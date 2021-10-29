Первый выпуск состоялся в "Школе волонтеров наследия" Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Обучение в "Школе волонтеров наследия ─ 2021" в Ленинградской области завершили первые 75 участников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, всего в этом году слушателями основной программы Школы стали 100 человек, 25 из них продолжат обучение по углубленной программе.
"Школа волонтеров наследия" ― один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта "Культура". Обучение проводится на безвозмездной основе. Стать слушателем Школы может стать любой человек старше 18 лет. Проект реализует Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области и Российской ассоциации реставраторов", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в образовательную программу входят лекции об истории и архитектуре, законодательстве в сфере сохранения культурного наследия, а также мастер-классы по работе трех видов материалов: дерева, камня и металла. Обучение проводят опытные реставраторы, архитекторы, эксперты в сфере сохранения наследия и общественные деятели.
Цель школы ― вовлечение активных граждан в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, а также обучение волонтеров теоретическим и практическим профессиональным навыкам в сфере сохранения культурного наследия. Организаторами "Школы волонтеров наследия" являются Министерство культуры России и "РОСКУЛЬТПРОЕКТ".