https://ria.ru/20211101/baskov-1757269864.html
Мать Баскова выписали из больницы
Мать Баскова выписали из больницы - РИА Новости, 01.11.2021
Мать Баскова выписали из больницы
Николай Басков в Instagram рассказал о самочувствии матери. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:34
2021-11-01T18:34
2021-11-01T18:34
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Николай Басков в Instagram рассказал о самочувствии матери. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц.Певец поблагодарил персонал медицинского учреждения за профессионализм и своевременно оказанную помощь.В ответ на призыв беречь своих близких, поклонники пожелали артисту и его матери здоровья. В комментариях отметились Игорь Николаев, Виктория Лопырева, Денис Клявер и другие звезды.Ранее сообщалось, что состояние женщины было стабильным и не вызывало опасений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/bezrukov-1756196227.html
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знаменитости, николай басков, денис клявер, виктория лопырева
Мать Баскова выписали из больницы
Николай Басков рассказал о самочувствии матери после новостей о госпитализации