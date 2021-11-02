07:05 02.11.2021 (обновлено: 12:16 02.11.2021)
В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины днем
Сенатор Рукавишникова: наказание за дневной шум могут ввести на региональном уровне
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Наказание за нарушение тишины не только в ночное, но и в дневное время может быть введено на региональном уровне, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
"В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации есть ответственность за нарушение тишины и покоя граждан только в ночные часы. Однако во многих субъектах Федерации уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время: где-то это выходные дни, где-то — отдельные часы, когда шуметь нельзя. Эта практика может расширяться на региональном уровне", — сказала сенатор.
Как отметила Рукавишникова, нормы об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время установлены в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе.
"Типичные санкции — административные штрафы для граждан от 500 до одной тысячи рублей, в ряде субъектов Российской Федерации достигают пяти тысяч рублей", — сообщила она.
Также, по ее словам, каждый регион самостоятельно может ввести и ответственность автомобилистов, нарушающих тишину и покой граждан из-за двигателей без глушителей или несанкционированных колонок в машинах.
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