Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/vakansii-1757138876.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре - РИА Новости, 01.11.2021
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре
Специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врач и экономист вошли в ноябрьский топ вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве, следует из... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T03:51
2021-11-01T03:51
общество
работа
москва
вакансии
работа.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врач и экономист вошли в ноябрьский топ вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве, следует из рейтинга, составленного "Работа.ру" (есть в распоряжении РИА Новости).Одна из самых высоких зарплат в Москве (до 550 тысяч рублей в месяц) доступна ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Кандидату необходимо иметь высшее образование в области финансов, бизнеса или инженерии и опыт индивидуальной коммерческой деятельности. Соискатель должен пройти тестирование на предрасположенность к профессии. Компания предоставляет возможность профессионального лицензированного бизнес-обучения на базе Гильдии риэлторов Москвы.Врач-терапевт на строительном объекте может зарабатывать 457 тысяч рублей за трехмесячную вахту с перелетом из Москвы. От кандидата требуется опыт работы не менее шести лет, умение аускультировать легкие и знание основных патологических изменений. Работодатель оплачивает питание, проживание, перелет и спецодежду сотрудника.В финансово-инвестиционную компанию требуется экономист ПЭО. Ему готовы платить до 350 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит разрабатывать финансовые модели, оценивать инвестиционные проекты, вести деловую переписку и участвовать в согласованиях. Успешному кандидату предстоит испытательный срок.Доход до 340 тысяч рублей ежемесячно доступен PHP-разработчику. Необходимый опыт работы для этой вакансии - не менее пяти лет. Компания предоставляет возможность удаленной работы и спецпредложения от партнеров экосистемы Сбера.До 300 тысяч рублей в месяц готовы платить в столице сервисному инженеру по ремонту телевизоров с опытом работы на компонентном уровне. От соискателя требуется стаж работы на аналогичной должности не менее трех лет, знание схемотехники и типовых неисправностей по брендам.Такую же зарплату предлагают управляющему спортивно-оздоровительным центром. Преимуществом для кандидата будет опыт работы в фитнес-индустрии, медицине или центрах красоты. Стоит учитывать, что вакансия предполагает ненормированный рабочий день.Детский стоматолог-терапевт в частной клинике может зарабатывать до 230 тысяч рублей в месяц. Зарплата состоит из оклада, ставки за количество отработанных часов и процента от приема. Среди требований к специалисту: профильное медицинское образование, действующий сертификат по детской стоматологии, опыт работы не менее пяти лет, а также ответственность и дисциплинированность.
https://ria.ru/20211020/vakansii-1755314618.html
https://ria.ru/20211029/otrasli-1756786653.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, работа, москва, вакансии, работа.ру
03:51 01.11.2021
 
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре

Рейтинг "Работы.ру" показал, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врач и экономист вошли в ноябрьский топ вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве, следует из рейтинга, составленного "Работа.ру" (есть в распоряжении РИА Новости).
Одна из самых высоких зарплат в Москве (до 550 тысяч рублей в месяц) доступна ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Кандидату необходимо иметь высшее образование в области финансов, бизнеса или инженерии и опыт индивидуальной коммерческой деятельности. Соискатель должен пройти тестирование на предрасположенность к профессии. Компания предоставляет возможность профессионального лицензированного бизнес-обучения на базе Гильдии риэлторов Москвы.
Врач-терапевт на строительном объекте может зарабатывать 457 тысяч рублей за трехмесячную вахту с перелетом из Москвы. От кандидата требуется опыт работы не менее шести лет, умение аускультировать легкие и знание основных патологических изменений. Работодатель оплачивает питание, проживание, перелет и спецодежду сотрудника.
В финансово-инвестиционную компанию требуется экономист ПЭО. Ему готовы платить до 350 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит разрабатывать финансовые модели, оценивать инвестиционные проекты, вести деловую переписку и участвовать в согласованиях. Успешному кандидату предстоит испытательный срок.
Доход до 340 тысяч рублей ежемесячно доступен PHP-разработчику. Необходимый опыт работы для этой вакансии - не менее пяти лет. Компания предоставляет возможность удаленной работы и спецпредложения от партнеров экосистемы Сбера.
Сварщик во время выполнения работы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 06:12
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства
До 300 тысяч рублей в месяц готовы платить в столице сервисному инженеру по ремонту телевизоров с опытом работы на компонентном уровне. От соискателя требуется стаж работы на аналогичной должности не менее трех лет, знание схемотехники и типовых неисправностей по брендам.
Такую же зарплату предлагают управляющему спортивно-оздоровительным центром. Преимуществом для кандидата будет опыт работы в фитнес-индустрии, медицине или центрах красоты. Стоит учитывать, что вакансия предполагает ненормированный рабочий день.
Детский стоматолог-терапевт в частной клинике может зарабатывать до 230 тысяч рублей в месяц. Зарплата состоит из оклада, ставки за количество отработанных часов и процента от приема. Среди требований к специалисту: профильное медицинское образование, действующий сертификат по детской стоматологии, опыт работы не менее пяти лет, а также ответственность и дисциплинированность.
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 06:29
Эксперты назвали отрасли с дефицитом кадров
 
ОбществоРаботаМосквавакансииРабота.ру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55При нападении боевиков в Сирии погиб один военный
03:51Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре
03:44ФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиян
03:37В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии
03:26Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
03:24В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов
03:16На Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным
03:15Стало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцев
03:15Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты
03:11Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре
03:00Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее
03:00Эксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличные
02:30В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции
02:15Эксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергию
02:15Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома
02:12NI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких слов
01:51Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках
01:44На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России
01:18"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве
01:15Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными
Лента новостейМолния
При нападении боевиков в Сирии погиб один военныйНазваны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябреФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиянВ России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергииВрач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщинВ ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долговНа Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед ПутинымСтало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцевЭксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной картыЭксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябреЛечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнееЭксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличныеВ Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от ТурцииЭксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергиюВрач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдромаNI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких словМакрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодкахНа Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в ТувеРоссиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными