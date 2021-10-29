https://ria.ru/20211029/kitay-1756878419.html
Си Цзиньпин и Джонсон обсудили сотрудничество в экономике и здравоохранении
Си Цзиньпин и Джонсон обсудили сотрудничество в экономике и здравоохранении - РИА Новости, 29.10.2021
Си Цзиньпин и Джонсон обсудили сотрудничество в экономике и здравоохранении
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в экономике,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:42
2021-10-29T15:42
2021-10-29T15:42
в мире
китай
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совет безопасности оон
си цзиньпин
борис джонсон
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ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в экономике, здравоохранении и борьбе с изменением климата, выразили готовность способствовать созданию благоприятной деловой среды для предприятий обеих стран, сообщает Центральное телевидение Китая."Китай и Великобритания являются постоянными членами СБ ООН и крупнейшими экономиками мира, двум странам следует поддерживать хорошее взаимодействие и укреплять сотрудничество, чтобы вносить свой вклад в скорейшую победу всего мира над пандемией, совершенствование глобального управления и достижение развития и процветания", -заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Вместе с тем он указал, что взаимное доверие является основой, а надлежащее урегулирование разногласий – ключом к успешному развитию отношений Пекина и Лондона.По его словам, китайская сторона рассматривает двусторонние отношения с Великобританией со стратегической и долгосрочной перспективы и надеется, что Лондон будет уважать факты и объективно относиться к пути развития Китая."Торговля и инвестиции между Китаем и Великобританией, преодолевая влияние пандемии, увеличиваются вопреки тенденциям, это еще раз доказывает, что китайско-британское сотрудничество является взаимовыгодным", - указал китайский лидер.Он подчеркнул, что Пекин приветствует наращивание британского экспорта высококачественной продукции в Китай, готов расширять сотрудничество в области медицины и здравоохранения, "зеленого" развития, цифровой экономики, финансов и инноваций."Надеемся, что британская сторона обеспечит справедливое, беспристрастное и недискриминационное отношение для предприятий с участием китайского капитала, Китай в свою очередь также предоставит условия, способствующие сотрудничеству британских предприятий в КНР", - подчеркнул Си Цзиньпин.Британский премьер указал, что Пекин и Лондон имеют множество общих интересов и договоренностей в области глобальной системы здравоохранения, восстановления мировой экономики, иранской ядерной проблемы, борьбы с терроризмом, "сторонам необходимо укреплять откровенный диалог и дружеское сотрудничество"."Великобритания готова углублять сотрудничество с Китаем в торгово-экономической сфере, в области образования и альтернативных источников энергии, приветствуем инвестиции китайских компаний в Великобританию и готовы обеспечить открытую деловую среду для китайских предприятий", - заявил Джонсон, которого цитирует телеканал.
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в мире, китай, лондон, пекин, совет безопасности оон, си цзиньпин, борис джонсон
Си Цзиньпин и Джонсон обсудили сотрудничество в экономике и здравоохранении
Си Цзиньпин и Джонсон обсудили сотрудничество в экономике и борьбе с изменением климата
ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин
и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в экономике, здравоохранении и борьбе с изменением климата, выразили готовность способствовать созданию благоприятной деловой среды для предприятий обеих стран, сообщает Центральное телевидение Китая
.
"Китай и Великобритания
являются постоянными членами СБ ООН
и крупнейшими экономиками мира, двум странам следует поддерживать хорошее взаимодействие и укреплять сотрудничество, чтобы вносить свой вклад в скорейшую победу всего мира над пандемией, совершенствование глобального управления и достижение развития и процветания", -заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Вместе с тем он указал, что взаимное доверие является основой, а надлежащее урегулирование разногласий – ключом к успешному развитию отношений Пекина
и Лондона
.
По его словам, китайская сторона рассматривает двусторонние отношения с Великобританией со стратегической и долгосрочной перспективы и надеется, что Лондон будет уважать факты и объективно относиться к пути развития Китая.
"Торговля и инвестиции между Китаем и Великобританией, преодолевая влияние пандемии, увеличиваются вопреки тенденциям, это еще раз доказывает, что китайско-британское сотрудничество является взаимовыгодным", - указал китайский лидер.
Он подчеркнул, что Пекин приветствует наращивание британского экспорта высококачественной продукции в Китай, готов расширять сотрудничество в области медицины и здравоохранения, "зеленого" развития, цифровой экономики, финансов и инноваций.
"Надеемся, что британская сторона обеспечит справедливое, беспристрастное и недискриминационное отношение для предприятий с участием китайского капитала, Китай в свою очередь также предоставит условия, способствующие сотрудничеству британских предприятий в КНР", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Британский премьер указал, что Пекин и Лондон имеют множество общих интересов и договоренностей в области глобальной системы здравоохранения, восстановления мировой экономики, иранской ядерной проблемы, борьбы с терроризмом, "сторонам необходимо укреплять откровенный диалог и дружеское сотрудничество".
"Великобритания готова углублять сотрудничество с Китаем в торгово-экономической сфере, в области образования и альтернативных источников энергии, приветствуем инвестиции китайских компаний в Великобританию и готовы обеспечить открытую деловую среду для китайских предприятий", - заявил Джонсон, которого цитирует телеканал.