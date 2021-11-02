https://ria.ru/20211102/orlov-1757220613.html

Василий Орлов: в Амурской области возможны жесткие меры, вплоть до локдауна

Василий Орлов: в Амурской области возможны жесткие меры, вплоть до локдауна - РИА Новости, 02.11.2021

Василий Орлов: в Амурской области возможны жесткие меры, вплоть до локдауна

Власти Амурской области не намерены принимать "половинчатые" решения и идти на компромиссы относительно ограничений по COVID-19, если понадобится, в регионе... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:00

2021-11-02T10:00

2021-11-02T10:00

интервью

орловская область

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216466_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_8daf51e5cbb4cf8d854e8334fa2b3434.jpg

Власти Амурской области не намерены принимать "половинчатые" решения и идти на компромиссы относительно ограничений по COVID-19, если понадобится, в регионе будут приняты самые жесткие меры – вплоть до локдауна, заявил губернатор Василий Орлов. В интервью РИА Новости он также рассказал о восстановлении региона после летнего паводка, сроках запуска движения по мосту в КНР, перспективах туризма на космодром Восточный, реновации Благовещенска и готовности Амурской области принять у себя отдельные сессии ежегодного Восточного экономического форума. Беседовала Дарья Ураева.– Василий Александрович, Амурская область этим летом пережила две волны паводка. Расскажите, как вам удалось пройти этот период? Есть ли уже понимание, каков общий ущерб?– Действительно, этот год был для нас очень тяжелым. Во-первых, уровень волны был достаточно высоким – по Благовещенску он достигал 860 сантиметров. Для сравнения, в 2013 году, когда область тонула, а дамбу в Хабаровске держали военные, этот уровень был ниже на 40 сантиметров. Но в этот раз нам удалось развести по времени две волны паводка, что значительно снизило уровень ущерба. Мы готовились заранее, был достаточно точный детализированный метеорологический прогноз. И, соответственно, мы эвакуировали большое количество людей до паводка – порядка 3,7 тысячи человек. Из них 600 находились в пунктах временного размещения на пике ситуации. В общей сложности пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек. Выплаты производятся в зависимости от нанесенного ущерба – это 50 или 100 тысяч рублей на каждого прописанного. Но, надеюсь, такой порядок будет скорректирован, и в следующем году у нас не будет такой градации, потому что это создает очень серьезную нервозность среди населения. Очень сложно объяснить, почему кому-то полагается 50 тысяч, а другим – в два раза больше. Часто бывает, что такое деление просто несправедливо и нелогично. Нужно сделать одинаковую сумму выплаты для всех.Что касается общего ущерба от первой волны паводка в этом году, он подсчитан и составил порядка 6,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба от второй волны может достигать девяти миллиардов рублей. Это связано с тем, что был нанесен большой ущерб дорогам. Кроме того, по моему поручению, комиссии, которые обследовали пострадавший жилой фонд, в спорных случаях принимали решения в сторону большего объема ущерба. На сегодняшний день в пунктах долгосрочного пребывания у нас находится 21 семья. Этим семьям, там 72 человека, уделяется особое внимание, потому что им негде больше жить, нет возможности остановиться у родственников, например. Двенадцать из этих семей уже получили средства на покупку нового жилья, но пока находятся в его поиске.Слава Богу, в этом году в результате паводка у нас не было жертв и пострадавших. По опыту прошлых лет мы понимали, что многие не покидали свои дома, потому что не могли бросить скот. В этот раз мы планомерно провели работу по отгону сельскохозяйственных животных.– А как паводок сказался на сельском хозяйстве в целом? Какие компенсации власти намерены предоставить аграриям, потерявшим урожай?