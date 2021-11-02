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Распространение коронавируса
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Глава Приамурья сообщил о намерениях ревакцинироваться
Глава Приамурья сообщил о намерениях ревакцинироваться - РИА Новости, 02.11.2021
Глава Приамурья сообщил о намерениях ревакцинироваться
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что планирует ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода после предыдущей прививки, как и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:01
2021-11-02T10:03
распространение коронавируса
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что планирует ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода после предыдущей прививки, как и советуют врачи.Глава региона сделал прививку от коронавируса в июле. Ранее он сообщал, что переболел в декабре 2020 года и планировал вакцинацию спустя полгода после болезни, как советуют медики.Читайте полный текст интервью Василия Орлова &gt;&gt;
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии
09:01 02.11.2021 (обновлено: 10:03 02.11.2021)
 
Глава Приамурья сообщил о намерениях ревакцинироваться

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что намерен ревакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что планирует ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода после предыдущей прививки, как и советуют врачи.
Глава региона сделал прививку от коронавируса в июле. Ранее он сообщал, что переболел в декабре 2020 года и планировал вакцинацию спустя полгода после болезни, как советуют медики.
"У меня достаточно высокий уровень антител, когда пройдет полгода, я ревакцинируюсь. Тут вопросов нет. Чувствовал я себя прекрасно после прививки, не было никаких побочных эффектов, даже температуры. Я в тот же вечер на тренировку пошел и с удовольствием играл в хоккей", - рассказал Орлов в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Василия Орлова >>
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Коронавирус в России
 
 
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