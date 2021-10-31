https://ria.ru/20211031/dementsiya-1757105138.html

Эти четыре продукта сделают вас слабоумным

Названы четыре продукта, которые стремительно приближают деменцию - РИА Новости, 31.10.2021

Эти четыре продукта сделают вас слабоумным

Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Рекомендации... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:19

2021-10-31T17:19

2021-10-31T17:44

в мире

общество

австралия

великобритания

здоровье - общество

здоровье

деменция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603676877_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_d8fa5659d0680e260dab8a053aa2e96e.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Рекомендации опубликовали в британской газете Daily Express."Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска", — говорится в статье.Так, к опасным исследователи причислили жирную молочную продукцию, например сливочное масло, мясную, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад.В Dementia Australia отметили, что трансжиров много в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке — тортах и печенье.В тексте подчеркивается, что при отказе от этих продуктов избежать деменции со стопроцентной вероятностью не получится, но можно снизить риск в несколько раз.При этом, по мнению авторов, фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут защитить от заболевания.

https://ria.ru/20210904/altsgeymer-1748719519.html

https://ria.ru/20210807/dementsiya-1744673975.html

австралия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, австралия, великобритания, здоровье - общество, здоровье, деменция