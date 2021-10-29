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Экс-премьер Италии назвал время открытия саммита G20 неудачным
Экс-премьер Италии назвал время открытия саммита G20 неудачным - РИА Новости, 29.10.2021
Экс-премьер Италии назвал время открытия саммита G20 неудачным
Бывший премьер-министр Италии Романо Проди считает, что открывающая в Риме встреча лидеров "Большой двадцатки" проходит в неудачный момент, присутствие лидеров... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:17
2021-10-29T13:17
2021-10-29T13:17
в мире
италия
владимир путин
большая двадцатка
си цзиньпин
романо проди
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ВЕРОНА, 29 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди считает, что открывающая в Риме встреча лидеров "Большой двадцатки" проходит в неудачный момент, присутствие лидеров России и Китая могло бы внести в нее важный вклад."G20 - великолепное мероприятие, но оно происходит в неудачный момент. В нем нет прямого участия Владимира Путина и Си Цзиньпина, потому что COVID все еще разделяет мир. Но это хорошая вещь, которую удалось провести спустя два года. Конечно, если бы на "Двадцатке" лично присутствовали Путин и Си Цзиньпин, она могла бы сделать некоторый рывок вперед: на международных встречах физическое присутствие жизненно важно, две трети событий вещей происходят в коридоре. Политика состоит из таких вещей, их зрительного контакта", - заявил Проди в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.Саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Лидеры России и Китая выступят на нем по видеосвязи.По словам Проди, доказательством подобного прямого контакта стало решение финансовой "Двадцатки" поддержать введение 15-процентного налога для транснациональных корпораций, принятое на летней встрече в Венеции."Таким образом ломается священный принцип, согласно которому налоги платятся в стране, где извлекаются прибыли. Это меняет мировую ментальность", - заключил бывший премьер Италии.
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в мире, италия, владимир путин, большая двадцатка, си цзиньпин, романо проди, россия
Экс-премьер Италии назвал время открытия саммита G20 неудачным
Экс-премьер Италии Проди назвал время первой встречи лидеров "двадцатки" неудачным