– Определенный ущерб сельскому хозяйству был нанесен. У нас под списание попали 50 тысяч гектаров сельхозземель, которые дают хороший урожай. Всего в области таких земель 1,2 миллиона гектаров. Часть средств будет направлена на погашение кредитов, которые взяли пострадавшие производители.Хорошие новости в том, что, несмотря на ущерб по сельскому хозяйству, мы ожидаем неплохой урожай, погода благоволит уборочной, хотя была очень сложная посевная. У нас с мая начались дожди, не смогли везде засеять, не везде техника могла в поля зайти. Но сейчас сухая теплая осень. Это дает нам хорошие прогнозы по урожаю. Мы видим, что в этом году мы получим больше 1,1 миллиона тонн сои, это хороший результат. Сейчас стоит задача перерабатывать 700 тонн сои в год на территории области – то есть продавать ее не сырьем, а уже в качестве продукции. Сейчас в регионе перерабатывается порядка 375 тысяч тонн сои. Я думаю, в ближайшие два года мы сможем это сделать. И по зерновым в этом году ожидаем порядка 400 тысяч тонн урожая.Хочу отметить, что у нас в регионе большой набор мер поддержки сельского хозяйства, не только в части компенсаций, но и в целом по развитию отрасли. Нам очень сильно помогают коллеги из Минсельхоза России. Со следующего года мы намерены ввести еще одну такую меру – возьмем на себя часть затрат сельхозпредприятий, которые строят жилье для своих сотрудников. Будем выделять субсидии из бюджета. То есть мы понимаем отчетливо, что современное сельское хозяйство требует современных специалистов, а те, в свою очередь, требуют современных условий проживания. У нас работает сельхозипотека, и жители готовы ей пользоваться, вот только купить нечего – все старое. Мне кажется, новая мера поддержки позволит решить эту проблему.Возвращаясь к теме паводков, есть мнение, что они будут повторяться достаточно регулярно. Связано это, по мнению ученых, с двумя факторами: деятельностью человека и цикличностью природных явлений на планете. В этой связи мы, конечно, никакими гидротехническими сооружениями принципиально эту проблему не решим. Во многих населенных пунктах, наверное, более правильно рассмотреть вариант отселения людей. Но для этого нужна целая программа. Захотят ли люди переезжать? Давайте для ответа на этот вопрос вернемся к теме утраченного имущества. У нас было осмотрено 1612 домов, из них непригодными признано 702. Жители этих домов получат или уже получили выплаты на покупку или строительство нового жилья. Мы принципиально не строим его сами. У них есть выбор – уехать в другой населенный пункт или остаться. Но есть ограничение – место строительства нового дома не должно попадать в зону подтопления. То есть все равно фактически происходит мини-отселение, даже если граждане примут решение остаться в своем населенном пункте, им придется выбрать другой участок. Это наша осознанная позиция. Я понимаю все риски, понимаю, что многие хотели бы остаться жить на своем родном месте. Но в этом случае мы не сможем гарантировать их безопасность.Сейчас у нас устанавливаются границы зон затопления (подтопления) в 213 населенных пунктах области. В 2020 году такие зоны были установлены в 10 населенных пунктах Селемджинского района. В 2021 году проводятся работы на территории 58 населенных пунктов области. Завершение работ по оставшимся 145 населенным пунктам предусмотрено до конца 2022 года, средства из регионального бюджета выделены.Теперь, что касается берегозащитных сооружений. Минприроды России подтвердило выделение нам средств из федерального бюджета на их строительство с 2023 года. Речь идет о трех населенных пунктах Благовещенского района, которые постоянно топит – села Усть-Ивановка, Владимировка, Гродеково. Еще одно крупное берегозащитное сооружение – это набережная в Благовещенске. По поручению президента России на завершение ее строительства выделены средства. Мы рассчитываем, что завершим работы в 2023 году. На сегодняшний день ее готовность – порядка 70%. И она себя уже дважды окупила, во время наводнений 2013 года и в этом году.– Давайте поговорим о ситуации с коронавирусом в области. С 18 октября в Благовещенске введена система QR-кодов для посещения общепита, с 1 ноября эта мера распространилась на все спортивные клубы, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки. Возможны ли в регионе новые ограничения, если ситуация с заболеваемостью не стабилизируется?