https://ria.ru/20211102/shum-1757311782.html

В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины днем

В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины днем - РИА Новости, 02.11.2021

В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины днем

Наказание за нарушение тишины не только в ночное, но и в дневное время может быть введено на региональном уровне, сообщила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T07:05

2021-11-02T07:05

2021-11-02T12:16

общество

томская область

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ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Наказание за нарушение тишины не только в ночное, но и в дневное время может быть введено на региональном уровне, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Как отметила Рукавишникова, нормы об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время установлены в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе."Типичные санкции — административные штрафы для граждан от 500 до одной тысячи рублей, в ряде субъектов Российской Федерации достигают пяти тысяч рублей", — сообщила она.Также, по ее словам, каждый регион самостоятельно может ввести и ответственность автомобилистов, нарушающих тишину и покой граждан из-за двигателей без глушителей или несанкционированных колонок в машинах.

https://ria.ru/20210908/tishina-1749199307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, томская область, москва, совет федерации рф, ханты-мансийский автономный округ, ирина рукавишникова , россия