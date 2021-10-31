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Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2021 года - РИА Новости, 31.10.2021
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.10.2021
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фото
дтп
мода
республика тыва
московский метрополитен
сортавала
евпатория
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
республика тыва
сортавала
евпатория
екатеринбург
таджикистан
душанбе
республика хакасия
мурманск
ленинградская область
байконур (город)
кемерово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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фото, фото, дтп, мода, республика тыва, московский метрополитен, сортавала, евпатория, екатеринбург, таджикистан, душанбе, республика хакасия, мурманск, ленинградская область, байконур (город), кемерово, новосибирск, москва, юрий гагарин (космонавт), адмиралтейские верфи, су-24, симферополь (аэропорт), северное сияние, гроза, коммунальные службы, обстрелы, соль, арина аверина, эгейское море, интерполитех, юлия пересильд, ангара, погода, коронавирус в россии, гум
09:00 31.10.2021 (обновлено: 20:50 31.10.2021)
 

Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2021 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модели перед показом дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.

Модели перед показом дизайнера Alena Nega в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
1 из 35

Модели перед показом дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
2 из 35

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Арина Аверина выполняет упражнение с лентой на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.

Арина Аверина выполняет упражнения с лентой в индивидуальной программе на 8-м турнире по художественной гимнастике OLYMPICO CUP на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой
3 из 35

Арина Аверина выполняет упражнение с лентой на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Озеро Мешкен-куль в Республике Тыва.

Озеро Мешкен-куль в Бай-Тайгинском кожууне на западе Республики Тыва
4 из 35

Озеро Мешкен-куль в Республике Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
5 из 35

Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Овцы и козы в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва.

Овцы и козы в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый на горном плато в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
6 из 35

Овцы и козы в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Носильщик в Стамбуле.

Носильщик на улице Стамбула
7 из 35

Носильщик в Стамбуле.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Прохожие в медицинских масках на Тверской улице в Москве.

Прохожие в медицинских масках на Тверской улице в Москве
8 из 35

Прохожие в медицинских масках на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посетитель ГУМ Янгтаймер-ралли "Большая прогулка" на Васильевском спуске.

Посетитель ГУМ Янгтаймер-ралли Большая прогулка на Васильевском спуске
9 из 35

Посетитель ГУМ Янгтаймер-ралли "Большая прогулка" на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Смог в Кемерово.

Смог от предприятий в Кемерове
10 из 35

Смог в Кемерово.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Прохожие у здания Дома печати в Душанбе.

Прохожие у здания Дома Печати на проспекте Рудаки в Душанбе
11 из 35

Прохожие у здания Дома печати в Душанбе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Посетители кафе "Лось и Тролль" в Сортавале.

Мужчина с ребенком в кафе Лось и Тролль в Сортавале
12 из 35

Посетители кафе "Лось и Тролль" в Сортавале.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Девушка на стенде "Рособоронэкспорта" на выставке "Интерполитех-2021" в Москве.

Девушка на стенде Рособоронэкспорта на Международной выставке Интерполитех-2021
13 из 35

Девушка на стенде "Рособоронэкспорта" на выставке "Интерполитех-2021" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ВМФ России на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан".

Военнослужащие ВМФ РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 Магадан
14 из 35

Военнослужащие ВМФ России на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома в Батуми.

Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми
15 из 35

Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома в Батуми.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Испытания на Ангаре драккара викингов, построенного жителем Иркутска Владимиром Томиловым.

Члены экипажа во время испытания рукодельного драккара викингов на Иркутском водохранилище
16 из 35

Испытания на Ангаре драккара викингов, построенного жителем Иркутска Владимиром Томиловым.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский

Стюардессы отдыхают в кафе в международном симферопольском аэропорту имени Айвазовского.

Стюардессы отдыхают в кафе в международном аэропорту Симферополь имени И. К. Айвазовского
17 из 35

Стюардессы отдыхают в кафе в международном симферопольском аэропорту имени Айвазовского.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спасатели вытаскивают провалившийся под асфальт автомобиль в Новосибирске.

