи ненадлежащего качества.Возврат товара, приобретенного онлайнЗаказы, совершенные онлайн, относятся к дистанционной торговле, деятельность в рамках которой регулируется статьей 26.1 Закона о защите прав потребителей. Возвращать такие товары отправителю намного легче, нежели требовать вернуть деньги за изделие, купленное в магазине в режиме офлайн.Список товаровВ отличие от обычной покупки, для онлайн-торговли списка не подлежащих возврату вещей не существует, то есть вернуть можно абсолютно любое изделие. Не действует это правило только в случае индивидуальных заказов (например, комплект одежды, скроенный по личным меркам) и изделий, потерявших товарный вид.В иностранных интернет-магазинах покупку тоже можно вернуть, но для этого надо ознакомиться с правилами возврата на сайте продавца. Однако если онлайн-платформа ориентирована на российских потребителей, то ее деятельность по умолчанию подпадает под российские законы.ПроцедураПроцедуры возврата товара для интернет-заказов и для покупок в офлайн-магазинах отличаются.Оформить возврат на товар, заказанный через Всемирную сеть, можно в любой момент, даже если посылка еще не дошла до получателя. Достаточно просто позвонить отправителю и сообщить, что изделие больше не нужно.Вернуть (но не обменять) интернет-заказ возможно и после того, как вещь уже была получена, но, к примеру, цвет не подошел или размер не такой, как был указан на сайте. Однако товарный вид и потребительские свойства должны быть полностью сохранены. В таком случае покупателю придется отправлять товар по почте или нанимать для этого курьера самостоятельно, деньги за саму пересылку продавец не вернет.СрокСрок возврата заказа из Интернета составляет семь дней с момента получения товара. Проще всего оформить возврат, когда изделие еще не пришло, но уже выяснилось, что оно не нужно или не подойдет. В таком случае, даже если продукт уже был оплачен, продавец обязан вернуть деньги.Возврат денегПосле того как покупатель составил претензию и потребовал денежные средства, потраченные на товар, сотрудник магазина или отправитель заказа через Интернет обязаны вернуть необходимую сумму.ПроцедураРаботник торговой точки после предъявления претензии составляет специальную накладную или акт о возврате товара и может предложить покупателю три варианта возврата средств: наличными, переводом через почту, начислением на карту или банковский счет.После должностное лицо просит у потребителя показать документ, удостоверяющий личность, и, например, выдает сумму за приобретенный товар из кассы. Если покупатель просит вернуть деньги переводом, то магазин имеет право выплатить средства в течение определенного срока.СрокПри заказе онлайн продавец обязан вернуть уплаченную за товар сумму в течение десяти дней. Срок выплаты при покупке вживую составляет три дня с момента предъявления потребителем требования.Ремонт некачественного товараЕсли, например, прибор перестал работать, хотя в магазине не предупреждали о наличии каких либо проблем, то тут возможны варианты.Согласно статье 475 Гражданского кодекса РФ потребитель, получивший товар ненадлежащего качества, учитывая, что продавец не предупредил о наличии дефектов перед покупкой, имеет право потребовать либо соразмерного снижения цены, либо средства на самостоятельный ремонт изделия, либо безвозмездного устранения недостатков.Чтобы отремонтировать товар, нужно предъявить в магазин претензию, в которой подробно изложить свои требования. Бесплатный ремонт за счет продавца или компании-производителя будет невозможен, если потребитель:Отказать в проведении ремонтных работ также могут, если товар был поврежден при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, стихийное бедствие, наводнение, удар молнией и так далее, так как компания не несет за это ответственность.За счет продавцаЕсли в работе товара обнаружены дефекты, продавец или изготовитель обязан забрать его и предложить ремонт за свой счет. Срок устранения недостатков для этого лучше указать в претензии, так как в таком случае он не может превышать пяти дней. Когда срок письменно не определен, изделие ремонтируется незамедлительно, то есть за минимальное время, необходимое для исправления неполадок. В случае если дефекты невозможно будет устранить за пять дней, потребитель и сотрудник магазина могут договориться о продлении срока в дополнительном соглашении.На время, пока изделие находится в ремонте, продавец может предоставить аналогичный товар, доставка которого тоже оплачивается самой организаций.Возмещение затрат на ремонтЕсли у приобретенного товара обнаружен брак, с магазина можно потребовать возмещение средств на самостоятельный ремонт. Организация переводит деньги в течение десяти дней с момента предъявления претензии, однако нужно будет обязательно продемонстрировать обнаруженные дефекты и доказать необходимость их исправления. Для этого многие продавцы (за свой счет) просят провести экспертизу. Однако если в результате проверки выяснится, что товар был испорчен не по вине магазина, расходы на экспертизу возмещает покупатель.Закон о защите прав потребителейПроцедуру обмена товара или компенсации денежных средств за него регламентирует п. 2 ст. 25 Закона о защите прав потребителей, который обязывает сотрудников торговых точек, а также интернет-сайтов принимать изделия, если те подходят под все требования, не относятся к перечню не подлежащих возврату.Продавец обязан в определенные сроки удовлетворить следующие требования покупателя:Общие рекомендацииОт покупки бракованного изделия никто не застрахован. Однако можно уберечь себя от ситуации, когда приходится возвращать по "субъективным" причинам (например, когда товар надлежащего качества после покупки не подошел по размеру, цвету, форме и другим характеристикам). Для этого существуют некоторые рекомендации юристов:

https://ria.ru/20210422/defekt-1729385562.html

https://ria.ru/20200625/1573442838.html

https://ria.ru/20210820/magazin-1746475301.html

https://ria.ru/20200706/1573930240.html

https://ria.ru/20201001/pokupki-1578030942.html

https://ria.ru/20201225/podarki-1590847086.html

https://ria.ru/20210809/chek-1744980032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия