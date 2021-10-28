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https://ria.ru/20211028/studentka-1756727902.html
Суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве студентки МГИМО
Суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве студентки МГИМО - РИА Новости, 28.10.2021
Суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве студентки МГИМО
Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, дело об убийстве студентки МГИМО... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:51
2021-10-28T18:11
происшествия
мгимо
казахстан
москва
московский городской суд
мухтар меджидов
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, дело об убийстве студентки МГИМО будет пересмотрено, сообщил РИА Новости его адвокат Шамиль Яндарбаев."К сожалению, приговор был отменен, основания для этого решения нам еще не известны, дело направили на новое рассмотрение в Никулинский суд Москвы", - сказал собеседник агентства.До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу. Пока вопрос о повторном избрании меры пресечения не решался, подчеркнул адвокат.Летом этого года присяжные в Никулинском суде Москвы оправдали мужчину, сочтя, что его вина в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций – но их гражданские иски суд отклонил.В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
https://ria.ru/20211026/ostankino-1756352372.html
https://ria.ru/20211005/obvinenie-1753237952.html
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происшествия, мгимо, казахстан, москва, московский городской суд, мухтар меджидов, республика дагестан, россия
17:51 28.10.2021 (обновлено: 18:11 28.10.2021)
 
Суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве студентки МГИМО

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Меджидову по делу об убийстве студентки МГИМО

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, дело об убийстве студентки МГИМО будет пересмотрено, сообщил РИА Новости его адвокат Шамиль Яндарбаев.
"К сожалению, приговор был отменен, основания для этого решения нам еще не известны, дело направили на новое рассмотрение в Никулинский суд Москвы", - сказал собеседник агентства.
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До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу. Пока вопрос о повторном избрании меры пресечения не решался, подчеркнул адвокат.
Летом этого года присяжные в Никулинском суде Москвы оправдали мужчину, сочтя, что его вина в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций – но их гражданские иски суд отклонил.
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В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.
Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
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ПроисшествияМГИМОКазахстанМоскваМосковский городской судМухтар МеджидовРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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