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска извлекают автомобиль, упавший в провалившийся грунт теплотрассы в Новосибирске
18 из 35

Спасатели вытаскивают провалившийся под асфальт автомобиль в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВетки дерева, запорошенные снегом, в Мурманске.
Ветки дерева, запорошенные снегом, в Мурманске
19 из 35
Ветки дерева, запорошенные снегом, в Мурманске.
© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Модели Хакасского народного театра моды "Алтыр" в музее-заповеднике "Казановка".

Модели Хакасского народного театра моды Алтыр на территории музея-заповедника Казановка в окрестностях села Казановка в Аскизском районе Республики Хакасия
20 из 35

Модели Хакасского народного театра моды "Алтыр" в музее-заповеднике "Казановка".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Тувинский шаман Лазо Монгуш проводит камлание на здоровье людей в условиях пандемии коронавируса и хорошую погоду.

Шаманский обряд в Тыве
21 из 35

Тувинский шаман Лазо Монгуш проводит камлание на здоровье людей в условиях пандемии коронавируса и хорошую погоду.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки во время матча VI тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона-2021/2022 между петербургским "Зенитом" и мадридским "Реалом".

Девушки из группы поддержки БК Зенита во время матча между Зенит - Реал
22 из 35

Девушки из группы поддержки во время матча VI тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона-2021/2022 между петербургским "Зенитом" и мадридским "Реалом".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы.

Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы
23 из 35

Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанк

Смог в Екатеринбурге от горящих торфяников.

Смог от торфяных пожаров в Екатеринбурге
24 из 35

Смог в Екатеринбурге от горящих торфяников.

© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модели перед показом дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Модели перед показом дизайнера Alena Nega в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
25 из 35

Модели перед показом дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Иван Секретарев / Перейти в фотобанк

Гроза и шторм в Эгейском море возле архипелага Киклады.

Гроза во время шторма в Эгейском море возле архипелага Киклады в Греции
26 из 35

Гроза и шторм в Эгейском море возле архипелага Киклады.

© РИА Новости / Иван Секретарев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сотрудники московской подземки дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".

Дезинфекция вагонов Московского метрополитена
27 из 35

Сотрудники московской подземки дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Житель Донецка показывает свой дом, в крышу которого попал снаряд.

42-летний житель Донецка демонстрирует состояние своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд
28 из 35

Житель Донецка показывает свой дом, в крышу которого попал снаряд.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Рабочие устанавливают Су-24 в сквере самолетостроителей на территории Новосибирского государственного технического университета.

Рабочие устанавливают самолет Су-24 в сквере самолетостроителей на территории НГТУ в Новосибирске
29 из 35

Рабочие устанавливают Су-24 в сквере самолетостроителей на территории Новосибирского государственного технического университета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Вадим Романов / Перейти в фотобанкСеверное сияние в Ленинградской области.
Северное сияние в Ленинградской области
30 из 35
Северное сияние в Ленинградской области.
© РИА Новости / Вадим Романов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Военнослужащий коллективных сил ОДКБ во время учений "Взаимодействие-2021" в Таджикистане.

Военнослужащий коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности во время учений Взаимодействие-2021 на полигоне Харбмайдон в Таджикистане
31 из 35

Военнослужащий коллективных сил ОДКБ во время учений "Взаимодействие-2021" в Таджикистане.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коммунальщики промывают асфальт на Кудринской площади в Москве специальным шампунем, удаляющим масляные пятна.

Автомобиль коммунальных служб во время промывки специальным моющим средством асфальтобетонного покрытия на Кудринской площади в Москве
32 из 35

Коммунальщики промывают асфальт на Кудринской площади в Москве специальным шампунем, удаляющим масляные пятна.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Памятник Юрию Гагарину в городе Байконуре в лучах заходящего солнца.

Памятник космонавту Юрию Гагарину в городе Байконур в лучах заходящего солнца.
33 из 35

Памятник Юрию Гагарину в городе Байконуре в лучах заходящего солнца.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Призывники проходят медосмотр в сборном пункте военного комиссариата Севастополя.

Призывники во время прохождения медицинского осмотра в сборном пункте военного комиссариата Севастополя
34 из 35

Призывники проходят медосмотр в сборном пункте военного комиссариата Севастополя.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Люди переходят дорогу возле торгового центра "Европейский" в Москве.

Люди переходят проезжую часть возле ТЦ Европейский в Москве
35 из 35

Люди переходят дорогу возле торгового центра "Европейский" в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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