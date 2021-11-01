https://ria.ru/20211101/vakansii-1757138876.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре - РИА Новости, 01.11.2021

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре

Специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врач и экономист вошли в ноябрьский топ вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве, следует из... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:51

2021-11-01T03:51

2021-11-01T03:51

общество

работа

москва

вакансии

работа.ру

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врач и экономист вошли в ноябрьский топ вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве, следует из рейтинга, составленного "Работа.ру" (есть в распоряжении РИА Новости).Одна из самых высоких зарплат в Москве (до 550 тысяч рублей в месяц) доступна ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Кандидату необходимо иметь высшее образование в области финансов, бизнеса или инженерии и опыт индивидуальной коммерческой деятельности. Соискатель должен пройти тестирование на предрасположенность к профессии. Компания предоставляет возможность профессионального лицензированного бизнес-обучения на базе Гильдии риэлторов Москвы.Врач-терапевт на строительном объекте может зарабатывать 457 тысяч рублей за трехмесячную вахту с перелетом из Москвы. От кандидата требуется опыт работы не менее шести лет, умение аускультировать легкие и знание основных патологических изменений. Работодатель оплачивает питание, проживание, перелет и спецодежду сотрудника.В финансово-инвестиционную компанию требуется экономист ПЭО. Ему готовы платить до 350 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит разрабатывать финансовые модели, оценивать инвестиционные проекты, вести деловую переписку и участвовать в согласованиях. Успешному кандидату предстоит испытательный срок.Доход до 340 тысяч рублей ежемесячно доступен PHP-разработчику. Необходимый опыт работы для этой вакансии - не менее пяти лет. Компания предоставляет возможность удаленной работы и спецпредложения от партнеров экосистемы Сбера.До 300 тысяч рублей в месяц готовы платить в столице сервисному инженеру по ремонту телевизоров с опытом работы на компонентном уровне. От соискателя требуется стаж работы на аналогичной должности не менее трех лет, знание схемотехники и типовых неисправностей по брендам.Такую же зарплату предлагают управляющему спортивно-оздоровительным центром. Преимуществом для кандидата будет опыт работы в фитнес-индустрии, медицине или центрах красоты. Стоит учитывать, что вакансия предполагает ненормированный рабочий день.Детский стоматолог-терапевт в частной клинике может зарабатывать до 230 тысяч рублей в месяц. Зарплата состоит из оклада, ставки за количество отработанных часов и процента от приема. Среди требований к специалисту: профильное медицинское образование, действующий сертификат по детской стоматологии, опыт работы не менее пяти лет, а также ответственность и дисциплинированность.

https://ria.ru/20211020/vakansii-1755314618.html

https://ria.ru/20211029/otrasli-1756786653.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, работа, москва, вакансии, работа.ру