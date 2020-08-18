Венсан Кассель сделал необычную татуировку в честь Тины Кунаки

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Французский актер и продюсер Венсан Кассель разместил в инстаграме фотографию с отдыха в Сен-Жан-де-Люз, на которой демонстрирует татуировку, посвященную его жене модели Тине Кунаки.

Актер набил на правом предплечье изображение его супруги в виде Бетти Буп — персонажа из одноименных мультфильмов, популярных в 1930-е годы. Только в отличие от черно-белого прототипа, татуировка Касселя — цветная.

Рисованная версия Тины Кунаки одета в короткое красное платье, а на голове — объемная афро-прическа. Как и Бетти Буп, она также кокетливо позирует.

Супермодель отреагировала на публикацию мужа и оставила в комментариях знак "сердце", что означает "я тебя люблю", на что он ей ответил: "и я тебя".

Тина Кунаки (23 год) и Венсан Кассель (53 года) вместе с 2016-го года. В 2018-м году пара поженилась, а в апреле прошлого года у них родилась дочь. Девочку назвали Амазони. Для модели она стала первенцем, а для актера — третьим ребенком.