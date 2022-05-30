https://ria.ru/20220530/robot-pylesos-1791794750.html

Робот-пылесос: советы по выбору домашнего помощника

Как выбрать робот пылесос для квартиры и дома: советы по выбору лучшей модели

Робот-пылесос: советы по выбору домашнего помощника

Многие хозяйки не знают, как правильно выбрать робот-пылесос для квартиры и дома. Какой должна быть самая лучшая техника для автоматической уборки мусора и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:25

2022-05-30T18:25

2022-05-30T18:25

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роботы

квартира

мусор

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Многие хозяйки не знают, как правильно выбрать робот-пылесос для квартиры и дома. Какой должна быть самая лучшая техника для автоматической уборки мусора и пыли, на какие параметры необходимо обратить внимание в первую очередь, от чего зависит цена устройства и какие модели хорошо справляются со своими обязанностями и стоят недорого, советы экспертов по выбору пылесоса, - в материале РИА Новости.Как выбрать робот-пылесосПопулярность роботов-пылесосов значительно выросла за последние годы, если раньше этот гаджет был скорее развлечением, чем реальным помощником в уборке, то сейчас производители неустанно совершенствуют этот вид бытовой техники, придумывая новый функционал и улучшая качество уборки."В России наблюдается значительный рост продаж роботов-пылесосов, например, сейчас пользователи Авито покупают их более чем в два раза чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость устройства – 11 660 рублей", - отмечают эксперты торговой площадки “Авито.ру”."Робот-пылесос— устройство несложное, представляет собой платформу на двух колесах и на третьей точке опоры — маленьком шарнире. Между колес располагается суперкомпактный, но очень эффективный пылесос. В нем минимум лишних расстояний, никаких шлангов и мешок объемом примерно на пол-литра. За счет этого робот-пылесос максимально эффективно справляется со своими задачами. В хороших моделях есть вращающаяся щетка как у современных больших пылесосов. За управление отвечает бортовой компьютер, подобный тем, что стоят на смартфонах. Но главное – система сенсоров, которая позволяет пылесосу ориентироваться в пространстве и объезжать препятствия", - рассказывает Максим Шепелев, преподаватель Школы программистов МШП по робототехнике, тренер сборной России World Robot Olympiad."Сегодняроботы-пылесосы более продвинутые, нежели лет 10 назад, когда они только появились. Изначально они были малоэффективные и совсем не "умные". Старые устройства имели только датчики касания стен, которые располагались по краям. Они могли ездить и биться об стены, а мусор посреди комнаты объезжать. В связи с этим отношение к роботам-пылесосам у людей довольно скептическое. Но в наше время такая техника действительно справляется со своими задачами, хоть внешне практически не изменилась", - добавляет эксперт.Кому больше всего подойдет робот-пылесос:"Если у вас ламинат, плитка или любое ровное покрытие, то робот-пылесос идеально подойдёт для уборки. Ковролин с небольшим ворсом тоже не вызовет проблем. А вот если ворс высокий, то устройству будет тяжеловато. Следующий момент — перепады высот в квартире. Если есть высокие пороги, робот-пылесос может их не преодолеть. Стандартный порожек 1,5-2 см не помешает, он легко с ним справится", - объясняет Максим Шепелев."При выборе робота-пылесоса важно обращать внимание на следующие важные параметры: наличие турбощетки, емкость аккумулятора, функцию влажной уборки, возможность подключения к Wi-Fi и управления со смартфона или голосом с Алисой. Наличие турбощетки в разы улучшает качество уборки, она необходима, если в доме есть домашние животные и ковровые покрытия. Емкость аккумулятора напрямую связана с продолжительностью работы пылесоса на одном заряде. Чем больше площадь уборки, тем важнее этот параметр. По этому же принципу важна и емкость контейнеров для сбора пыли или воды, если в устройстве есть функция влажной уборки", - рассказывает Дарья Лобач, эксперт бренда REDMOND.ВидыСуществует несколько видов бытовой техники в этом сегменте, они отличаются функционалом.