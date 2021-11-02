https://ria.ru/20211102/tatarstan-1757397699.html

В Татарстане почти 2,3 тысячи социально значимых объектов получили интернет

В Татарстане почти 2,3 тысячи социально значимых объектов получили интернет - РИА Новости, 02.11.2021

В Татарстане почти 2,3 тысячи социально значимых объектов получили интернет

Доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи за последние три года в Татарстане получили 3,5 тысячи социально значимых объектов,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:48

2021-11-02T15:48

2021-11-02T15:49

республика татарстан

общество

технологии

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

россия

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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи за последние три года в Татарстане получили 3,5 тысячи социально значимых объектов, почти 2,3 тысячи из них – в текущем году, сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев."За предыдущие два года к высокоскоростному интернету был подключен 1231 объект, однако основной объем работы пришелся на 2021 год… В текущем году подключено 2296 объектов. Это на 79% больше, чем было запланировано изначально", - сказал Яковлев журналистам.По словам замминистра, подключение социально значимых объектов к интернету осуществлялось в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Татарстан занимает первое место среди регионов РФ по количеству подключаемых социально значимых объектов. Среди подключенных объектов около 1,6 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, 700 администраций сельских поселений, около 600 общеобразовательных учреждений, дома культуры, библиотеки и музеи, пожарные части и посты, участковые пункты полиции и другие.В 2021 году, по информации Яковлева, в рамках проекта проложены рекордные 1450 километров оптических линий связи. Объемы строительства оптических линий связи за три года выросли в 16 раз."Результатом данной работы стал 100% охват подключения к широкополосному интернету всех без исключения школ, фельдшерско-акушерских пунктов, администраций сельских поселений", - подчеркнул замминистра.Яковлев сообщил: с учетом того, что следующий год объявлен в Татарстане годом цифровизации, принято решение о комплексном развитии цифровой инфраструктуры в социально значимых объектах. Президентом республики Рустамом Миннихановым согласовано выделение финансирования для оснащения новыми компьютерами всех фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит внедрять и на селе электронные медицинские карты, пользоваться возможностями телемедицины.

https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html

https://ria.ru/20211013/soglashenie-1754371983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия