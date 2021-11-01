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Дева Кассель восхитила поклонников фотографиями в белье
Дева Кассель восхитила поклонников фотографиями в белье - РИА Новости, 01.11.2021
Дева Кассель восхитила поклонников фотографиями в белье
Дева Кассель в Instagram поделилась кадрами в нижнем белье. Для фотосессии было выбрано три образа: зеленый, коричневый и красный. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:04
2021-11-01T18:04
2021-11-01T18:04
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Дева Кассель в Instagram поделилась кадрами в нижнем белье. Для фотосессии было выбрано три образа: зеленый, коричневый и красный.Девушка отметила автора работы – ей стала фотохудожница Tess.Подписчики оставили под фотографиями множество восторженных отзывов. Среди них есть и комплименты на русском.Девушка родилась в браке Моники Беллуччи с Венсаном Касселем. У пары есть также дочь Леони.После развода актер вступил в брак с Тиной Кунаки. У них родилась дочь Амазони. В честь возлюбленной Кассель сделал в прошлом году татуировку.
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знаменитости
Дева Кассель восхитила поклонников фотографиями в белье
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева восхитила поклонников фотографиями в белье