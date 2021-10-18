Пугачева, Киркоров, Милохин и золотой торт: как Басков отметил юбилей

© Фото : Никита Палшков

Праздник не мог обойтись без давнего друга – Филиппа Киркорова. Певцы стараются поддерживать имидж "вечных конкурентов" на сцене, но в жизни они не обижаются друг на друга.

"Я в жизни на него никогда не обижался. Как можно на Колю вообще обидеться априори? Он хороший, он классный", – как-то сказал Филипп.