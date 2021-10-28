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Американское СМИ: российские военные находятся в своей лучшей форме
Американское СМИ: российские военные находятся в своей лучшей форме - РИА Новости, 28.10.2021
Американское СМИ: российские военные находятся в своей лучшей форме
Российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации РФ с Китаем подрывает преимущество США,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T23:10
2021-10-28T23:16
вмф рф
сша
москва
сергей шойгу
си цзиньпин
вооруженные силы рф
вмс китая
россия
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации РФ с Китаем подрывает преимущество США, считает американское издание Defense One.С 14 по 17 октября в Японском море проводилось двустороннее российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2021". С 17 по 23 октября боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане.Как пишет издание, более частое проведение совместных учений говорит о "тревожном" уровне стратегической координации между странами, а их усилия по модернизации вооруженных сил "подрывают преимущество США" в военной сфере. По словам авторов статьи, несмотря на то, что некоторые аналитики называют российско-китайские отношения поверхностными, похоже, что согласование их стратегических позиций углубляется."Российские военные стали более дееспособными, мобильными, чем за последние десятилетия. Москва добилась успехов в таких областях, как разработка обычных ракет большой дальности", - считают авторы статьи.Отмечается, что оборонные расходы Китая значительно возросли на фоне заявлений лидера КНР Си Цзиньпина о развертывании к 2049 году "сил мирового класса", которые могли бы доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "вести и выигрывать" мировые войны."Хотя американские органы военного планирования надеялись, что любые конфликты с Китаем и Россией не возникнут одновременно, эти предположения становятся все более сомнительными", - подытоживает издание.Наращивание взаимодействия вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море - важное направление деятельности военных ведомств двух стран, заявлял в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, практическое взаимодействие ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности.
https://ria.ru/20211028/admiraly-1756738901.html
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сша
москва
россия
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вмф рф, сша, москва, сергей шойгу, си цзиньпин, вооруженные силы рф, вмс китая, россия
23:10 28.10.2021 (обновлено: 23:16 28.10.2021)
 
Американское СМИ: российские военные находятся в своей лучшей форме

Defense One: российские военные находятся в лучшей форме за последние десятилетия

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации РФ с Китаем подрывает преимущество США, считает американское издание Defense One.
С 14 по 17 октября в Японском море проводилось двустороннее российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2021". С 17 по 23 октября боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане.
Как пишет издание, более частое проведение совместных учений говорит о "тревожном" уровне стратегической координации между странами, а их усилия по модернизации вооруженных сил "подрывают преимущество США" в военной сфере. По словам авторов статьи, несмотря на то, что некоторые аналитики называют российско-китайские отношения поверхностными, похоже, что согласование их стратегических позиций углубляется.
"Российские военные стали более дееспособными, мобильными, чем за последние десятилетия. Москва добилась успехов в таких областях, как разработка обычных ракет большой дальности", - считают авторы статьи.
Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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"Хотя американские органы военного планирования надеялись, что любые конфликты с Китаем и Россией не возникнут одновременно, эти предположения становятся все более сомнительными", - подытоживает издание.
Наращивание взаимодействия вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море - важное направление деятельности военных ведомств двух стран, заявлял в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, практическое взаимодействие ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности.
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