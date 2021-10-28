https://ria.ru/20211028/voyna-1756749856.html
В Кабардино-Балкарии нашли останки убитых во время войны мирных жителей
В Кабардино-Балкарии нашли останки убитых во время войны мирных жителей - РИА Новости, 28.10.2021
В Кабардино-Балкарии нашли останки убитых во время войны мирных жителей
Поисковики совместно с сотрудниками отдела вневедомственной охраны обнаружили в Терском районе Кабардино-Балкарии останки местных жителей, убитых фашистами во... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:23
2021-10-28T19:23
2021-10-28T19:23
терский район
великая отечественная война (1941-1945)
кабардино-балкарская республика (кбр)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Поисковики совместно с сотрудниками отдела вневедомственной охраны обнаружили в Терском районе Кабардино-Балкарии останки местных жителей, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии."Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Терскому району совместно с представителями поискового отряда "Кавказский рубеж" во время совместной экспедиции обнаружили на окраине села Дейское останки нескольких мирных жителей, в том числе одного ребенка, убитых немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что останки переданы в следственный комитет для проведения необходимых экспертиз."В этом районе фашисты проводили массовые расстрелы мирного населения, поэтому после эксгумации останков будут подняты архивы и проведены необходимые мероприятия по установлению личностей убитых", - заметил руководитель отряда "Кавказский рубеж" Виктор Цыбин.
https://ria.ru/20211021/voyna-1755573941.html
терский район
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терский район, великая отечественная война (1941-1945), кабардино-балкарская республика (кбр), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Кабардино-Балкарии нашли останки убитых во время войны мирных жителей
В Кабардино-Балкарии нашли останки местных жителей, убитых в Великую Отечественную войну