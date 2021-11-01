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Эксперт прокомментировал "разочарование" Байдена на саммите G20
Эксперт прокомментировал "разочарование" Байдена на саммите G20 - РИА Новости, 01.11.2021
Эксперт прокомментировал "разочарование" Байдена на саммите G20
РФ и КНР не стоит обращать внимание на "разочарование" президента США Джо Байдена из-за отсутствия российского и китайского лидера на саммите G20 по климату,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:07
2021-11-01T11:07
в мире
сша
оон
китай
владимир путин
джо байден
большая двадцатка
си цзиньпин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ и КНР не стоит обращать внимание на "разочарование" президента США Джо Байдена из-за отсутствия российского и китайского лидера на саммите G20 по климату, считает генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай "де-факто не пришли" на саммит G20 по климату. По его словам, страны G20 добились значительного прогресса по борьбе с изменением климата, но это потребует от стран "двадцатки" сосредоточения на том, "чего не делает Китай, чего не делает Россия".Как сказал Кортунов РИА Новости, отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 говорит о том, что они не ожидали каких-то прорывов на этой встрече и не были готовы выступить со своими далеко идущими предложениями, поэтому были направлены министры иностранных дел. По мнению эксперта, вероятно на саммите об изменениях климата в Глазго вопросы по этой теме будут рассмотрены более подробно. Гендиректор РСМД также отметил, что на G20 отсутствовали, в частности, президент Мексики и премьер Японии."Мне кажется, что все-таки это не какие-то прямые обвинения Байдена. Он сказал достаточно мягко. На это внимания обращать не стоит. Но то, что, конечно, после этих двух саммитов предстоит большая работа по конкретизации их решений, по конвертации общих политических деклараций в конкретные планы, и что здесь предстоит очень много работать и России, и Китаю, это без сомнения", - добавил он.По словам Кортунова, Россия и Китай на сетования американского президента "должны ответить разработкой конкретных планов энергетического перехода с тем, чтобы эти обязательства, которые были приняты, не повисли в воздухе".Саммит G20 состоялся в Риме 30-31 октября.В понедельник, 1 ноября, в шотландском Глазго стартует двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие подтвердили более 120 мировых лидеров.
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в мире, сша, оон, китай, владимир путин, джо байден, большая двадцатка, си цзиньпин, андрей кортунов, россия
11:07 01.11.2021
 
Эксперт прокомментировал "разочарование" Байдена на саммите G20

Эксперт: России и КНР не стоит обращать внимание на "разочарование" Байдена на саммите G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ и КНР не стоит обращать внимание на "разочарование" президента США Джо Байдена из-за отсутствия российского и китайского лидера на саммите G20 по климату, считает генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай "де-факто не пришли" на саммит G20 по климату. По его словам, страны G20 добились значительного прогресса по борьбе с изменением климата, но это потребует от стран "двадцатки" сосредоточения на том, "чего не делает Китай, чего не делает Россия".
Как сказал Кортунов РИА Новости, отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 говорит о том, что они не ожидали каких-то прорывов на этой встрече и не были готовы выступить со своими далеко идущими предложениями, поэтому были направлены министры иностранных дел. По мнению эксперта, вероятно на саммите об изменениях климата в Глазго вопросы по этой теме будут рассмотрены более подробно. Гендиректор РСМД также отметил, что на G20 отсутствовали, в частности, президент Мексики и премьер Японии.
"Тем не менее, климатическая повестка дня не может быть определена раз и навсегда. Это определенный процесс, который идет в течение уже длительного времени. встреча в Риме - еще один, пусть не очень крупный, но шаг в направлении. Можно испытывать разочарование (из-за отсутствия Путина и Си Цзиньпина - ред.), но можно порадоваться, что не было отката назад", - сказал Кортунов. Эксперт считает, что, несмотря на пандемию, несмотря на сложные экономические условия, на саммите G20 были подтверждены обязательства "двадцатки" и в том числе тех стран, которые не были представлены на уровне своих лидеров.
"Мне кажется, что все-таки это не какие-то прямые обвинения Байдена. Он сказал достаточно мягко. На это внимания обращать не стоит. Но то, что, конечно, после этих двух саммитов предстоит большая работа по конкретизации их решений, по конвертации общих политических деклараций в конкретные планы, и что здесь предстоит очень много работать и России, и Китаю, это без сомнения", - добавил он.
По словам Кортунова, Россия и Китай на сетования американского президента "должны ответить разработкой конкретных планов энергетического перехода с тем, чтобы эти обязательства, которые были приняты, не повисли в воздухе".
Саммит G20 состоялся в Риме 30-31 октября.
В понедельник, 1 ноября, в шотландском Глазго стартует двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие подтвердили более 120 мировых лидеров.
Баннер с символикой саммита Группы двадцати в Риме за флагами стран группы - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 16:46
Страны G20 разработают национальные планы по борьбе с изменением климата
 
В миреСШАООНКитайВладимир ПутинДжо БайденБольшая двадцаткаСи ЦзиньпинАндрей КортуновРоссия
 
 
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