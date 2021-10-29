https://ria.ru/20211029/peterburg-1756823112.html

В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки

В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 29.10.2021

В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки

Полиция разыскивает водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки на Сочинской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:00

2021-10-29T12:00

2021-10-29T12:04

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки на Сочинской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает водителя маршрутки по подозрению в изнасиловании пассажирки", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 44-летняя женщина сообщила, что водитель заблокировал двери и увез ее на Сочинскую улицу, где изнасиловал. Других пассажиров в салоне не было."Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя маршрутки", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211019/iznasilovanie-1755232369.html

санкт-петербург

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область