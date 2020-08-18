https://ria.ru/20200818/1575891659.html
Венсан Кассель сделал необычную татуировку в честь Тины Кунаки
Французский актер и продюсер Венсан Кассель разместил в инстаграме фотографию с отдыха в Сен-Жан-де-Люз, на которой демонстрирует татуировку, посвященную его... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T06:11
2020-08-18T06:11
культура
стиль жизни
новости культуры
знаменитости
звезды
моника беллуччи
венсан кассель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/88/1560728847_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_f0ee17d5311edb59a92be61ae3b95917.jpg
https://ria.ru/20191108/1560729461.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/88/1560728847_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_f0ee17d5311edb59a92be61ae3b95917.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156072/88/1560728847_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2c0f0a1f3124f2e408cea0863ccc42a8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156072/88/1560728847_145:0:2193:2048_1400x0_80_0_0_ddccd050f065b5b02e25628240c14088.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, моника беллуччи, венсан кассель
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Французский актер и продюсер Венсан Кассель разместил в инстаграме фотографию с отдыха в Сен-Жан-де-Люз, на которой демонстрирует татуировку, посвященную его жене модели Тине Кунаки.
Актер набил на правом предплечье изображение его супруги в виде Бетти Буп — персонажа из одноименных мультфильмов, популярных в 1930-е годы. Только в отличие от черно-белого прототипа, татуировка Касселя — цветная.
Рисованная версия Тины Кунаки одета в короткое красное платье, а на голове — объемная афро-прическа. Как и Бетти Буп, она также кокетливо позирует.
Супермодель отреагировала на публикацию мужа и оставила в комментариях знак "сердце", что означает "я тебя люблю", на что он ей ответил: "и я тебя".
Тина Кунаки (23 год) и Венсан Кассель (53 года) вместе с 2016-го года. В 2018-м году пара поженилась, а в апреле прошлого года у них родилась дочь. Девочку назвали Амазони. Для модели она стала первенцем, а для актера — третьим ребенком.
Венсан Кассель воспитывает двух старших дочерей Деву (2004 г.р.) и Леони (2010 г.р.), которые родились в браке с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.