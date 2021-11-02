Глава Приамурья сообщил о намерениях ревакцинироваться

"У меня достаточно высокий уровень антител, когда пройдет полгода, я ревакцинируюсь. Тут вопросов нет. Чувствовал я себя прекрасно после прививки, не было никаких побочных эффектов, даже температуры. Я в тот же вечер на тренировку пошел и с удовольствием играл в хоккей", - рассказал Орлов в интервью РИА Новости.