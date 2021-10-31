Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2021 года
Модели перед показом дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.
Модели перед показом дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.
Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Арина Аверина выполняет упражнение с лентой на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.
Арина Аверина выполняет упражнение с лентой на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.
Озеро Мешкен-куль в Республике Тыва.
Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане.
Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане.
Овцы и козы в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва.
Овцы и козы в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва.
Носильщик в Стамбуле.
Прохожие в медицинских масках на Тверской улице в Москве.
Прохожие в медицинских масках на Тверской улице в Москве.
Посетитель ГУМ Янгтаймер-ралли "Большая прогулка" на Васильевском спуске.
Посетитель ГУМ Янгтаймер-ралли "Большая прогулка" на Васильевском спуске.
Смог в Кемерово.
Прохожие у здания Дома печати в Душанбе.
Посетители кафе "Лось и Тролль" в Сортавале.
Девушка на стенде "Рособоронэкспорта" на выставке "Интерполитех-2021" в Москве.
Девушка на стенде "Рособоронэкспорта" на выставке "Интерполитех-2021" в Москве.
Военнослужащие ВМФ России на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан".
Военнослужащие ВМФ России на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан".
Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома в Батуми.
Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома в Батуми.
Испытания на Ангаре драккара викингов, построенного жителем Иркутска Владимиром Томиловым.
Испытания на Ангаре драккара викингов, построенного жителем Иркутска Владимиром Томиловым.
Стюардессы отдыхают в кафе в международном симферопольском аэропорту имени Айвазовского.
Стюардессы отдыхают в кафе в международном симферопольском аэропорту имени Айвазовского.
Спасатели вытаскивают провалившийся под асфальт автомобиль в Новосибирске.
Спасатели вытаскивают провалившийся под асфальт автомобиль в Новосибирске.
Модели Хакасского народного театра моды "Алтыр" в музее-заповеднике "Казановка".
Модели Хакасского народного театра моды "Алтыр" в музее-заповеднике "Казановка".
Тувинский шаман Лазо Монгуш проводит камлание на здоровье людей в условиях пандемии коронавируса и хорошую погоду.
Тувинский шаман Лазо Монгуш проводит камлание на здоровье людей в условиях пандемии коронавируса и хорошую погоду.
Девушки из группы поддержки во время матча VI тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона-2021/2022 между петербургским "Зенитом" и мадридским "Реалом".
Девушки из группы поддержки во время матча VI тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона-2021/2022 между петербургским "Зенитом" и мадридским "Реалом".
Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы.
Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы.
Смог в Екатеринбурге от горящих торфяников.
Модели перед показом дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Модели перед показом дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Гроза и шторм в Эгейском море возле архипелага Киклады.
Гроза и шторм в Эгейском море возле архипелага Киклады.
Сотрудники московской подземки дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".
Сотрудники московской подземки дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".
Житель Донецка показывает свой дом, в крышу которого попал снаряд.
Житель Донецка показывает свой дом, в крышу которого попал снаряд.
Рабочие устанавливают Су-24 в сквере самолетостроителей на территории Новосибирского государственного технического университета.
Рабочие устанавливают Су-24 в сквере самолетостроителей на территории Новосибирского государственного технического университета.
Военнослужащий коллективных сил ОДКБ во время учений "Взаимодействие-2021" в Таджикистане.
Военнослужащий коллективных сил ОДКБ во время учений "Взаимодействие-2021" в Таджикистане.
Коммунальщики промывают асфальт на Кудринской площади в Москве специальным шампунем, удаляющим масляные пятна.
Коммунальщики промывают асфальт на Кудринской площади в Москве специальным шампунем, удаляющим масляные пятна.
Памятник Юрию Гагарину в городе Байконуре в лучах заходящего солнца.
Памятник Юрию Гагарину в городе Байконуре в лучах заходящего солнца.
Призывники проходят медосмотр в сборном пункте военного комиссариата Севастополя.
Призывники проходят медосмотр в сборном пункте военного комиссариата Севастополя.
Люди переходят дорогу возле торгового центра "Европейский" в Москве.
Люди переходят дорогу возле торгового центра "Европейский" в Москве.