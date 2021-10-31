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Эти четыре продукта сделают вас слабоумным
Названы четыре продукта, которые стремительно приближают деменцию - РИА Новости, 31.10.2021
Эти четыре продукта сделают вас слабоумным
Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Рекомендации... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:19
2021-10-31T17:44
в мире
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великобритания
здоровье - общество
здоровье
деменция
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Рекомендации опубликовали в британской газете Daily Express."Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска", — говорится в статье.Так, к опасным исследователи причислили жирную молочную продукцию, например сливочное масло, мясную, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад.В Dementia Australia отметили, что трансжиров много в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке — тортах и печенье.В тексте подчеркивается, что при отказе от этих продуктов избежать деменции со стопроцентной вероятностью не получится, но можно снизить риск в несколько раз.При этом, по мнению авторов, фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут защитить от заболевания.
https://ria.ru/20210904/altsgeymer-1748719519.html
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в мире, общество, австралия, великобритания, здоровье - общество, здоровье, деменция
17:19 31.10.2021 (обновлено: 17:44 31.10.2021)
 
Названы четыре продукта, которые стремительно приближают деменцию

Daily Express: продукты, содержащие насыщенные и трансжиры, повышают риск деменции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции. Рекомендации опубликовали в британской газете Daily Express.
"Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска", — говорится в статье.
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Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни
Так, к опасным исследователи причислили жирную молочную продукцию, например сливочное масло, мясную, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад.
В Dementia Australia отметили, что трансжиров много в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке — тортах и печенье.
В тексте подчеркивается, что при отказе от этих продуктов избежать деменции со стопроцентной вероятностью не получится, но можно снизить риск в несколько раз.
При этом, по мнению авторов, фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут защитить от заболевания.
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