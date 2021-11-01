https://ria.ru/20211101/g20-1757163192.html

Эксперт прокомментировал "разочарование" Байдена на саммите G20

Эксперт прокомментировал "разочарование" Байдена на саммите G20 - РИА Новости, 01.11.2021

Эксперт прокомментировал "разочарование" Байдена на саммите G20

РФ и КНР не стоит обращать внимание на "разочарование" президента США Джо Байдена из-за отсутствия российского и китайского лидера на саммите G20 по климату,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:07

2021-11-01T11:07

2021-11-01T11:07

в мире

сша

оон

китай

владимир путин

джо байден

большая двадцатка

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738712287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c6e54e6d4920b13a58f91915284591e.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ и КНР не стоит обращать внимание на "разочарование" президента США Джо Байдена из-за отсутствия российского и китайского лидера на саммите G20 по климату, считает генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай "де-факто не пришли" на саммит G20 по климату. По его словам, страны G20 добились значительного прогресса по борьбе с изменением климата, но это потребует от стран "двадцатки" сосредоточения на том, "чего не делает Китай, чего не делает Россия".Как сказал Кортунов РИА Новости, отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 говорит о том, что они не ожидали каких-то прорывов на этой встрече и не были готовы выступить со своими далеко идущими предложениями, поэтому были направлены министры иностранных дел. По мнению эксперта, вероятно на саммите об изменениях климата в Глазго вопросы по этой теме будут рассмотрены более подробно. Гендиректор РСМД также отметил, что на G20 отсутствовали, в частности, президент Мексики и премьер Японии."Мне кажется, что все-таки это не какие-то прямые обвинения Байдена. Он сказал достаточно мягко. На это внимания обращать не стоит. Но то, что, конечно, после этих двух саммитов предстоит большая работа по конкретизации их решений, по конвертации общих политических деклараций в конкретные планы, и что здесь предстоит очень много работать и России, и Китаю, это без сомнения", - добавил он.По словам Кортунова, Россия и Китай на сетования американского президента "должны ответить разработкой конкретных планов энергетического перехода с тем, чтобы эти обязательства, которые были приняты, не повисли в воздухе".Саммит G20 состоялся в Риме 30-31 октября.В понедельник, 1 ноября, в шотландском Глазго стартует двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие подтвердили более 120 мировых лидеров.

https://ria.ru/20211031/g20-1757101335.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, китай, владимир путин, джо байден, большая двадцатка, си цзиньпин, андрей кортунов, россия