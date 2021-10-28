Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/spros-1756607476.html
Опрос показал, на какие товары вырос спрос в преддверии нерабочих дней
Опрос показал, на какие товары вырос спрос в преддверии нерабочих дней - РИА Новости, 28.10.2021
Опрос показал, на какие товары вырос спрос в преддверии нерабочих дней
Жители Москвы в преддверии нерабочих дней стали больше покупать товары для дома, сада и ремонта, вырос спрос на игровые приставки, кухонную и умную технику,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T05:11
2021-10-28T05:11
экономика
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_5980b4c4bc60c1c0c9afabe170238b51.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жители Москвы в преддверии нерабочих дней стали больше покупать товары для дома, сада и ремонта, вырос спрос на игровые приставки, кухонную и умную технику, говорится в совместном исследовании экспертов Tinkoff CoronaIndex и AliExpress, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Эксперты добавляют, что в выходные почти на 20% выросли траты на товары для дома и сада, а по данным AliExpress Россия, спрос на умную технику для дома вырос в пять раз, на игровые приставки — в семь раз.Возрос интерес и к товарам для ремонта: спрос на аксессуары для душа и сантехники увеличился в 1,5 раза, на инструменты - почти в два.Москвичи не забывают подготовиться к удаленной работе: по словам экспертов, спрос на ноутбуки вырос на треть, чаще всего выбор делается в пользу игровых моделей. Кроме того, в 7,2 раза вырос спрос на игровую технику, консоли и геймпады.Тем не менее в Москве Tinkoff CoronaIndex, отражающий разнообразие трат, упал до показателей января, когда происходит снижение потребительской активности после новогодних праздников. "На 24 октября индекс составил 4,2 балла, тогда как год назад он достигал уровня в 6,7 балла. Жители столицы, пережившие несколько локдаунов, уже не торопятся закупаться и предпочитают с ростом заболеваемости реже выходить из дома", - отмечается в исследовании.Накануне нерабочих дней по сравнению с предыдущими выходными 15-17 октября москвичи стали меньше посещать театры и кино, их траты в барах, кафе и фитнес-центрах снизились на 5%, 2% и 11% соответственно. Кроме того жители столицы стали реже перемещаться по городу: количество транзакций в общественном транспорте сократилось на 20%, а общая сумма покупок - на 24%, выяснили эксперты.Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.
https://ria.ru/20211028/ritm-1756605761.html
https://ria.ru/20211028/kanikuly-1756598382.html
https://ria.ru/20211027/magazin-1756509039.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c2ce6e9096e55afa37180c54689e3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, москва, россия
05:11 28.10.2021
 
Опрос показал, на какие товары вырос спрос в преддверии нерабочих дней

Исследование Tinkoff CoronaIndex и AliExpress: москвичи скупили игровые приставки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИгровая приставка Sony PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жители Москвы в преддверии нерабочих дней стали больше покупать товары для дома, сада и ремонта, вырос спрос на игровые приставки, кухонную и умную технику, говорится в совместном исследовании экспертов Tinkoff CoronaIndex и AliExpress, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"За период с 22 по 24 октября по сравнению с периодом с 15 по 17 октября в 5,4 раза вырос спрос на умную технику для дома (роботы-пылесосы, напольные весы, розетки с контролем энергии). Таким образом, потребители стремятся обустроить квартиру и подготовиться к локдауну. Также в 1,5-2 раза вырос спрос на фены и кухонную технику (кухонные комбайны, чайники)", - говорится в исследовании.
Эксперты добавляют, что в выходные почти на 20% выросли траты на товары для дома и сада, а по данным AliExpress Россия, спрос на умную технику для дома вырос в пять раз, на игровые приставки — в семь раз.
Возрос интерес и к товарам для ремонта: спрос на аксессуары для душа и сантехники увеличился в 1,5 раза, на инструменты - почти в два.
Медицинский работник в резервном госпитале - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 03:57Распространение коронавируса
Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
Москвичи не забывают подготовиться к удаленной работе: по словам экспертов, спрос на ноутбуки вырос на треть, чаще всего выбор делается в пользу игровых моделей. Кроме того, в 7,2 раза вырос спрос на игровую технику, консоли и геймпады.
Тем не менее в Москве Tinkoff CoronaIndex, отражающий разнообразие трат, упал до показателей января, когда происходит снижение потребительской активности после новогодних праздников. "На 24 октября индекс составил 4,2 балла, тогда как год назад он достигал уровня в 6,7 балла. Жители столицы, пережившие несколько локдаунов, уже не торопятся закупаться и предпочитают с ростом заболеваемости реже выходить из дома", - отмечается в исследовании.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 00:27Распространение коронавируса
В Москве начался режим нерабочих дней
Накануне нерабочих дней по сравнению с предыдущими выходными 15-17 октября москвичи стали меньше посещать театры и кино, их траты в барах, кафе и фитнес-центрах снизились на 5%, 2% и 11% соответственно. Кроме того жители столицы стали реже перемещаться по городу: количество транзакций в общественном транспорте сократилось на 20%, а общая сумма покупок - на 24%, выяснили эксперты.
Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.
Сотрудница магазина - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 15:33Распространение коронавируса
Оперштаб рассказал, какие магазины будут открыты в Москве в нерабочие дни
 
ЭкономикаОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации