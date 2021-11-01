https://ria.ru/20211101/baskov-1757269864.html

Мать Баскова выписали из больницы

Мать Баскова выписали из больницы - РИА Новости, 01.11.2021

Мать Баскова выписали из больницы

Николай Басков в Instagram рассказал о самочувствии матери. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:34

2021-11-01T18:34

2021-11-01T18:34

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знаменитости

николай басков

денис клявер

виктория лопырева

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Николай Басков в Instagram рассказал о самочувствии матери. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц.Певец поблагодарил персонал медицинского учреждения за профессионализм и своевременно оказанную помощь.В ответ на призыв беречь своих близких, поклонники пожелали артисту и его матери здоровья. В комментариях отметились Игорь Николаев, Виктория Лопырева, Денис Клявер и другие звезды.Ранее сообщалось, что состояние женщины было стабильным и не вызывало опасений.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/bezrukov-1756196227.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, николай басков, денис клявер, виктория лопырева