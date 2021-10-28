https://ria.ru/20211028/spros-1756607476.html

Опрос показал, на какие товары вырос спрос в преддверии нерабочих дней

Опрос показал, на какие товары вырос спрос в преддверии нерабочих дней - РИА Новости, 28.10.2021

Опрос показал, на какие товары вырос спрос в преддверии нерабочих дней

Жители Москвы в преддверии нерабочих дней стали больше покупать товары для дома, сада и ремонта, вырос спрос на игровые приставки, кухонную и умную технику,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T05:11

2021-10-28T05:11

2021-10-28T05:11

экономика

общество

москва

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жители Москвы в преддверии нерабочих дней стали больше покупать товары для дома, сада и ремонта, вырос спрос на игровые приставки, кухонную и умную технику, говорится в совместном исследовании экспертов Tinkoff CoronaIndex и AliExpress, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Эксперты добавляют, что в выходные почти на 20% выросли траты на товары для дома и сада, а по данным AliExpress Россия, спрос на умную технику для дома вырос в пять раз, на игровые приставки — в семь раз.Возрос интерес и к товарам для ремонта: спрос на аксессуары для душа и сантехники увеличился в 1,5 раза, на инструменты - почти в два.Москвичи не забывают подготовиться к удаленной работе: по словам экспертов, спрос на ноутбуки вырос на треть, чаще всего выбор делается в пользу игровых моделей. Кроме того, в 7,2 раза вырос спрос на игровую технику, консоли и геймпады.Тем не менее в Москве Tinkoff CoronaIndex, отражающий разнообразие трат, упал до показателей января, когда происходит снижение потребительской активности после новогодних праздников. "На 24 октября индекс составил 4,2 балла, тогда как год назад он достигал уровня в 6,7 балла. Жители столицы, пережившие несколько локдаунов, уже не торопятся закупаться и предпочитают с ростом заболеваемости реже выходить из дома", - отмечается в исследовании.Накануне нерабочих дней по сравнению с предыдущими выходными 15-17 октября москвичи стали меньше посещать театры и кино, их траты в барах, кафе и фитнес-центрах снизились на 5%, 2% и 11% соответственно. Кроме того жители столицы стали реже перемещаться по городу: количество транзакций в общественном транспорте сократилось на 20%, а общая сумма покупок - на 24%, выяснили эксперты.Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.

https://ria.ru/20211028/ritm-1756605761.html

https://ria.ru/20211028/kanikuly-1756598382.html

https://ria.ru/20211027/magazin-1756509039.html

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экономика, общество, москва, россия