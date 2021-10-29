https://ria.ru/20211029/vypusk-1756806613.html

Первый выпуск состоялся в "Школе волонтеров наследия" Ленобласти

Первый выпуск состоялся в "Школе волонтеров наследия" Ленобласти - РИА Новости, 29.10.2021

Первый выпуск состоялся в "Школе волонтеров наследия" Ленобласти

Обучение в "Школе волонтеров наследия ─ 2021" в Ленинградской области завершили первые 75 участников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:57

2021-10-29T10:57

2021-10-29T10:57

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Обучение в "Школе волонтеров наследия ─ 2021" в Ленинградской области завершили первые 75 участников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, всего в этом году слушателями основной программы Школы стали 100 человек, 25 из них продолжат обучение по углубленной программе."Школа волонтеров наследия" ― один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта "Культура". Обучение проводится на безвозмездной основе. Стать слушателем Школы может стать любой человек старше 18 лет. Проект реализует Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области и Российской ассоциации реставраторов", — сказал собеседник агентства.Цель школы ― вовлечение активных граждан в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, а также обучение волонтеров теоретическим и практическим профессиональным навыкам в сфере сохранения культурного наследия. Организаторами "Школы волонтеров наследия" являются Министерство культуры России и "РОСКУЛЬТПРОЕКТ".

https://ria.ru/20211026/drozdenko-1756321472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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