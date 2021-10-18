Пугачева, Киркоров, Милохин и золотой торт: как Басков отметил юбилей
Праздник не мог обойтись без давнего друга – Филиппа Киркорова. Певцы стараются поддерживать имидж "вечных конкурентов" на сцене, но в жизни они не обижаются друг на друга.
"Я в жизни на него никогда не обижался. Как можно на Колю вообще обидеться априори? Он хороший, он классный", – как-то сказал Филипп.
Праздник не мог обойтись без давнего друга – Филиппа Киркорова. Певцы стараются поддерживать имидж "вечных конкурентов" на сцене, но в жизни они не обижаются друг на друга.
"Я в жизни на него никогда не обижался. Как можно на Колю вообще обидеться априори? Он хороший, он классный", – как-то сказал Филипп.
Иосиф Пригожин и Валерия пришли на торжество в элегантных образах. Певица остановила свой выбор на лаконичном черном платье и массивных украшениях.
Иосиф Пригожин и Валерия пришли на торжество в элегантных образах. Певица остановила свой выбор на лаконичном черном платье и массивных украшениях.
Еще один хороший друг артиста – Григорий Лепс – не смог пропустить юбилей именинника и поднялся с ним на сцену.
Еще один хороший друг артиста – Григорий Лепс – не смог пропустить юбилей именинника и поднялся с ним на сцену.
Алла Пугачева пребывала в прекрасном настроении. Во второй половине вечера она пустилась в пляс с другими гостями праздника.
Алла Пугачева пребывала в прекрасном настроении. Во второй половине вечера она пустилась в пляс с другими гостями праздника.
С Даней Милохиным у Николая Баскова записан трек "Дико тусим". При первой встрече именинник был впечатлен юным блогером.
"Он уникальное явление и пример для молодого поколения: если хочешь прорваться — все получится!" – вспоминал Басков.
С Даней Милохиным у Николая Баскова записан трек "Дико тусим". При первой встрече именинник был впечатлен юным блогером.
"Он уникальное явление и пример для молодого поколения: если хочешь прорваться — все получится!" – вспоминал Басков.
Гости вечера были поражены прекрасным внешним видом мамы певца – Елены Басковой. Для торжества она выбрала платье-футляр золотистого оттенка, инкрустированное стразами
Гости вечера были поражены прекрасным внешним видом мамы певца – Елены Басковой. Для торжества она выбрала платье-футляр золотистого оттенка, инкрустированное стразами
Композитор Игорь Крутой написал для Баскова хит "Шарманка", который сегодня завершает каждый концерт певца.
Композитор Игорь Крутой написал для Баскова хит "Шарманка", который сегодня завершает каждый концерт певца.
Полина Гагарина сменила как минимум два наряда за один вечер. Выступать для гостей она стала в искрящемся мини-платье серебристого оттенка.
Полина Гагарина сменила как минимум два наряда за один вечер. Выступать для гостей она стала в искрящемся мини-платье серебристого оттенка.
Весь вечер гости танцевали, веселились и произносили тосты в честь юбиляра.
Весь вечер гости танцевали, веселились и произносили тосты в честь юбиляра.
Тина Канделаки тепло поздравила певца, сравнив его с принцем.
"В тебе напрочь отсутствуют зависть и желчь, что по нынешним временам — небывалая редкость. Ты как принц из сказки, попавший в нашу реальность, адаптировавшийся, но не потерявший свой шарм", – написала она в социальных сетях.
Тина Канделаки тепло поздравила певца, сравнив его с принцем.
"В тебе напрочь отсутствуют зависть и желчь, что по нынешним временам — небывалая редкость. Ты как принц из сказки, попавший в нашу реальность, адаптировавшийся, но не потерявший свой шарм", – написала она в социальных сетях.
Игорь Николаев назвал Баскова "человеком-праздником" и пожелал долгих лет жизни.
Игорь Николаев назвал Баскова "человеком-праздником" и пожелал долгих лет жизни.
Надежда Бабкина посчитала, что артист – солнечный человек.
"Рядом с ним так тепло и хорошо на душе становится!" – разоткровенничалась артистка.
Надежда Бабкина посчитала, что артист – солнечный человек.
"Рядом с ним так тепло и хорошо на душе становится!" – разоткровенничалась артистка.
Александр Ревва пришел на праздник вместе с женой.
Александр Ревва пришел на праздник вместе с женой.
В числе гостей был замечен Андрей Малахов – он был не прочь станцевать медленный танец.
В числе гостей был замечен Андрей Малахов – он был не прочь станцевать медленный танец.
Певица Слава зажигала на танцполе едва ли не больше всех.
"Ты редчайший артист и человек, я счастлива ,что живу с тобой в одно время!" – эмоционально обратилась она к юбиляру.
Певица Слава зажигала на танцполе едва ли не больше всех.
"Ты редчайший артист и человек, я счастлива ,что живу с тобой в одно время!" – эмоционально обратилась она к юбиляру.
Золотой торт вызвал ажиотаж. Николай Басков презентовал его гостям со словами: "Я король солнца!".
Золотой торт вызвал ажиотаж. Николай Басков презентовал его гостям со словами: "Я король солнца!".