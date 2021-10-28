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В Кабардино-Балкарии нашли останки убитых во время войны мирных жителей
В Кабардино-Балкарии нашли останки убитых во время войны мирных жителей - РИА Новости, 28.10.2021
В Кабардино-Балкарии нашли останки убитых во время войны мирных жителей
Поисковики совместно с сотрудниками отдела вневедомственной охраны обнаружили в Терском районе Кабардино-Балкарии останки местных жителей, убитых фашистами во... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:23
2021-10-28T19:23
терский район
великая отечественная война (1941-1945)
кабардино-балкарская республика (кбр)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Поисковики совместно с сотрудниками отдела вневедомственной охраны обнаружили в Терском районе Кабардино-Балкарии останки местных жителей, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии."Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Терскому району совместно с представителями поискового отряда "Кавказский рубеж" во время совместной экспедиции обнаружили на окраине села Дейское останки нескольких мирных жителей, в том числе одного ребенка, убитых немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что останки переданы в следственный комитет для проведения необходимых экспертиз."В этом районе фашисты проводили массовые расстрелы мирного населения, поэтому после эксгумации останков будут подняты архивы и проведены необходимые мероприятия по установлению личностей убитых", - заметил руководитель отряда "Кавказский рубеж" Виктор Цыбин.
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терский район
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терский район, великая отечественная война (1941-1945), кабардино-балкарская республика (кбр), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
19:23 28.10.2021
 
В Кабардино-Балкарии нашли останки убитых во время войны мирных жителей

В Кабардино-Балкарии нашли останки местных жителей, убитых в Великую Отечественную войну

© РИА НовостиПоисковые работы на месте захоронения мирных граждан, убитых во время Великой Отечественной войны членами карательного отряда "Украинская компания"
Поисковые работы на месте захоронения мирных граждан, убитых во время Великой Отечественной войны членами карательного отряда Украинская компания - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Поисковики совместно с сотрудниками отдела вневедомственной охраны обнаружили в Терском районе Кабардино-Балкарии останки местных жителей, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
"Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Терскому району совместно с представителями поискового отряда "Кавказский рубеж" во время совместной экспедиции обнаружили на окраине села Дейское останки нескольких мирных жителей, в том числе одного ребенка, убитых немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что останки переданы в следственный комитет для проведения необходимых экспертиз.
"В этом районе фашисты проводили массовые расстрелы мирного населения, поэтому после эксгумации останков будут подняты архивы и проведены необходимые мероприятия по установлению личностей убитых", - заметил руководитель отряда "Кавказский рубеж" Виктор Цыбин.
Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 13:35
Под Минском вскрыли захоронение времен войны в рамках дела о геноциде
 
Терский районВеликая Отечественная война (1941-1945)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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