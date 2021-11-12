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Как написать жалобу, чтобы был результат: правила оформления и образец
Как написать жалобу: куда обращаться, форма, образец и виды
Как написать жалобу, чтобы был результат: правила оформления и образец
Если права гражданина нарушены, можно пожаловаться в ответственный за решение проблемы госорган. В каких случаях куда нужно обращаться, как правильно написать... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:24
2021-11-12T20:24
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
жкх
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Если права гражданина нарушены, можно пожаловаться в ответственный за решение проблемы госорган. В каких случаях куда нужно обращаться, как правильно написать жалобу на сайт какого-либо ведомства, а также образец документа — в материале РИА Новости.ЖалобаВосстановить нарушенные права граждан и наказать виновных часто помогает грамотно составленная жалоба. Обычно с претензиями обращаются в государственные структуры, которые отвечают перед населением за определенную сферу, будь то комфортная окружающая среда, достойные условия проживания, защита от преступных посягательств, качество товаров и услуг или что-то другое.ВидыЖалобы могут быть:ТребованияОбращение можно составить в свободной форме. Однако есть ряд требований, которые необходимо соблюдать, чтобы его рассмотрели и приняли по нему решение в интересах заявителя. Они прописаны в федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации":Способы подачиЕсть несколько способов направить жалобу в государственные структуры:Также сервис по приёму жалоб на работу ведомств работает на портале госуслуг. Авторизированные пользователи через специальную форму могут сообщить о проблеме и потребовать её решения. Претензии на портале принимают и при нарушении порядка получения государственных услуг.ОсобенностиПри подаче жалобы важно отличать её от других форм обращения. Так, предложение отличается тем, что содержит в себе рекомендации по улучшению законов либо работы властей в различных сферах жизни города, региона или государства в целом.Заявление может содержать просьбу в реализации прав и свобод. Также в такой форме обращения можно указать на недостатки работы государственных органов или их сотрудников и сообщить о нарушении законов.Срок ответаЖалоба в письменной форме, в том числе и направленная в электронном виде, должна быть зарегистрирована не позже чем в трёхдневный срок. На рассмотрение вопроса госоргану даётся 30 дней. После этого на имя заявителя направляется ответ о проделанной за это время работе.Если полностью решить вопрос и восстановить нарушенные права не удалось, то рассмотрение жалобы может быть продлено ещё на такой же срок. Но в этом случае госорган даёт промежуточный ответ с информацией о продолжении работы.На что можно пожаловатьсяЖаловаться можно на ущемление прав и свобод граждан в любой сфере:Куда можно подать жалобуВ зависимости от сферы, в которой нарушены права, необходимо выбрать госорган, в чью компетенцию входит решение вопроса. Так, на проблемы в сфере ЖКХ лучше сначала пожаловаться в управляющую компанию. Если эффекта нет, следует обратиться в жилищную инспекцию города или региона. И уже сообщить не только о проблеме, но и о бездействие УК. А на областные структуры пожаловаться можно в федеральные ведомства.На вопросы, связанные качеством товаров и услуг, ответы даёт Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). К ее же компетенции относятся санэпиднадзор в работе предприятий и образовательных учреждений. Жалобы ведомство принимает в письменном виде на почтовый адрес, а также через электронную форму на сайте и лично в общественных приёмных в территориальных отделах.Все обращения, касающиеся отношений сотрудников с работодателями, рассматриваются в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Этот орган контролирует соблюдение норм трудового права, а также выявляет нарушения в сфере поддержки безработных граждан. Отправить жалобу можно в электронном виде через форму обращений на сайте ведомстваПожаловаться на экологические проблемы можно в Министерство природных ресурсов и экологии и в Росприроднадзор. Действие или бездействие правоохранительных органов обжаловать надо либо у вышестоящего руководства МВД, Федеральная служба судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации либо в прокуратуре.Также федеральный закон запрещает отправлять на рассмотрение обращение в тот госорган, действия которого обжалуются. Так, претензии к руководителю отдела МВД определённого города рассматривать может только вышестоящие областные структуры.Как правильно написать жалобуГрамотно составленная жалоба позволит решить вопрос в короткий срок и без дополнительной переписки с государственными органами. Требований к оформлению в законе нет. Но напечатанный на компьютере документ с чёткой структурой будет иметь больше шансов на быстрое рассмотрение.СтруктураРекомендацииПодтвердить информацию, указанную в жалобе, помогут дополнительные сведения и документы. Так она будет выглядеть весомее и потребует меньше времени на рассмотрения, ведь госоргану не придётся запрашивать документы, фото и видеодоказательства. О том, что к жалобе прилагаются дополнительные материалы, необходимо указать после пункта с требованиями.Также в жалобе можно указать нормативно-правовые акты, положения которых были нарушены.ОшибкиОсновные ошибки в жалобе, которые могут повлиять на ее рассмотрение:ОбразецТрадиционная структура обращения такова.Жалоба в прокуратуруЕсли жалоба в определённые ведомства не помогла, то можно обратиться в прокуратуру. Этот надзорный орган имеет широкий круг полномочий и может проводить проверки во многих сферах: ЖКХ, трудовые отношения, экология, работа администрации, деятельность правоохранительных органов и т.д.После получения жалобы прокуратура в течении 30 дней проводит проверку и выносит представление об устранении нарушений, если таковые имели место. Этот орган также может привлекать к ответственности сотрудников, ущемляющих права граждан. В том числе и за несоблюдения порядка рассмотрения обращений от жителей. Должностные лица за не вовремя отправленный ответ заплатят штраф в сумме до 10 тысяч рублей.Форма жалобы в прокуратуру ничем не отличается от обращений в другие ведомства. Направить её можно и в электронном виде, например, через сайт госуслуг. Для этого в разделе “Обращения граждан” нужно выбрать “Услуга по подаче обращений граждан в органы прокуратуры Российской Федерации”, заполнить электронную форму и отправить документ в ведомство. Результат рассмотрения жалобы придёт в личный кабинет на “Госуслугах”.Кстати, действия территориальных подразделений надзорного органа можно обжаловать в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и суде.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по труду и занятости (роструд), жкх
20:24 12.11.2021
 

Как написать жалобу, чтобы был результат: правила оформления и образец

© Depositphotos / fizkesНедовольная пара
Недовольная пара - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Depositphotos / fizkes
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Если права гражданина нарушены, можно пожаловаться в ответственный за решение проблемы госорган. В каких случаях куда нужно обращаться, как правильно написать жалобу на сайт какого-либо ведомства, а также образец документа — в материале РИА Новости.

Жалоба

Восстановить нарушенные права граждан и наказать виновных часто помогает грамотно составленная жалоба. Обычно с претензиями обращаются в государственные структуры, которые отвечают перед населением за определенную сферу, будь то комфортная окружающая среда, достойные условия проживания, защита от преступных посягательств, качество товаров и услуг или что-то другое.

Виды

Жалобы могут быть:
  • индивидуальные — предполагают обращение от одного гражданина;
  • коллективные — содержат подписи нескольких человек, чьи права были нарушены.
© Depositphotos / pressmasterДевушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Depositphotos / pressmaster
Девушка подписывает документы

Требования

Обращение можно составить в свободной форме. Однако есть ряд требований, которые необходимо соблюдать, чтобы его рассмотрели и приняли по нему решение в интересах заявителя. Они прописаны в федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации":
  • Читаемость. Важно, чтобы тот сотрудник госоргана, кому на стол попадёт документ, смог его понять. Поэтому если писать обращение от руки, то почерк должен быть разборчивым. Также стоит позаботиться о смысле - лучше избегать сложных конструкций и ненужных терминов.
  • Авторство. Анонимные обращения в государственных органах не рассматриваются. В жалобе обязательно нужно указать фамилию, имя заявителя, а также почтовый или электронный адрес и контактный телефон.
  • Вежливость. Документ, содержащий ненормативную лексику и оскорбления, рассматривать не будут.
  • Повтор. Если жалоба поступает в госорган уже не в первый раз и никаких дополнительных фактов в ней нет, а ответ уже поступал заявителю, то переписка с автором прекращается.
  • Сохранение тайны. Сотрудник, рассматривающий жалобу, может отказать в решении проблемы, если это связано с разглашением персональных данных или других сведений, составляющих государственную тайну.

Способы подачи

Есть несколько способов направить жалобу в государственные структуры:
  • Письменное обращение, составленное на бумаге, можно послать по почте заказным письмом с уведомлением либо принести лично и заверить копию в секретариате. Это станет гарантией того, что бумагу не потеряют.
  • Устная жалоба может быть озвучена на личном приёме у должностного лица в государственном органе. Все обращения, поступившие на встрече, фиксируются секретарём и рассматриваются в установленный срок. Ответ даётся в письменном виде. Жалобу могут разобрать и принять решение уже во время встречи. Это фиксируется в карточке личного приёма. В таком случае ответ уже не отправляют.
  • В электронном виде — почти у всех государственных структур на сайте существует форма для подачи обращений. Заявителю остаётся только заполнить её. Там необходимо выбрать тему жалобы, изложить суть проблемы и прикрепить дополнительные материалы при необходимости, а также сообщить фамилию, имя и контактные данные. Ответ обычно поступает на указанную электронную почту.
© РИА Новости / Максим БлиновПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Паспорт Российской Федерации
Также сервис по приёму жалоб на работу ведомств работает на портале госуслуг. Авторизированные пользователи через специальную форму могут сообщить о проблеме и потребовать её решения. Претензии на портале принимают и при нарушении порядка получения государственных услуг.

Особенности

При подаче жалобы важно отличать её от других форм обращения. Так, предложение отличается тем, что содержит в себе рекомендации по улучшению законов либо работы властей в различных сферах жизни города, региона или государства в целом.
Заявление может содержать просьбу в реализации прав и свобод. Также в такой форме обращения можно указать на недостатки работы государственных органов или их сотрудников и сообщить о нарушении законов.

Срок ответа

Жалоба в письменной форме, в том числе и направленная в электронном виде, должна быть зарегистрирована не позже чем в трёхдневный срок. На рассмотрение вопроса госоргану даётся 30 дней. После этого на имя заявителя направляется ответ о проделанной за это время работе.
Если полностью решить вопрос и восстановить нарушенные права не удалось, то рассмотрение жалобы может быть продлено ещё на такой же срок. Но в этом случае госорган даёт промежуточный ответ с информацией о продолжении работы.
Юрист Ирина Осипова рассказала РИА Новости: “Если обращение не принято, государственный орган или должностное лицо обязаны сообщить об этом заявителю, разъяснив при этом причину отказа. Срок рассмотрения не меняется в зависимости от способа подачи в государственный орган. Кстати, на решение вопроса в случае с жалобами, которые связаны с вопросами миграции, выделяется только 20 дней”, - добавила Ирина Осипова.

На что можно пожаловаться

Жаловаться можно на ущемление прав и свобод граждан в любой сфере:
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
  • Жилищно-коммунальное хозяйство — в этой отрасли всегда много проблем. Начиная от локальных типа протечки кровли над квартирой до более крупных, например, некачественного ремонта в подъезде многоквартирного дома. Также в этой сфере жалобы часто поступают на бездействие сотрудников управляющих компаний, которые непосредственно отвечают за осуществление прав собственников недвижимости на комфортное проживание.
  • Благоустройство — часто жители жалуются на работу подразделений местной администрации, которые напрямую отвечают за порядок в муниципалитете: уборку улиц, ремонт объектов инфраструктуры и т.д.
  • Потребительская сфера — сюда относятся жалобы на просроченные продукты в магазине, ненадлежащее качество услуг и т.п.
  • Экология — граждане могут пожаловаться на нарушение природоохранного законодательства: незаконные свалки, загрязнение водоёмов, сжигание опасных отходов и т.п..
  • Трудовые отношения — если работодатель задерживает заработную плату, не даёт положенных выходных или требует выйти сверхурочно в праздники без оплаты, то такие ситуации необходимо обжаловать.
  • Работа правоохранительных органов — жалобы на некомпетентные и противозаконные действия сотрудников полиции, судебных приставов, работников следственного комитета могут быть направлены вышестоящему руководству или в надзорные органы.
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Куда можно подать жалобу

В зависимости от сферы, в которой нарушены права, необходимо выбрать госорган, в чью компетенцию входит решение вопроса. Так, на проблемы в сфере ЖКХ лучше сначала пожаловаться в управляющую компанию. Если эффекта нет, следует обратиться в жилищную инспекцию города или региона. И уже сообщить не только о проблеме, но и о бездействие УК. А на областные структуры пожаловаться можно в федеральные ведомства.
На вопросы, связанные качеством товаров и услуг, ответы даёт Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). К ее же компетенции относятся санэпиднадзор в работе предприятий и образовательных учреждений. Жалобы ведомство принимает в письменном виде на почтовый адрес, а также через электронную форму на сайте и лично в общественных приёмных в территориальных отделах.
Все обращения, касающиеся отношений сотрудников с работодателями, рассматриваются в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Этот орган контролирует соблюдение норм трудового права, а также выявляет нарушения в сфере поддержки безработных граждан. Отправить жалобу можно в электронном виде через форму обращений на сайте ведомства
Пожаловаться на экологические проблемы можно в Министерство природных ресурсов и экологии и в Росприроднадзор. Действие или бездействие правоохранительных органов обжаловать надо либо у вышестоящего руководства МВД, Федеральная служба судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации либо в прокуратуре.
Ирина Осипова отметила: “Если жалоба попадёт не по адресу, то закон обязывает государственный орган или должностное лицо в течение недели перенаправить обращение в то ведомство, к чьей компетенции относится вопрос. А также сообщить заявителю о такой переадресации. Если документом могут заинтересоваться сразу несколько госучреждений, то им всем рассылаются копии обращения”.
Также федеральный закон запрещает отправлять на рассмотрение обращение в тот госорган, действия которого обжалуются. Так, претензии к руководителю отдела МВД определённого города рассматривать может только вышестоящие областные структуры.
© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком

Как правильно написать жалобу

Грамотно составленная жалоба позволит решить вопрос в короткий срок и без дополнительной переписки с государственными органами. Требований к оформлению в законе нет. Но напечатанный на компьютере документ с чёткой структурой будет иметь больше шансов на быстрое рассмотрение.

Структура

  • Шапка — в правом верхнем углу документа указывается государственный орган или должностное лицо, например, руководитель определённого ведомства. Адресатов может быть и несколько. Ниже — фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый или электронный адрес. Также можно указать номер телефона для связи. Это позволит сотрудникам ведомства оперативно уточнить нюансы.
  • Обращение — если жалоба адресована конкретному человеку, то начать лучше со слов “Уважаемый (ая), имя и отчество”. Если нет, то достаточно написать посередине листа слово “Жалоба”.
  • Суть обращения с указанием места, времени произошедшего, задействованных должностных лиц. Также необходимо сообщить, какие права были нарушены или к чему это привело.
  • Требования — отдельным пунктам необходимо расписать, что нужно сделать государственному органу или должностному лицу. Например, установить и наказать виновных в нарушении, устранить проблему, компенсировать причинённый ущерб.
  • Подпись заявителя и дата написания.

Рекомендации

Подтвердить информацию, указанную в жалобе, помогут дополнительные сведения и документы. Так она будет выглядеть весомее и потребует меньше времени на рассмотрения, ведь госоргану не придётся запрашивать документы, фото и видеодоказательства. О том, что к жалобе прилагаются дополнительные материалы, необходимо указать после пункта с требованиями.
Также в жалобе можно указать нормативно-правовые акты, положения которых были нарушены.

Ошибки

Основные ошибки в жалобе, которые могут повлиять на ее рассмотрение:
  • неправильно указан адресат — проверить правильность написания ведомства или должностного лица можно в Интернете или по телефону приёмной госоргана;
  • нет данных и контактов заявителя — ведомство не сможет дать ответ;
  • суть проблемы сформулирована нечётко — срок рассмотрения будет затягиваться из-за запроса дополнительной информации;
  • не содержится конкретных и понятных требований.

Образец

Образец жалобы
Образец жалобы
Образец жалобы
Традиционная структура обращения такова.
  1. 1
    Наименование ведомства, куда направляется жалоба, почтовый адрес госоргана.
  2. 2
    От кого — ФИО заявителя, почтовый или электронный адрес, телефон.
  3. 3
    Описание проблемы с указанием даты, времени произошедшего, нарушивших закон должностных лиц. Нормативно-правовые акты, пункты которых были нарушены.
  4. 4
    Требования: принять меры; решить вопрос; провести проверку; привлечь виновных к ответственности.
  5. 5
    К жалобе прилагаются следующие документы - фотографии, видеозаписи, копии чеков, договоров и т.д.
  6. 6
    Дата, подпись, ФИО заявителя.

Жалоба в прокуратуру

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Если жалоба в определённые ведомства не помогла, то можно обратиться в прокуратуру. Этот надзорный орган имеет широкий круг полномочий и может проводить проверки во многих сферах: ЖКХ, трудовые отношения, экология, работа администрации, деятельность правоохранительных органов и т.д.
После получения жалобы прокуратура в течении 30 дней проводит проверку и выносит представление об устранении нарушений, если таковые имели место. Этот орган также может привлекать к ответственности сотрудников, ущемляющих права граждан. В том числе и за несоблюдения порядка рассмотрения обращений от жителей. Должностные лица за не вовремя отправленный ответ заплатят штраф в сумме до 10 тысяч рублей.
Форма жалобы в прокуратуру ничем не отличается от обращений в другие ведомства. Направить её можно и в электронном виде, например, через сайт госуслуг. Для этого в разделе “Обращения граждан” нужно выбрать “Услуга по подаче обращений граждан в органы прокуратуры Российской Федерации”, заполнить электронную форму и отправить документ в ведомство. Результат рассмотрения жалобы придёт в личный кабинет на “Госуслугах”.
Кстати, действия территориальных подразделений надзорного органа можно обжаловать в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и суде.
“Законом установлены гарантии безопасности гражданина: запрещается его преследование в связи с обращением в государственный орган с критикой для восстановления или защиты прав, свобод и законных интересов. Также при рассмотрении жалоб не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, в том числе касающихся частной жизни гражданина, без его согласия”, - подчеркнула Ирина Осипова.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)ЖКХ
 
 
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