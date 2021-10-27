https://ria.ru/20211027/baskov-1756530119.html

Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом

Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 27.10.2021

Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом

Мать Николая Баскова Елена госпитализирована в одну из московских больниц, сообщила представитель артиста РИА Новостям. Ее состояние не вызывает опасений. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:11

2021-10-27T17:11

2021-10-27T17:11

шоубиз

николай басков

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755061116_0:128:2048:1280_1920x0_80_0_0_d170bc317780c9d82139dae42e8c028e.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мать Николая Баскова Елена госпитализирована в одну из московских больниц, сообщила представитель артиста РИА Новостям. Ее состояние не вызывает опасений.Басков пока никак не прокомментировал ситуацию.Недавно Елена Баскова отмечала юбилей своего сына и восхитила гостей внешним видом. Для торжества она выбрала платье-футляр золотистого оттенка, инкрустированное стразами.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/bezrukov-1756196227.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай басков, знаменитости