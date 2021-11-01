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Шоубиз
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Мать Баскова выписали из больницы
Мать Баскова выписали из больницы - РИА Новости, 01.11.2021
Мать Баскова выписали из больницы
Николай Басков в Instagram рассказал о самочувствии матери. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:34
2021-11-01T18:34
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Николай Басков в Instagram рассказал о самочувствии матери. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц.Певец поблагодарил персонал медицинского учреждения за профессионализм и своевременно оказанную помощь.В ответ на призыв беречь своих близких, поклонники пожелали артисту и его матери здоровья. В комментариях отметились Игорь Николаев, Виктория Лопырева, Денис Клявер и другие звезды.Ранее сообщалось, что состояние женщины было стабильным и не вызывало опасений.
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знаменитости, николай басков, денис клявер, виктория лопырева
18:34 01.11.2021
 
Мать Баскова выписали из больницы

Николай Басков рассказал о самочувствии матери после новостей о госпитализации

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Николай Басков в Instagram рассказал о самочувствии матери. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц.
Певец поблагодарил персонал медицинского учреждения за профессионализм и своевременно оказанную помощь.

"Она уже дома, все нормально", – сообщил радостную новость Николай.

В ответ на призыв беречь своих близких, поклонники пожелали артисту и его матери здоровья. В комментариях отметились Игорь Николаев, Виктория Лопырева, Денис Клявер и другие звезды.
Ранее сообщалось, что состояние женщины было стабильным и не вызывало опасений.
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 18:42В России
Сергея Безрукова выписали из больницы
 
ШоубизЗнаменитостиНиколай БасковДенис КляверВиктория Лопырева
 
 
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