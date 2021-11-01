https://ria.ru/20211101/zhkkh-1757290367.html

Как заставить работать управляющую компанию: советы юриста

Управляющая компания ЖКХ: что делает, услуги, обязанности, деятельность и права

Как заставить работать управляющую компанию: советы юриста

Управляющая компания — организация, отвечающая за обслуживание многоквартирного дома. Какие услуги предоставляет, что входит в ее обязанности, какие структуры... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:50

2021-11-01T20:50

2021-11-01T20:50

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

жкх

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Управляющая компания — организация, отвечающая за обслуживание многоквартирного дома. Какие услуги предоставляет, что входит в ее обязанности, какие структуры регулируют деятельность в сфере ЖКХ, а также советы юристов, как призвать к ответственности управляющую компанию, если она не делает то, что должна — в материале РИА Новости.Что такое управляющая компания в сфере ЖКХУправляющая компания (УК) — это юридическое лицо, чья сфера деятельности заключается в обслуживании многоквартирных домов за плату от собственников.УК отвечает за ремонт и обслуживание общего имущества собственников жилья, за уборку в подъездах и во дворе, вывоз мусора, оказывает жильцам услуги по ремонту коммуникаций в квартирах.Типы УКНа основании договора с жильцами управляющая компания берет на себя ответственность за поддержание МКД и придомовой территории в должном санитарном и техническом состоянии, а также оказывает коммунальные услуги и управляет самим домом.УК различаются по юридическому критерию: это может быть жилищный кооператив, акционерное общество и обществе с ограниченной ответственностью.Также существует три типа УК, которые подразделяются в зависимости от функционала.УправляющиеУправляющие организации — это те компании, которые занимаются исключительно деятельностью по управлению многоквартирного дома. Все остальные вопросы насчет обеспечения надлежащих санитарных и технических условий решают подрядчики.ГибридныеГибридные компании — организации, которые берут на себя ответственность как за управление жилым домом, так и за поддержание его в надлежащем состоянии, своевременный ремонт общественного имущества и обеспечение коммунальных услуг. Такой тип наиболее распространен на территории России.ЭксплуатационныеЭксплуатационными называются подрядные организации, нанятые управляющими компаниями для выполнения работ. Это менее распространенный вид организации.Обязанности УКВсе обязанности УК прописаны в Жилищном кодексе РФ. Для удобства их можно поделить на две группы: организация и управление многоквартирными домами; работы по эксплуатации и осуществлению ремонта.ОбслуживаниеОбслуживание жилого дома относится к группе "организация и управление". Сюда входят следующие обязанности УК:Содержание общедомового имуществаВ работу по эксплуатации включается содержание имущества многоквартирного дома, куда преимущественно входят следующие обязательства управляющей компании:Контакты с поставщиками услугОтвечающие за МКД компании в обязательном порядке должны контактировать с поставщиками услуг. Сюда входит и наем рабочих для уборки подъездов, и взаимодействие c ресурсоснабжающими организациями, и посредничество между собственниками квартир и подрядчиками.Что не входит в обязанности УКУправляющие компании не обязаны предоставлять собственникам копии и оригиналы документов, которые не перечислены в Стандарте раскрытия информации (постановление правительства РФ №731), при условии, что иное не указано в подписанном договоре.В обязанности УК также не входит разрешение конфликтов между жильцами и все, что связано с личным имуществом собственников квартир и обеспечением ремонтных работ не общественного характера.Права УКС собственников жилья в многоквартирном доме управляющая компания может требовать:Ответственность УКДеятельность управляющих компаний в сфере ЖКХ регулируется Жилищным кодексом РФ и рядом подзаконных нормативно-правовых актов. В случае совершения неправомерных действий УК могут быть привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.Частые нарушения:Проверка компанииЕсли собственники замечают, что управляющая компания нарушает договор, можно проверить правомерность ее действий. Самый частый повод к проверке — слишком высокая стоимость услуг. Если тарифы установлены органами госвласти (в каждом регионе определяется минимальная плата за жилое помещение), то ценообразование оспорить вряд ли удастся. Но поскольку цена должна быть обоснована перечнем работ, за которые отвечает компания, жильцы могут требовать отчета об их выполнении.Жалобы на УКЕсли в действиях УК обнаружены несоответствия законодательству, собственники имеют право подать жалобу и привлечь компанию к уголовной ответственности.Куда подаватьВ зависимости от причины жалобы обращаться нужно в разные структуры.Если компания не выявляет недостатки в работе коммуникаций или не поддерживает необходимое санитарное состояние в доме (не моет подъезды, плохо убирается прилегающая территория, сбоит отопление), то жильцы могут сначала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу УК.В случае хамства со стороны сотрудников организации или невыполнении ими обязанностей собственники жилья в МКД подают жалобу директору УК.В жилищную инспекцию нужно обращаться при неисполнении организацией обязанностей, прописанных в договоре управления многоквартирным домом. А если компания не предоставляет сведения о сроках, качестве и объеме услуг, жалуются в Роспотребнадзор.Тарифное регулирование контролирует Федеральная антимонопольная служба, при нарушениях в этой сфере стоит обратиться в ФАС.Чтобы обязать управляющую компанию исправить нарушения и устранить недостатки в обслуживании многоквартирного дома, собственники могут пойти в прокуратуру или же напрямую решать вопрос через суд.Как подаватьПравила подачи жалобы зависят того, кому она адресована.Контроль за деятельностьюКонтролирует деятельность управляющих компаний несколько структур. Прокуратура отвечает за соблюдение требований Жилищного кодекса. В сфере ведения Роспотребнадзора и Госжилнадзора, в свою очередь, находятся качество предоставляемых услуг и выполнение обязанностей УК в вопросе общего состояния жилого дома.

https://realty.ria.ru/20211027/moskva-1756528634.html

https://realty.ria.ru/20211028/teplo-1756679038.html

https://realty.ria.ru/20211027/uk-1756433603.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), жкх, россия