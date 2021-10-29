https://ria.ru/20211029/peterburg-1756823112.html
В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 29.10.2021
В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
Полиция разыскивает водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки на Сочинской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:00
2021-10-29T12:00
2021-10-29T12:04
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки на Сочинской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает водителя маршрутки по подозрению в изнасиловании пассажирки", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 44-летняя женщина сообщила, что водитель заблокировал двери и увез ее на Сочинскую улицу, где изнасиловал. Других пассажиров в салоне не было."Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя маршрутки", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211019/iznasilovanie-1755232369.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
12:00 29.10.2021 (обновлено: 12:04 29.10.2021)
В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
В Петербурге водителя маршрутки разыскивают по подозрению в изнасиловании пассажирки