Робот-пылесосРобот-пылесос предназначен для очистки полов от пыли и мусора. Есть модели, которые оснащены функцией влажной уборки, в них есть резервуар для воды и тряпочка-насадка. Они способны не только собирать мусор, но и освежать напольное покрытие. Но это не полноценное мытье полов, такие роботы могут просто поддерживать чистоту, что удобно для семей с маленькими детьми и пожилых людей, испытывающих сложности с уборкой.Робот-полотерОтдельный вид умных помощников, которые справляются даже с сильными загрязнениями. Устройство равномерно распределяет нагрузку на насадки-салфетки, регулирует подачу воды, может просушивать за собой пол и хорошо отмывать углы. Влажная уборка проводится после сухой, так как на салфетки может попасть мусор и волосы, что снизит эффективность работы устройства.Робот-мойщик оконОтличные помощники для мытья гладких поверхностей, экономят время пользователя и заботятся о его безопасности, не нужно вставать на подоконник и тянуться, чтобы отмыть дальний угол окна. Существуют устройства, способные отмывать не только стекло, но и пластиковые, зеркальные, керамические поверхности, не оставляя разводов.Робот для чистки бассейнаАвтоматический мойщик бассейнов - умное устройство, которое помогает поддерживать чистоту и продлевает срок работы фильтров. Попадая в бассейн, он оценивает его размеры и действует по заданной программе. Такой робот очищает со дна и стенок слизь, налет, собирает мелкий мусор, не боится неровного рельефа (ступеней и впадин). Для владельцев больших бассейнов будет незаменимым помощником.НавигацияИменно от этого параметра зависит то, насколько хорошо робот будет ориентироваться в пространстве, а значит, и качество уборки. Навигация может быть реализована при помощи гироскопов, энкодеров, датчиков касания и расстояния, встроенных камер, направленных на потолок.Такие устройства способны выстраивать карту помещения, что идеально подходит для владельцев загородных домов и больших квартир.Площадь уборкиДля просторной квартиры или дома необходим более мощный прибор – пылесос, который сможет автономно работать 2,5-3 часа и качественно зонировать помещение. В некоторых моделях доступна функция работы по расписанию, что поможет планировать время уборки.Стоит отметить, что время работы прибора зависит и от качества покрытия (чем легче передвигаться, тем дольше заряд батареи). Стандартный современный робот-пылесос способен убрать квартиру около 150-200 кв.м. за одну зарядку.Тип уборкиРоботы могут производить либо сухую, либо влажную чистку помещения. Более дорогие модели совмещают в себе два вида уборки, однако специализированные пылесосы, предназначенные только для сухой или влажной уборки, как правило, справляются со своей задачей эффективнее.СухаяКлассические роботы-пылесосы. Хорошо справляются с мусором и пылью.ВлажнаяУстройства с функцией влажной уборки имеют насадки-салфетки и резервуар для воды разного объема. Но полноценном мытьем это назвать нельзя, таким образом можно лишь освежить пол и воздух.Сухая и влажнаяБолее дорогие модели способны совмещать сухую и влажную чистку. Такой робот при ежедневном использовании будет поддерживать чистоту и отсрочит необходимость генеральной уборки.УправлениеВ зависимости от модели и ценового сегмента, роботы-пылесосы могут управляться разными способами (от кнопок на корпусе до мобильного приложения).Пульт ДУПульт дистанционного управления чаще всего имеет жидкокристаллический дисплей, кнопки и навигационный джойстик, с помощью которого устройство можно направлять в разные стороны. Экран отображает время работы и часы.СмартфонЧасто приборы комплектуются модулем Wi-Fi, благодаря которому управлять пылесосом можно из любой точки мира. Мобильное приложение позволяет выбирать режим уборки, просматривать ее карту.На корпусеПочти все роботы имеют на корпусе кнопки управления: включение-выключение, возврат к док-станции, активация режима уборки.ДатчикиВ зависимости от модели на пылесосы устанавливают датчики различного типа. Бюджетные оснащены резиновым бампером и датчиком столкновения. Как только устройство сталкивается с препятствием, он срабатывает, и робот отъезжает в сторону. Существуют также лазерные и оптические сенсоры, которые помогают прибору измерять расстояние до препятствия и вовремя менять направление. Ультразвуковые датчики дают возможность заезжать под мебель и выбираться оттуда, определять дверной проем и переходить к уборке следующей комнаты. Инфракрасные сенсоры реагируют на резкий перепад высоты, что позволяет роботу не падать со ступенек, ездить по комнатам, не натыкаясь на препятствия, и возвращаться на базу для подзарядки. На некоторых моделях может присутствовать датчик загрязнения, который определяет наиболее замусоренный участок и изменяет интенсивность уборки.Датчик магнитной лентыМагнитная лента позволяет ограничить пространство для уборки. Например, роботу нельзя заезжать в определенную комнату или часть помещения. Лента наклеивается в качестве ограничителя и пылесос с помощью датчика, реагирующего на ее излучение, определяет границы уборки.Датчики движения вдоль стенИнфракрасные сенсоры, расположенные на боковых частях агрегата, предназначены для движения вдоль стен. Устройство проезжает рядом со стеной на расстоянии примерно 10-15 мм, что достаточно для тщательной уборки круговой щеткой.Датчики перепадов высотыНа нижней части робота-пылесоса устанавливаются защитные датчики, позволяющие определить перепад высоты и исключающие падение. Эти инфракрасные сенсоры постоянно отслеживают наличие поверхности под колесами и изменяют траекторию движения прибора. Если напольное покрытие имеет темные и светлые полосы, робот может отказаться убирать темные участки, принимая их за перепад высоты.Датчики препятствийСистема ориентирования в пространстве позволяет избегать столкновений. Обычно для определения преград используются ультразвуковые и инфракрасные датчики. Если на пути пылесоса на расстоянии одного метра появляется препятствие, он фиксирует информацию и объезжает его.Лазерные дальномерыОриентация в пространстве происходит при помощи лазерных или инфракрасных лучей (ИК-датчики чаще всего применяются в маломощных моделях). Определить наличие лазера очень просто: он находится в небольшом выступе в виде шайбы на верхней поверхности пылесоса. Датчик вращается с высокой скоростью вокруг своей оси и испускает световой поток, который отражается от препятствий и улавливается приемником. Минус заключается в том, что выступ добавляет устройству высоту и прибор не может заехать под мебель, нижняя часть которой находится близко к полу.НасадкиУ некоторых моделей роботов-пылесосов по бокам есть одна или две небольшие щетки, которые крутятся за пределом корпуса. Они помогают собрать пыль из всех углов к всасывающей части.ТурбощеткаРоботы-пылесосы делятся на два типа: с турбощеткой (обычно расположена на нижней стороне) и без нее. Турбощетка необходима для ковров и других покрытий с ворсом. Но чистить ее необходимо после каждой уборки, так как на ней собирается большое количество волос и шерсти животных. В дорогих моделях она имеет защиту от наматывания.ЭлектрощеткаЭлектрощетка приводится в действие электромотором и есть у всех роботов-пылесосов.Для влажной чисткиМоющая насадка представляет собой пластиковую рамку с прорезями для подачи воды и держателями-липучками для тряпочки из микрофибры. Салфетка многоразовая, после каждой уборки требует тщательной стирки и замены после 3-4 месяцев использования.Сила всасыванияЧем больше мощность всасывания пылесоса, тем качественнее будет уборка."Для поддерживающей чистки ламината, плитки или паркета будет достаточно мощности в 1000 Па. Если в доме есть ковры или пушистые животные, то стоит рассматривать модели с характеристикой минимум 2000 Па. Также существуют пылесосы с регулируемой мощностью всасывания, которую можно настроить для уборки разных покрытий", - советуют эксперты “Авито.ру”.Емкость аккумулятораЕмкость аккумулятора у роботов-пылесосов бывает разная, в среднем, она равняется 3300 мАч. От этого показателя напрямую зависит время работы техники и качество уборки помещения. Для больших квартир и домов лучше выбирать большую емкость. Для того чтобы определиться, устройство с каким аккумулятором приобретать, можно посчитать площадь помещения с вычетом зон недоступных для уборки и посмотреть в характеристиках модели, сколько она расходует энергии на 1 кв.м.