https://ria.ru/20211028/voennye-1756773911.html

Американское СМИ: российские военные находятся в своей лучшей форме

Американское СМИ: российские военные находятся в своей лучшей форме - РИА Новости, 28.10.2021

Американское СМИ: российские военные находятся в своей лучшей форме

Российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации РФ с Китаем подрывает преимущество США,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:10

2021-10-28T23:10

2021-10-28T23:16

вмф рф

сша

москва

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вооруженные силы рф

вмс китая

россия

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации РФ с Китаем подрывает преимущество США, считает американское издание Defense One.С 14 по 17 октября в Японском море проводилось двустороннее российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2021". С 17 по 23 октября боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане.Как пишет издание, более частое проведение совместных учений говорит о "тревожном" уровне стратегической координации между странами, а их усилия по модернизации вооруженных сил "подрывают преимущество США" в военной сфере. По словам авторов статьи, несмотря на то, что некоторые аналитики называют российско-китайские отношения поверхностными, похоже, что согласование их стратегических позиций углубляется."Российские военные стали более дееспособными, мобильными, чем за последние десятилетия. Москва добилась успехов в таких областях, как разработка обычных ракет большой дальности", - считают авторы статьи.Отмечается, что оборонные расходы Китая значительно возросли на фоне заявлений лидера КНР Си Цзиньпина о развертывании к 2049 году "сил мирового класса", которые могли бы доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "вести и выигрывать" мировые войны."Хотя американские органы военного планирования надеялись, что любые конфликты с Китаем и Россией не возникнут одновременно, эти предположения становятся все более сомнительными", - подытоживает издание.Наращивание взаимодействия вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море - важное направление деятельности военных ведомств двух стран, заявлял в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, практическое взаимодействие ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности.

https://ria.ru/20211028/admiraly-1756738901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмф рф, сша, москва, сергей шойгу, си цзиньпин, вооруженные силы рф, вмс китая, россия