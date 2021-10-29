https://ria.ru/20211029/kolledzh-1756955649.html

Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям - РИА Новости, 29.10.2021

Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Министерство просвещения России предложило прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года, проект приказа опубликован на... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T22:20

2021-10-29T22:20

2021-10-29T23:45

общество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министерство просвещения России предложило прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года, проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года", — говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что это сделано в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда.Уточняется, что будет закончен прием на обучение следующим профессиям: изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, электромонтажник авиационной техники, младшая медсестра по уходу за больными, оператор транспортного терминала, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта и другие.

https://ria.ru/20211011/kureniya-1754095386.html

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общество, образование, россия