Объем пылесборникаМаломощные модели обычно имеют компактные пылесборники, так как за одну зарядку они не успевает переполниться. Для небольших квартир достаточно 0,3 литров, но если робот работает в сильно загрязненном помещении, лучше периодически останавливать его и вычищать пылесборник. Для большого загородного дома стоит приобретать пылесос с емкостью для мусора не менее 0,5, а то и 1 л, но нужно иметь ввиду, что это влияет на габариты техники.Объем резервуара для водыКонтейнеры для воды устанавливаются в тот же отсек, что и для мусора, поэтому имеют одинаковые размеры. Иногда они совмещаются с миниатюрным контейнером для пыли для того, чтобы протирать пол и собирать мусор одновременно.Вид фильтраВсасывая воздух, пылесос пропускает его через фильтры, задерживающие пыль и мусор. От системы очистки напрямую зависит качество уборки. У роботов-пылесосов бывает два типа фильтров: грубой очистки (не защищает от выброса пыли, более экономный вариант) и HEPA-фильтр (многослойный и плотный). Второй вариант предпочтительнее, им комплектуются модели всех крупных производителей. Но после некоторого времени работы его необходимо заменять на новый.Уровень шумаШум, производимый пылесосом, напрямую зависит от его мощности. Ни один робот не работает настолько тихо, чтобы не разбудить спящего человека. Шум от 50 дБ может доставить ощутимый дискомфорт, поэтому если этот параметр важен, стоит выбирать модели с уровнем шума ниже этого показателя.Форма корпусаТрадиционно роботы-пылесосы имеют круглую форму, но производители в последнее время выпускают квадратные модели, позиционируя их как наиболее эффективный вариант для уборки пыли в углах помещений. Но чаще всего именно по углам комнат располагается мебель, поэтому стоит подумать, прежде чем приобретать новинку. Круглый помощник более маневрен, имеет большую проходимость и меньше ударяется о предметы при развороте.Размеры и весНебольшое устройство более маневренно, за счет этого оно качественнее проводит уборку. Но в больших пылесосах помещается больший контейнер для пыли, мощный двигатель, емкий аккумулятор. Поэтому стоит измерить высоту мебели, чтобы определиться с этим параметром. Оптимальная высота пылесоса - 6-8 см. Если речь идет о полотере, то чем тяжелее техника, тем лучше она моет пол.КомплектацияЧаще всего в стандартную комплектацию входят: пульт управления (если предполагается его наличие), кабель питания, база для зарядки, боковые щетки, турбощетка, резервуар для пыли, инструмент для очистки турбощетки, инструкция. Если модель подразумевает и влажную уборку, то присутствует емкость для воды, насадка для салфетки и микрофибра. Но производители могут предлагать дополнительные аксессуары, например, датчики ограничители движения ("виртуальная стена"), магнитную ленту.Дополнительные особенностиРоботы-пылесосы могут быть оснащены УФ-лампой для обеззараживания помещения. Но это заметно влияет на стоимость техники и снижает время работы аккумулятора. Учитывая то, что устройство имеет небольшой размер, то эффективность обеззараживания низкая. Если в доме нет ползающих по полу детей, можно не переплачивать за эту функцию.Некоторые модели роботов поставляются в комплекте с док-станцией, которая имеет самоочистку. Когда пылесос приезжает после уборки на зарядку, специальный моторчик втягивает пыль и мусор из пылесборника во встроенную емкость большего размера, которую опорожнять можно один раз в полтора-двамесяца.ПроизводительВ 2022 году "пятерка" самых популярных производителей выглядит следующим образом:СтоимостьСовременный рынок представляет огромное количество устройств в самом различном ценовом диапазоне. Бюджетные модели могут стоить меньше 10 тысяч рублей, но они имеют очень ограниченный функционал. Средняя цена качественного робота-пылесоса- от 15 до 30 тысяч рублей, самые многофункциональные могут стоить от 40 тысяч и выше.Мнения специалистовРобот-пылесос способен очень сильно облегчить жизнь, уверен Максим Шепелев, квартира будет чистой на регулярной основе. Однако он не избавит от уборки полностью — хотя бы раз в месяц нужно протирать полы дезинфицирующим средством самостоятельно."Выбрать робот-пылесос несложно. Главное — сразу определиться с функциями, которые он должен выполнять, и с тем, сколько вы готовы за него заплатить", - отмечают эксперты магазина "М.Видео".

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, роботы, квартира, мусор