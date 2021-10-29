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В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 29.10.2021
В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
Полиция разыскивает водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки на Сочинской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:00
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происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки на Сочинской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает водителя маршрутки по подозрению в изнасиловании пассажирки", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 44-летняя женщина сообщила, что водитель заблокировал двери и увез ее на Сочинскую улицу, где изнасиловал. Других пассажиров в салоне не было."Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя маршрутки", - отмечается в сообщении.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
12:00 29.10.2021 (обновлено: 12:04 29.10.2021)
 
В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки

В Петербурге водителя маршрутки разыскивают по подозрению в изнасиловании пассажирки

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки на Сочинской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция разыскивает водителя маршрутки по подозрению в изнасиловании пассажирки", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 44-летняя женщина сообщила, что водитель заблокировал двери и увез ее на Сочинскую улицу, где изнасиловал. Других пассажиров в салоне не было.
"Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя маршрутки", - отмечается в сообщении.
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