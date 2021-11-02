https://ria.ru/20211102/klimkin-1757459275.html

На Украине рассказали, как Путин может переиграть Киев

На Украине рассказали, как Путин может переиграть Киев - РИА Новости, 02.11.2021

На Украине рассказали, как Путин может переиграть Киев

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вторжения РФ в страну в ближайшее время не будет, однако, по его словам, Россия повышает... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T21:49

2021-11-02T21:49

2021-11-02T21:49

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владимир путин

министерство обороны украины

павел климкин

россия

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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вторжения РФ в страну в ближайшее время не будет, однако, по его словам, Россия повышает ставки, и начинает она с ситуации в энергетике."(Президент РФ Владимир – ред.) Путин подтянул уже весной к нашим границам колоссальное количество вооружения, которое там осталось, и очень много войск. Я считаю, что не нужно паниковать и беспокоиться в ближайшие дни. Ну 100%. Но, тем не менее, Путин поднимает ставки. И то, что он сейчас делает, это в первую очередь использование энергетического оружия, и это классическое оружие массового уничтожения. Такой вирус, если хотите. То есть, он на всех фронтах повышает ставки, и вокруг нас будет также повышать…", - сказал он в эфире "Радио НВ".Дипломат считает, что "самая большая угроза на сегодня национальной безопасности" Украины - это перспектива раздачи паспортов РФ жителям Украины. "Угрозы есть, они абсолютно реальны. И мы к ним должны быть готовыми. Не паниковать, а последовательно готовиться. И не ждать, пока петух клюнет", - отметил экс-глава МИД.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021". Позже американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Министерство обороны Украины заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг информацию об активности российских войск возле украинских границ.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757445105.html

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html

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в мире, киев, владимир путин, министерство обороны украины, павел климкин, россия