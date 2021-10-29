https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756868331.html

Ленобласть сделала доступней микрофинансовую поддержку самозанятым

Ленобласть сделала доступней микрофинансовую поддержку самозанятым - РИА Новости, 29.10.2021

Ленобласть сделала доступней микрофинансовую поддержку самозанятым

Власти Ленинградской области внесли изменения в правила предоставления микрофинансовой поддержки самозанятым гражданам, новые условия делают займы, оформляемые... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:48

2021-10-29T14:48

2021-10-29T14:48

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области внесли изменения в правила предоставления микрофинансовой поддержки самозанятым гражданам, новые условия делают займы, оформляемые в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области, более доступными, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, увеличена максимальная сумма заемных средств. Теперь самозанятый, зарегистрированный от трех до шести месяцев назад, может получить до 500 тысяч рублей, ранее эта сумма была ограничена до 200 тысяч рублей. Также увеличена максимальная величина займа без залога – она составляет до 350 тысяч рублей, ранее – до 200 тысяч. Кроме того, появилась возможность получить микрозайм без поручительства. Вместо поручительства при величине микрозайма до 350 тысяч самозанятый может предоставить залог."По-прежнему, основными условиями для получения льготных микрозаймов остаются отсутствие просроченных платежей по действующим или кредитным обязательствам на протяжении 18 месяцев до даты подачи заявки, а также подтверждение профессиональных компетенций при условии деятельности менее 6 месяцев. Подробная информация о финансовых мерах поддержки размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства", - пояснил собеседник агентства.Он напомнил, что специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен в Ленинградской области с 2020 года, сегодня в регионе уже более 40 тысяч человек зарегистрированы в качестве самозанятых. Помимо финансовой поддержки самозанятым в Ленинградской области доступны консультации специалистов Фонда поддержки предпринимательства, профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах, семинарах, конкурсах и форумах Фонда."С начала 2020 года самозанятым уже оказано свыше 2,5 тысяч услуг, а с начала 2021 года микрофинансовой поддержкой воспользовались 20 самозанятых на сумму свыше четырех миллионов рублей", - заключили в обладминистрации.

https://ria.ru/20211013/komfort-1754366854.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область