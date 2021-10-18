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Шоубиз
https://ria.ru/20211018/baskov-1755060329.html
Пугачева, Киркоров, Милохин и золотой торт: как Басков отметил юбилей
Пугачева, Киркоров, Милохин и золотой торт: как Басков отметил юбилей - РИА Новости, 18.10.2021
Пугачева, Киркоров, Милохин и золотой торт: как Басков отметил юбилей
Николай Басков на днях отметил юбилей – 15 октября "натуральному блондину" исполнилось 45 лет. В честь праздника в одном из столичных ресторанов собрались... РИА Новости, 18.10.2021
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шоубиз
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Николай Басков на днях отметил юбилей – 15 октября "натуральному блондину" исполнилось 45 лет. В честь праздника в одном из столичных ресторанов собрались родные и близкие певца. О том, как проходило торжество – в фотоленте РИА Новостей.
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николай басков, фото, алла пугачева, полина гагарина, филипп киркоров, игорь крутой, иосиф пригожин, знаменитости, даня милохин
18:03 18.10.2021 (обновлено: 18:09 18.10.2021)
 

Пугачева, Киркоров, Милохин и золотой торт: как Басков отметил юбилей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Николай Басков на днях отметил юбилей – 15 октября "натуральному блондину" исполнилось 45 лет. В честь праздника в одном из столичных ресторанов собрались родные и близкие певца. О том, как проходило торжество – в фотоленте РИА Новостей.
© Фото : Никита Палшков

Праздник не мог обойтись без давнего друга – Филиппа Киркорова. Певцы стараются поддерживать имидж "вечных конкурентов" на сцене, но в жизни они не обижаются друг на друга.

"Я в жизни на него никогда не обижался. Как можно на Колю вообще обидеться априори? Он хороший, он классный", – как-то сказал Филипп.

Филипп Киркоров и Николай Басков
1 из 16

Праздник не мог обойтись без давнего друга – Филиппа Киркорова. Певцы стараются поддерживать имидж "вечных конкурентов" на сцене, но в жизни они не обижаются друг на друга.

"Я в жизни на него никогда не обижался. Как можно на Колю вообще обидеться априори? Он хороший, он классный", – как-то сказал Филипп.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Иосиф Пригожин и Валерия пришли на торжество в элегантных образах. Певица остановила свой выбор на лаконичном черном платье и массивных украшениях.

Пригожин, Басков и Валерия
2 из 16

Иосиф Пригожин и Валерия пришли на торжество в элегантных образах. Певица остановила свой выбор на лаконичном черном платье и массивных украшениях.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Еще один хороший друг артиста – Григорий Лепс – не смог пропустить юбилей именинника и поднялся с ним на сцену.

Григорий Лепс и Николай Басков
3 из 16

Еще один хороший друг артиста – Григорий Лепс – не смог пропустить юбилей именинника и поднялся с ним на сцену.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Алла Пугачева пребывала в прекрасном настроении. Во второй половине вечера она пустилась в пляс с другими гостями праздника.

Алла Пугачева
4 из 16

Алла Пугачева пребывала в прекрасном настроении. Во второй половине вечера она пустилась в пляс с другими гостями праздника.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

С Даней Милохиным у Николая Баскова записан трек "Дико тусим". При первой встрече именинник был впечатлен юным блогером.

"Он уникальное явление и пример для молодого поколения: если хочешь прорваться — все получится!" – вспоминал Басков.

Алла Пугачева и Даня Милохин
5 из 16

С Даней Милохиным у Николая Баскова записан трек "Дико тусим". При первой встрече именинник был впечатлен юным блогером.

"Он уникальное явление и пример для молодого поколения: если хочешь прорваться — все получится!" – вспоминал Басков.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Гости вечера были поражены прекрасным внешним видом мамы певца – Елены Басковой. Для торжества она выбрала платье-футляр золотистого оттенка, инкрустированное стразами

Басков с мамой
6 из 16

Гости вечера были поражены прекрасным внешним видом мамы певца – Елены Басковой. Для торжества она выбрала платье-футляр золотистого оттенка, инкрустированное стразами

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Композитор Игорь Крутой написал для Баскова хит "Шарманка", который сегодня завершает каждый концерт певца.

Игорь Крутой
7 из 16

Композитор Игорь Крутой написал для Баскова хит "Шарманка", который сегодня завершает каждый концерт певца.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Полина Гагарина сменила как минимум два наряда за один вечер. Выступать для гостей она стала в искрящемся мини-платье серебристого оттенка.

Басков и Гагарина
8 из 16

Полина Гагарина сменила как минимум два наряда за один вечер. Выступать для гостей она стала в искрящемся мини-платье серебристого оттенка.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Весь вечер гости танцевали, веселились и произносили тосты в честь юбиляра.

Общий вид
9 из 16

Весь вечер гости танцевали, веселились и произносили тосты в честь юбиляра.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Тина Канделаки тепло поздравила певца, сравнив его с принцем.

"В тебе напрочь отсутствуют зависть и желчь, что по нынешним временам — небывалая редкость. Ты как принц из сказки, попавший в нашу реальность, адаптировавшийся, но не потерявший свой шарм", – написала она в социальных сетях.

Тина Канделаки
10 из 16

Тина Канделаки тепло поздравила певца, сравнив его с принцем.

"В тебе напрочь отсутствуют зависть и желчь, что по нынешним временам — небывалая редкость. Ты как принц из сказки, попавший в нашу реальность, адаптировавшийся, но не потерявший свой шарм", – написала она в социальных сетях.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Игорь Николаев назвал Баскова "человеком-праздником" и пожелал долгих лет жизни.

Игорь Николаев и Николай Басков
11 из 16

Игорь Николаев назвал Баскова "человеком-праздником" и пожелал долгих лет жизни.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Надежда Бабкина посчитала, что артист – солнечный человек.

"Рядом с ним так тепло и хорошо на душе становится!" – разоткровенничалась артистка.

Надежда Бабкина
12 из 16

Надежда Бабкина посчитала, что артист – солнечный человек.

"Рядом с ним так тепло и хорошо на душе становится!" – разоткровенничалась артистка.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Александр Ревва пришел на праздник вместе с женой.

Александр Ревва с женой
13 из 16

Александр Ревва пришел на праздник вместе с женой.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

В числе гостей был замечен Андрей Малахов – он был не прочь станцевать медленный танец.

Андрей Малахов
14 из 16

В числе гостей был замечен Андрей Малахов – он был не прочь станцевать медленный танец.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Певица Слава зажигала на танцполе едва ли не больше всех.

"Ты редчайший артист и человек, я счастлива ,что живу с тобой в одно время!" – эмоционально обратилась она к юбиляру.

Певица Слава
15 из 16

Певица Слава зажигала на танцполе едва ли не больше всех.

"Ты редчайший артист и человек, я счастлива ,что живу с тобой в одно время!" – эмоционально обратилась она к юбиляру.

© Фото : Никита Палшков
© Фото : Никита Палшков

Золотой торт вызвал ажиотаж. Николай Басков презентовал его гостям со словами: "Я король солнца!".

Торт
16 из 16

Золотой торт вызвал ажиотаж. Николай Басков презентовал его гостям со словами: "Я король солнца!".

© Фото : Никита Палшков
 
ШоубизНиколай БасковАлла ПугачеваПолина ГагаринаФилипп КиркоровИгорь КрутойИосиф ПригожинЗнаменитостиДаня Милохин
 
 
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