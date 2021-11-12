https://ria.ru/20211112/zhaloba-1758842581.html

Как написать жалобу, чтобы был результат: правила оформления и образец

Как написать жалобу: куда обращаться, форма, образец и виды

Как написать жалобу, чтобы был результат: правила оформления и образец

Если права гражданина нарушены, можно пожаловаться в ответственный за решение проблемы госорган. В каких случаях куда нужно обращаться, как правильно написать... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:24

2021-11-12T20:24

2021-11-12T20:24

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

жкх

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Если права гражданина нарушены, можно пожаловаться в ответственный за решение проблемы госорган. В каких случаях куда нужно обращаться, как правильно написать жалобу на сайт какого-либо ведомства, а также образец документа — в материале РИА Новости.ЖалобаВосстановить нарушенные права граждан и наказать виновных часто помогает грамотно составленная жалоба. Обычно с претензиями обращаются в государственные структуры, которые отвечают перед населением за определенную сферу, будь то комфортная окружающая среда, достойные условия проживания, защита от преступных посягательств, качество товаров и услуг или что-то другое.ВидыЖалобы могут быть:ТребованияОбращение можно составить в свободной форме. Однако есть ряд требований, которые необходимо соблюдать, чтобы его рассмотрели и приняли по нему решение в интересах заявителя. Они прописаны в федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации":Способы подачиЕсть несколько способов направить жалобу в государственные структуры:Также сервис по приёму жалоб на работу ведомств работает на портале госуслуг. Авторизированные пользователи через специальную форму могут сообщить о проблеме и потребовать её решения. Претензии на портале принимают и при нарушении порядка получения государственных услуг.ОсобенностиПри подаче жалобы важно отличать её от других форм обращения. Так, предложение отличается тем, что содержит в себе рекомендации по улучшению законов либо работы властей в различных сферах жизни города, региона или государства в целом.Заявление может содержать просьбу в реализации прав и свобод. Также в такой форме обращения можно указать на недостатки работы государственных органов или их сотрудников и сообщить о нарушении законов.Срок ответаЖалоба в письменной форме, в том числе и направленная в электронном виде, должна быть зарегистрирована не позже чем в трёхдневный срок. На рассмотрение вопроса госоргану даётся 30 дней. После этого на имя заявителя направляется ответ о проделанной за это время работе.Если полностью решить вопрос и восстановить нарушенные права не удалось, то рассмотрение жалобы может быть продлено ещё на такой же срок. Но в этом случае госорган даёт промежуточный ответ с информацией о продолжении работы.На что можно пожаловатьсяЖаловаться можно на ущемление прав и свобод граждан в любой сфере:Куда можно подать жалобуВ зависимости от сферы, в которой нарушены права, необходимо выбрать госорган, в чью компетенцию входит решение вопроса. Так, на проблемы в сфере ЖКХ лучше сначала пожаловаться в управляющую компанию. Если эффекта нет, следует обратиться в жилищную инспекцию города или региона. И уже сообщить не только о проблеме, но и о бездействие УК. А на областные структуры пожаловаться можно в федеральные ведомства.На вопросы, связанные качеством товаров и услуг, ответы даёт Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). К ее же компетенции относятся санэпиднадзор в работе предприятий и образовательных учреждений. Жалобы ведомство принимает в письменном виде на почтовый адрес, а также через электронную форму на сайте и лично в общественных приёмных в территориальных отделах.Все обращения, касающиеся отношений сотрудников с работодателями, рассматриваются в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Этот орган контролирует соблюдение норм трудового права, а также выявляет нарушения в сфере поддержки безработных граждан. Отправить жалобу можно в электронном виде через форму обращений на сайте ведомстваПожаловаться на экологические проблемы можно в Министерство природных ресурсов и экологии и в Росприроднадзор. Действие или бездействие правоохранительных органов обжаловать надо либо у вышестоящего руководства МВД, Федеральная служба судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации либо в прокуратуре.Также федеральный закон запрещает отправлять на рассмотрение обращение в тот госорган, действия которого обжалуются. Так, претензии к руководителю отдела МВД определённого города рассматривать может только вышестоящие областные структуры.Как правильно написать жалобуГрамотно составленная жалоба позволит решить вопрос в короткий срок и без дополнительной переписки с государственными органами. Требований к оформлению в законе нет. Но напечатанный на компьютере документ с чёткой структурой будет иметь больше шансов на быстрое рассмотрение.СтруктураРекомендацииПодтвердить информацию, указанную в жалобе, помогут дополнительные сведения и документы. Так она будет выглядеть весомее и потребует меньше времени на рассмотрения, ведь госоргану не придётся запрашивать документы, фото и видеодоказательства. О том, что к жалобе прилагаются дополнительные материалы, необходимо указать после пункта с требованиями.Также в жалобе можно указать нормативно-правовые акты, положения которых были нарушены.ОшибкиОсновные ошибки в жалобе, которые могут повлиять на ее рассмотрение:ОбразецТрадиционная структура обращения такова.Жалоба в прокуратуруЕсли жалоба в определённые ведомства не помогла, то можно обратиться в прокуратуру. Этот надзорный орган имеет широкий круг полномочий и может проводить проверки во многих сферах: ЖКХ, трудовые отношения, экология, работа администрации, деятельность правоохранительных органов и т.д.После получения жалобы прокуратура в течении 30 дней проводит проверку и выносит представление об устранении нарушений, если таковые имели место. Этот орган также может привлекать к ответственности сотрудников, ущемляющих права граждан. В том числе и за несоблюдения порядка рассмотрения обращений от жителей. Должностные лица за не вовремя отправленный ответ заплатят штраф в сумме до 10 тысяч рублей.Форма жалобы в прокуратуру ничем не отличается от обращений в другие ведомства. Направить её можно и в электронном виде, например, через сайт госуслуг. Для этого в разделе “Обращения граждан” нужно выбрать “Услуга по подаче обращений граждан в органы прокуратуры Российской Федерации”, заполнить электронную форму и отправить документ в ведомство. Результат рассмотрения жалобы придёт в личный кабинет на “Госуслугах”.Кстати, действия территориальных подразделений надзорного органа можно обжаловать в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и суде.

https://realty.ria.ru/20200628/1573574269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по труду и занятости (роструд), жкх