https://ria.ru/20211031/dementsiya-1757105138.html
Эти четыре продукта сделают вас слабоумным
Названы четыре продукта, которые стремительно приближают деменцию - РИА Новости, 31.10.2021
Эти четыре продукта сделают вас слабоумным
Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Рекомендации... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:19
2021-10-31T17:19
2021-10-31T17:44
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Рекомендации опубликовали в британской газете Daily Express."Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска", — говорится в статье.Так, к опасным исследователи причислили жирную молочную продукцию, например сливочное масло, мясную, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад.В Dementia Australia отметили, что трансжиров много в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке — тортах и печенье.В тексте подчеркивается, что при отказе от этих продуктов избежать деменции со стопроцентной вероятностью не получится, но можно снизить риск в несколько раз.При этом, по мнению авторов, фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут защитить от заболевания.
https://ria.ru/20210904/altsgeymer-1748719519.html
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в мире, общество, австралия, великобритания, здоровье - общество, здоровье, деменция
17:19 31.10.2021 (обновлено: 17:44 31.10.2021)
Названы четыре продукта, которые стремительно приближают деменцию
Daily Express: продукты, содержащие насыщенные и трансжиры, повышают риск деменции
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Рекомендации опубликовали в британской
газете Daily Express
.
"Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска", — говорится в статье.
Так, к опасным исследователи причислили жирную молочную продукцию, например сливочное масло, мясную, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад.
В Dementia Australia отметили, что трансжиров много в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке — тортах и печенье.
В тексте подчеркивается, что при отказе от этих продуктов избежать деменции со стопроцентной вероятностью не получится, но можно снизить риск в несколько раз.
При этом, по мнению авторов, фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут защитить от заболевания.