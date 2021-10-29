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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756814242.html
Программа поддержки местных инициатив Ивановской области увеличена в 2 раза
Программа поддержки местных инициатив Ивановской области увеличена в 2 раза - РИА Новости, 29.10.2021
Программа поддержки местных инициатив Ивановской области увеличена в 2 раза
Общий объем расходов бюджета Ивановской области в 2022 году составит 58 миллиардов рублей, программа поддержки местных инициатив увеличена в два раза, сообщил... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:24
2021-10-29T11:24
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. Общий объем расходов бюджета Ивановской области в 2022 году составит 58 миллиардов рублей, программа поддержки местных инициатив увеличена в два раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Отдельно хочу отметить: те инициативы жителей, которые мы обещали поддержать в ходе предвыборной кампании этим летом и в сентябре. Эти инициативы должны быть профинансированы в полном объеме. Речь идет о продолжении программ асфальтирования и установки спортивно-игровых площадок на территории детских садов. В два раза - с 50 до 100 миллионов рублей - по просьбе жителей увеличена программа поддержки местных инициатив", - сказал на заседании правительства региона губернатор области Станислав Воскресенский, слова которого привели в пресс-службе.По словам собеседника, В 2022 году 8,8 миллиарда рублей предусмотрят на оказание бесплатной медицинской помощи населению Ивановской области, в том числе 4,7 миллиарда рублей – платеж на обязательное медицинское страхование за неработающих жителей, 4,1 миллиарда рублей – средства на реализацию территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи. Еще один миллиард - на обеспечение отдельных групп населения лекарственными препаратами, это на 27,4% больше, чем в 2021 году.На реализацию национальных проектов направят 8,5 миллиардов рублей – наиболее капиталоемкими станут проекты "Демография", "Экология", "Безопасные качественные дороги". Расходы в отрасли экономики составят 9,8 миллиарда рублей, из них 6,3 миллиарда рублей – расходы дорожного фонда. На поддержку и развитие сельского хозяйства в проекте бюджета предусмотрено 654,1 миллиона рублей, на поддержку малого и среднего бизнеса - 176 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756811010.html
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станислав воскресенский
11:24 29.10.2021
 

Программа поддержки местных инициатив Ивановской области увеличена в 2 раза

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. Общий объем расходов бюджета Ивановской области в 2022 году составит 58 миллиардов рублей, программа поддержки местных инициатив увеличена в два раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Отдельно хочу отметить: те инициативы жителей, которые мы обещали поддержать в ходе предвыборной кампании этим летом и в сентябре. Эти инициативы должны быть профинансированы в полном объеме. Речь идет о продолжении программ асфальтирования и установки спортивно-игровых площадок на территории детских садов. В два раза - с 50 до 100 миллионов рублей - по просьбе жителей увеличена программа поддержки местных инициатив", - сказал на заседании правительства региона губернатор области Станислав Воскресенский, слова которого привели в пресс-службе.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
11:08Ивановская область
Ивановские власти в 2022 году увеличат поддержку муниципалитетов
По словам собеседника, В 2022 году 8,8 миллиарда рублей предусмотрят на оказание бесплатной медицинской помощи населению Ивановской области, в том числе 4,7 миллиарда рублей – платеж на обязательное медицинское страхование за неработающих жителей, 4,1 миллиарда рублей – средства на реализацию территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи. Еще один миллиард - на обеспечение отдельных групп населения лекарственными препаратами, это на 27,4% больше, чем в 2021 году.
На реализацию национальных проектов направят 8,5 миллиардов рублей – наиболее капиталоемкими станут проекты "Демография", "Экология", "Безопасные качественные дороги". Расходы в отрасли экономики составят 9,8 миллиарда рублей, из них 6,3 миллиарда рублей – расходы дорожного фонда. На поддержку и развитие сельского хозяйства в проекте бюджета предусмотрено 654,1 миллиона рублей, на поддержку малого и среднего бизнеса - 176 миллионов рублей.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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