– Мы долго готовились к введению QR-кодов. Боялись за техническую реализацию, честно скажу. Поэтому мы начали их вводить для посещения общепита поэтапно, в крупных городах. В сельской местности, в принципе, особой необходимости нет, там и ресторанов-то нет. Но и не у всех есть смартфоны, это тоже нужно понимать. Те, у кого нет QR-кодов, могут показать бумажный сертификат, который выдается в поликлиниках при вакцинации. Задача ведь простимулировать людей к вакцинации, а не создать проблемы малому бизнесу.Отдельная категория – это военнослужащие, у них нет бумажного образца сертификата. Мы решили сделать для них справку единого образца, которую необходимо предъявлять вместе с документом, удостоверяющим личность.– А как чувствует себя в условиях QR-кодов малый бизнес?– Бизнес никогда хорошо на такие вещи не реагирует, это понятно. Но я надеюсь, что в этот раз ограничения серьезно не повлияют на их работу. Год назад, например, мы вводили локдаун, при этом статистика показала, что 2020 год был не хуже 2019 для общепита – выручка, количество занятых и так далее. Я сам хорошо представляю, как работают заведения общественного питания, у меня был опыт в таком бизнесе. Поэтому я прекрасно понимаю, что такое продукты, что такое персонал, что такое планирование. Это, конечно, был удар по бизнесу, непростая история.– Тем не менее, обращались ли владельцы кафе и ресторанов к вам уже в этом году? Просили поддержки?– Да, конечно. У нас в прошлом году достаточно много было мер поддержки. Мы очень внимательно анализировали все, что в стране происходит. Какие-то из этих мер были изначально для нас спорные, мы их не применяли. Оказалось, что они большого эффекта и не дали. Мы стараемся применять только лучшее. В этом году пока не планируем. Во-первых, потому что решение о нерабочей неделе только недавно было озвучено, и вот только сейчас стало известно о федеральных мерах поддержки. Посмотрим. Ущерб по выручке, бесспорно, есть. Но почему в рестораны не ходят вакцинированные? Вопрос не только в QR-кодах – люди не хотят, боятся. Конечно, в этой ситуации бизнесу тоже нужно помогать, как-то компенсировать эти потери. Но сейчас речь идет не о прибыли – задача пережить сложный период с минимальными потерями. Поэтому нам надо сначала проанализировать, где действительно эти проблемы есть. И после этого принять решение, кому и сколько денег давать.– Возможен ли в Амурской области полный локдаун?– Мы пока к локдауну вообще не подходим, мы пока об этом не говорим.– А дополнительные ограничения возможны?– Бесспорно. Мы мониторим ситуацию с заболеваемостью регулярно, смотрим отдельные сферы. У нас, например, уже на протяжении двух месяцев закрыты детские комнаты. При этом мы понимаем все риски по дистанционному обучению, мы не закрывали школы. Но мы смотрим на статистику, если ситуация будет совсем плохая, тогда и школы закроем, на удаленку переведем. Хотя очень не хотелось бы этого делать. Мы стараемся наименьшей кровью, если так можно выразиться, пройти эту историю. Здесь нужен глубокий анализ и принятие точных решений. Мы стараемся не доводить ситуацию до очередного локдауна, но при этом понимаем, что морально к этому готовы. Если такая необходимость появится, будет ущерб, мы пострадавшие отрасли поддержим.– Планируете продлевать нерабочие дни после 7 ноября?– Пока я не могу ответить на этот вопрос, решение будем принимать исходя из ситуации с заболеваемостью. Мы не стали вводить выходные раньше 30 октября, потому что, чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать. Нужно четко понимать, что терпение человеческое не безгранично. Нужно постараться, если уж и вводить эти ограничения, то ввести их на пике заболеваемости, чтобы действительно разорвать цепочки общения.– Вы и сами болели коронавирусом в прошлом году, а этим летом сделали прививку. Планируете ревакцинироваться?– У меня достаточно высокий уровень антител, когда пройдет полгода, я ревакцинируюсь. Тут вопросов нет. Чувствовал я себя прекрасно после прививки, не было никаких побочных эффектов, даже температуры. Я в тот же вечер на тренировку пошел и с удовольствием играл в хоккей. Поэтому, как говорится, кто-то ищет возможность, а другие – причину. Недавно в прямом эфире мне задали вопрос, как получить QR-код, если есть противопоказания к прививке. Я ответил: если у вас медотвод, значит, ваш организм настолько слабый, что его надо беречь и сидеть дома. Если не соблюдать самоизоляцию в таком случае, очень высокий шанс оказаться в больнице в коридоре, потому что все палаты заняты, либо в закрытом гробу, потому что в открытом вас хоронить не разрешат. Еще раз повторю, мы не пойдем ни на какие половинчатые решения, ни в какие дискуссии вступать не будем. Мы понимаем, что за нашими непопулярными решениями стоит жизнь и здоровье людей. Поэтому здесь никаких компромиссов быть не может. Если понадобится ввести какие-то самые жесткие меры, вплоть до локдауна, мы их обязательно введем. Никакого популизма, заигрывания с обществом здесь быть не может. Это я вам точно говорю. Я за свой рейтинг в этом плане не боюсь.– Китай – ваш основной внешнеэкономический партнер и главный сосед. Как в условиях пандемии и закрытых границ ведется взаимодействие с китайскими партнерами? Сохраняется ли какая-либо деловая активность?– Внешнеэкономическая деятельность сильно страдает. Учитывая, что мы граничим с Китаем, многие предприятия сегодня испытывают серьезный ущерб, в частности, туристический сектор. При этом даже сейчас бизнес-контакты сохраняются. Более того, у нас объем по внешнеторговому обороту в 2020 году даже превысил 2019 год. Для малого бизнеса, бесспорно, ограничения по туризму – это катастрофа, нет никаких связей. Но здесь единственный выход – дождаться окончания пандемии. В Китае, например, смогли взять коронавирус под контроль – там нет никакой демократии на тему вакцинации или тестирования. Сказано было вакцинироваться – пошли и сделали. Это, на мой взгляд, во многом залог успеха. И поэтому мы понимаем, почему они не хотят с нами поддерживать какие-либо экономические контакты. Они думают в первую очередь о безопасности. Демократия – категорический враг в борьбе с пандемией. Абсолютно уверен.– Автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур планировали открыть еще в ноябре 2020 года, но из-за пандемии сроки постоянно сдвигались. Есть ли понимание, когда может открыться движение?– Мост давно готов. Мы надеемся, что в ближайшее время откроем его, уже была тестовая прогонка автотранспорта, все службы проверены. Предполагаем, что в течение этого года состоится открытие моста, но решение не за нами. Он мог бы заработать еще полтора года назад. И виной тому уровень организации в борьбе с коронавирусом на нашей территории. Объективно, мы уступили здесь китайским коллегам с точки зрения методологии этой борьбы. Надо у них поучиться, как это делать, на будущее.На сегодняшний день наши китайские партеры не хотят открывать движение по мосту, причины я уже назвал выше. Я их абсолютно понимаю, я бы на их месте сделал то же самое. Вспомните, когда только пандемия началась, Амурская область была первым регионом в России, который закрыл границы с Китаем. Мы в условиях коронавируса начали жить раньше всех в стране, первыми в свое время ввели ограничения. Поэтому то, что сегодня делают китайцы, то же самое, что мы сделали в 2020 году, когда боялись, что вспышка пойдет от них. Поэтому здесь к китайским партнерам никаких претензий быть не может.– Оказала ли влияние пандемия на строительство первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ, на каком этапе сейчас работы?– Строительство идет по графику – и с китайской стороны, и с нашей. Готовность – 13%. Инвестор сильный, объект у меня на контроле, рисков не вижу. На строительстве, кстати, работают китайские специалисты. По плану канатная дорога будет запущена к 2023 году.– В этом году с космодрома Восточный проведено пять пусков – это рекордное количество. Заметили ли вы рост туристических поездок на космодром? Есть ли планы в отношении дальнейшего развития этого направления туризма?– Я считаю, что потенциал туризма на космодром Восточный огромный. Особенно, если заодно можно будет посетить и Китай – на канатной дороге туда и обратно. У нас в области в целом хороший потенциал в контексте промышленного туризма: газоперерабатывающий завод, строящийся газохимический комплекс, три гидроэлектростанции. Но для того, чтобы туризм развивался, в первую очередь необходимо решить вопросы транспортной инфраструктуры. Сейчас у нас идет строительство нового международного терминала аэропорта Благовещенска, там будет новая взлетно-посадочная полоса. Это важно для нас, потому что старая полоса не принимает широкофюзеляжные самолеты. У нас в планах выло ввести ее в эксплуатацию в 2022 году, но я уже сильно сомневаюсь в этом. Скорее всего, это будут 2023-2024 годы. Причем непосредственный заказчик полосы – Росавиация. Все полосы в федеральной собственности находятся. А вот на проект нового терминала был конкурс. Победила хорошая компания – "Красаэропроект", ее специалисты уже приступили к проектированию. Это будет очень красивый аэропорт. Кстати, на космодроме Восточный тоже строится взлетно-посадочная полоса, и туда можно будет принимать самолеты.– Приступили ли вы уже к разработке мастер-плана реновации Благовещенска, и есть ли у вас представление, как должен выглядеть центр города?– Да, мастер-план находится на финальной стадии. Кстати, мы на ВЭФ подписали соглашение с группой компаний ПИК. Это крупнейший в нашей стране застройщик, и они к нам заходят. Будут работать как раз в рамках мастер-плана реновации Благовещенска. Я лично дважды в неделю провожу совещания по "дорожной карте", выбираем площадки, уже определены три. Мы рассчитываем, что они построят там 800 тысяч квадратных метров качественного жилья. Конечно, ПИК будет работать в партнерстве с нашими местными строительными компаниями, в том числе использовать их мощности. Мы предлагали развернуть производство стройматериалов для ПИКа на территории области, но они предпочитают покупать.– В октябре Приамурью был выделен инфраструктурный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей, деньги пойдут на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Благовещенске. Когда планируется начать работы?– Со следующего года. Проект нужный. Благовещенск, с учетом перспективной застройки, о которой я говорил, развивается и нуждается в соответствующей коммунальной инфраструктуре. Проектная документация готова, но она сейчас корректируется с учетом новых цен и требований.– Руководство соседнего Хабаровского края недавно предложило рассмотреть вариант проведения Восточного экономического форума на разных площадках, а вице-премьер РФ Юрий Трутнев не исключил такой вариант в будущем. Вы хотели бы, чтобы какие-то мероприятия ВЭФ проводились в Благовещенске?– Мы готовы принять отдельные мероприятия форума. Но мое мнение, что ВЭФ нужно проводить в Приморье, лучше площадки, чем остров Русский, сложно придумать на Дальнем Востоке. Она удобная и комфортная, особенно для коллег из других стран. Я понимаю, что каждый губернатор дальневосточного региона хочет частичку форума проводить у себя. И я хочу. Более того, у нас в этом году была выездная сессия форума в июне. Благовещенск, на мой взгляд, вполне может претендовать на лидера по российско-китайским взаимоотношениям, в силу своей географической особенности. Мы можем проводить у себя, условно, выездную сессию форума "Россия-Китай". У нас есть площадка, которая может ее принять, – это большой культурный центр. Такой формат можно организовать и в традиционном ежегодном формате. Мы уже проводим каждый год российско-китайскую ярмарку культуры и искусства, например. А просто так "перемещать" ВЭФ – сегодня в Магадане, завтра на Камчатке, а послезавтра в Благовещенске – это не целесообразно. Это федеральный форум, и он должен оставаться во Владивостоке.

https://ria.ru/20211001/rasshirenie-1752622950.html

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755532296.html

https://ria.ru/20210412/dolschiki-1727902934.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, орловская область, василий орлов (губернатор)