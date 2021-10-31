https://ria.ru/20211031/kolledzh-1757085953.html
Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям - РИА Новости, 01.11.2021
Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
2021-10-31T14:03
2021-10-31T14:03
2021-11-01T09:04
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин прокомментировал прекращение приёма абитуриентов в колледжи по 43 программам, отметив, что из перечня программ подготовки исключают неактуальные профессии, но навыки и знания включают в другие современные программы.С 31 декабря 2021 года профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования перестанут принимать абитуриентов по 43 профессиям. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В министерстве отметили, что регулярно пересматривают список программ подготовки в колледжах, исключая из перечня неактуальные специальности и вводя новые программы.По словам Неумывакина, мир компетенций меняется, и за последние два года из перечня исключили уже порядка 100 неактуальных профессий и специальностей. По его словам, на них нет спроса ни от работодателей, ни от абитуриентов."Он (Неумывакин - ред.) уточнил, что сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО", - сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.Так, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности "Технологии индустрии красоты", добавили в министерстве. Таким образом российская система подготовки в среднем звене поддерживает актуальность для запросов рынка, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу, отметил Неумывакин.
https://ria.ru/20211028/tekhnikumy-1756828912.html
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общество, россия, сн_образование, социальный навигатор, кем стать
14:03 31.10.2021 (обновлено: 09:04 01.11.2021)
Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
Минпросвещения о сокращении перечня профессий в СПО: знания включают в другие программы
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения РФ
Виктор Неумывакин прокомментировал прекращение приёма абитуриентов в колледжи по 43 программам, отметив, что из перечня программ подготовки исключают неактуальные профессии, но навыки и знания включают в другие современные программы.
С 31 декабря 2021 года профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования перестанут принимать абитуриентов по 43 профессиям. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В министерстве отметили, что регулярно пересматривают список программ подготовки в колледжах, исключая из перечня неактуальные специальности и вводя новые программы.
По словам Неумывакина, мир компетенций меняется, и за последние два года из перечня исключили уже порядка 100 неактуальных профессий и специальностей. По его словам, на них нет спроса ни от работодателей, ни от абитуриентов.
"Он (Неумывакин - ред.) уточнил, что сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО", - сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.
Так, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности "Технологии индустрии красоты", добавили в министерстве. Таким образом российская система подготовки в среднем звене поддерживает актуальность для запросов рынка, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу, отметил Неумывакин.