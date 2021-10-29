Жириновский предложил Рашкину съесть лося целиком в качестве наказания
Жириновский: лучшее наказание для Рашкина — заставить его сожрать целиком этого лося
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заставить остановленного с тушей разделанного лося депутата от КПРФ Валерия Рашкина съесть все это мясо и тогда отпустить.
"Лучшее наказание для Рашкина - заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит - не выпускать", - написал Жириновский в своем Telegram-канале. Кроме того, он отметил, что возможный факт пьяного вождения – "это очень плохо, конечно".
"В целом все это похоже на ситуацию с Сергеем Левченко в Иркутской области. Он медведя застрелил, а Рашкин - лося. Рашкину вообще не везёт, ему нужна война, бесконечна борьба. А сейчас такой обстановки нет, нет возможности применить свои качества", - продолжил Жириновский. Кроме того, он написал, что предупреждал Рашкина, что он "кончит плохо".
"Он прет как слон или медведь. Хотя (лидеру КПРФ Геннадию) Зюганову это выгодно, он сам человек деликатный, не все может сказать или сделать, а его ребята такие радикалы", - добавил парламентарий.
Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого слуги народа, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.
Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет. СК начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте.
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с РИА Новости ранее назвал инцидент "грандиозной провокацией". По словам члена комиссии по регламенту Госдумы Василия Власова (ЛДПР), в парламенте будут разбираться с этим случаем, но не ранее, чем закончится региональная неделя (7 ноября).