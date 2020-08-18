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https://ria.ru/20200818/1575891659.html
Венсан Кассель сделал необычную татуировку в честь Тины Кунаки
Французский актер и продюсер Венсан Кассель разместил в инстаграме фотографию с отдыха в Сен-Жан-де-Люз, на которой демонстрирует татуировку, посвященную его... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T06:11
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, моника беллуччи, венсан кассель

Венсан Кассель сделал необычную татуировку в честь Тины Кунаки

06:11 18.08.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцМодель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель
Модель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Французский актер и продюсер Венсан Кассель разместил в инстаграме фотографию с отдыха в Сен-Жан-де-Люз, на которой демонстрирует татуировку, посвященную его жене модели Тине Кунаки.
Актер набил на правом предплечье изображение его супруги в виде Бетти Буп — персонажа из одноименных мультфильмов, популярных в 1930-е годы. Только в отличие от черно-белого прототипа, татуировка Касселя — цветная.
Рисованная версия Тины Кунаки одета в короткое красное платье, а на голове — объемная афро-прическа. Как и Бетти Буп, она также кокетливо позирует.
Супермодель отреагировала на публикацию мужа и оставила в комментариях знак "сердце", что означает "я тебя люблю", на что он ей ответил: "и я тебя".
Тина Кунаки (23 год) и Венсан Кассель (53 года) вместе с 2016-го года. В 2018-м году пара поженилась, а в апреле прошлого года у них родилась дочь. Девочку назвали Амазони. Для модели она стала первенцем, а для актера — третьим ребенком.
Венсан Кассель воспитывает двух старших дочерей Деву (2004 г.р.) и Леони (2010 г.р.), которые родились в браке с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.
Актер Венсан Кассель и его супруга, модель Тина Кунаки
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