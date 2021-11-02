Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211102/tatarstan-1757397699.html
В Татарстане почти 2,3 тысячи социально значимых объектов получили интернет
В Татарстане почти 2,3 тысячи социально значимых объектов получили интернет - РИА Новости, 02.11.2021
В Татарстане почти 2,3 тысячи социально значимых объектов получили интернет
Доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи за последние три года в Татарстане получили 3,5 тысячи социально значимых объектов,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:48
2021-11-02T15:49
республика татарстан
общество
технологии
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg
КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи за последние три года в Татарстане получили 3,5 тысячи социально значимых объектов, почти 2,3 тысячи из них – в текущем году, сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев."За предыдущие два года к высокоскоростному интернету был подключен 1231 объект, однако основной объем работы пришелся на 2021 год… В текущем году подключено 2296 объектов. Это на 79% больше, чем было запланировано изначально", - сказал Яковлев журналистам.По словам замминистра, подключение социально значимых объектов к интернету осуществлялось в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Татарстан занимает первое место среди регионов РФ по количеству подключаемых социально значимых объектов. Среди подключенных объектов около 1,6 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, 700 администраций сельских поселений, около 600 общеобразовательных учреждений, дома культуры, библиотеки и музеи, пожарные части и посты, участковые пункты полиции и другие.В 2021 году, по информации Яковлева, в рамках проекта проложены рекордные 1450 километров оптических линий связи. Объемы строительства оптических линий связи за три года выросли в 16 раз."Результатом данной работы стал 100% охват подключения к широкополосному интернету всех без исключения школ, фельдшерско-акушерских пунктов, администраций сельских поселений", - подчеркнул замминистра.Яковлев сообщил: с учетом того, что следующий год объявлен в Татарстане годом цифровизации, принято решение о комплексном развитии цифровой инфраструктуры в социально значимых объектах. Президентом республики Рустамом Миннихановым согласовано выделение финансирования для оснащения новыми компьютерами всех фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит внедрять и на селе электронные медицинские карты, пользоваться возможностями телемедицины.
https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html
https://ria.ru/20211013/soglashenie-1754371983.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_637:508:2689:2047_1920x0_80_0_0_8d5e991de2f65f7a559dc7489d286464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия
15:48 02.11.2021 (обновлено: 15:49 02.11.2021)
 
В Татарстане почти 2,3 тысячи социально значимых объектов получили интернет

В Татарстане 2296 социально значимых объектов получили скоростной интернет в 2021 году

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи за последние три года в Татарстане получили 3,5 тысячи социально значимых объектов, почти 2,3 тысячи из них – в текущем году, сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев.
"За предыдущие два года к высокоскоростному интернету был подключен 1231 объект, однако основной объем работы пришелся на 2021 год… В текущем году подключено 2296 объектов. Это на 79% больше, чем было запланировано изначально", - сказал Яковлев журналистам.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 17:20Республика Татарстан
Школы в Татарстане получат 120 новых автобусов
По словам замминистра, подключение социально значимых объектов к интернету осуществлялось в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Татарстан занимает первое место среди регионов РФ по количеству подключаемых социально значимых объектов. Среди подключенных объектов около 1,6 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, 700 администраций сельских поселений, около 600 общеобразовательных учреждений, дома культуры, библиотеки и музеи, пожарные части и посты, участковые пункты полиции и другие.
В 2021 году, по информации Яковлева, в рамках проекта проложены рекордные 1450 километров оптических линий связи. Объемы строительства оптических линий связи за три года выросли в 16 раз.
"Результатом данной работы стал 100% охват подключения к широкополосному интернету всех без исключения школ, фельдшерско-акушерских пунктов, администраций сельских поселений", - подчеркнул замминистра.
Яковлев сообщил: с учетом того, что следующий год объявлен в Татарстане годом цифровизации, принято решение о комплексном развитии цифровой инфраструктуры в социально значимых объектах. Президентом республики Рустамом Миннихановым согласовано выделение финансирования для оснащения новыми компьютерами всех фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит внедрять и на селе электронные медицинские карты, пользоваться возможностями телемедицины.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 14:10Республика Татарстан
Татарстан и "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве
 
Республика ТатарстанОбществоТехнологииРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23СМИ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
СМИ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию