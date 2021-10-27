https://ria.ru/20211027/baskov-1756530119.html
Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом
Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 27.10.2021
Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом
Мать Николая Баскова Елена госпитализирована в одну из московских больниц, сообщила представитель артиста РИА Новостям. Ее состояние не вызывает опасений. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:11
2021-10-27T17:11
2021-10-27T17:11
шоубиз
николай басков
знаменитости
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мать Николая Баскова Елена госпитализирована в одну из московских больниц, сообщила представитель артиста РИА Новостям. Ее состояние не вызывает опасений.Басков пока никак не прокомментировал ситуацию.Недавно Елена Баскова отмечала юбилей своего сына и восхитила гостей внешним видом. Для торжества она выбрала платье-футляр золотистого оттенка, инкрустированное стразами.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/bezrukov-1756196227.html
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николай басков, знаменитости
Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом
Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц