https://ria.ru/20211101/kassel-1757264635.html

Дева Кассель восхитила поклонников фотографиями в белье

Дева Кассель восхитила поклонников фотографиями в белье - РИА Новости, 01.11.2021

Дева Кассель восхитила поклонников фотографиями в белье

Дева Кассель в Instagram поделилась кадрами в нижнем белье. Для фотосессии было выбрано три образа: зеленый, коричневый и красный. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:04

2021-11-01T18:04

2021-11-01T18:04

шоубиз

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757265612_336:747:2048:1710_1920x0_80_0_0_eea624169f7af2b2ef81d722ef226d36.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Дева Кассель в Instagram поделилась кадрами в нижнем белье. Для фотосессии было выбрано три образа: зеленый, коричневый и красный.Девушка отметила автора работы – ей стала фотохудожница Tess.Подписчики оставили под фотографиями множество восторженных отзывов. Среди них есть и комплименты на русском.Девушка родилась в браке Моники Беллуччи с Венсаном Касселем. У пары есть также дочь Леони.После развода актер вступил в брак с Тиной Кунаки. У них родилась дочь Амазони. В честь возлюбленной Кассель сделал в прошлом году татуировку.

https://ria.ru/20210930/belluchchi-1752344526.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости