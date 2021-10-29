https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756814242.html

Программа поддержки местных инициатив Ивановской области увеличена в 2 раза

Программа поддержки местных инициатив Ивановской области увеличена в 2 раза - РИА Новости, 29.10.2021

Программа поддержки местных инициатив Ивановской области увеличена в 2 раза

Общий объем расходов бюджета Ивановской области в 2022 году составит 58 миллиардов рублей, программа поддержки местных инициатив увеличена в два раза, сообщил... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:24

2021-10-29T11:24

2021-10-29T11:24

ивановская область

станислав воскресенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. Общий объем расходов бюджета Ивановской области в 2022 году составит 58 миллиардов рублей, программа поддержки местных инициатив увеличена в два раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Отдельно хочу отметить: те инициативы жителей, которые мы обещали поддержать в ходе предвыборной кампании этим летом и в сентябре. Эти инициативы должны быть профинансированы в полном объеме. Речь идет о продолжении программ асфальтирования и установки спортивно-игровых площадок на территории детских садов. В два раза - с 50 до 100 миллионов рублей - по просьбе жителей увеличена программа поддержки местных инициатив", - сказал на заседании правительства региона губернатор области Станислав Воскресенский, слова которого привели в пресс-службе.По словам собеседника, В 2022 году 8,8 миллиарда рублей предусмотрят на оказание бесплатной медицинской помощи населению Ивановской области, в том числе 4,7 миллиарда рублей – платеж на обязательное медицинское страхование за неработающих жителей, 4,1 миллиарда рублей – средства на реализацию территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи. Еще один миллиард - на обеспечение отдельных групп населения лекарственными препаратами, это на 27,4% больше, чем в 2021 году.На реализацию национальных проектов направят 8,5 миллиардов рублей – наиболее капиталоемкими станут проекты "Демография", "Экология", "Безопасные качественные дороги". Расходы в отрасли экономики составят 9,8 миллиарда рублей, из них 6,3 миллиарда рублей – расходы дорожного фонда. На поддержку и развитие сельского хозяйства в проекте бюджета предусмотрено 654,1 миллиона рублей, на поддержку малого и среднего бизнеса - 176 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756811010.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский