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Наука
https://ria.ru/20220104/pylesos-1762985669.html
Какой робот-пылесос выбрать в 2022-м: семь популярных моделей
Какой робот-пылесос выбрать в 2022-м: семь популярных моделей - РИА Новости, 04.01.2022
Какой робот-пылесос выбрать в 2022-м: семь популярных моделей
Роботы-пылесосы заняли прочное место среди бытовой техники. По данным группы "М.Видео — Эльдорадо", только за первую половину 2021-го в России продали этих... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T08:00
2022-01-04T08:04
наука
технологии
xiaomi inc
samsung
яндекс
пылесос
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Роботы-пылесосы заняли прочное место среди бытовой техники. По данным группы "М.Видео — Эльдорадо", только за первую половину 2021-го в России продали этих домашних помощников на 29,7 миллиарда рублей. РИА Новости рассказывает о популярных моделях нового года.Xiaomi Mijia 2C Sweeping Vacuum CleanerЦена: от 17 000 рублейПреемник крайне популярной модели 1C (глобальная версия называется Mi Robot Vacuum-Mop) хоть внешне и выглядит как предшественник, получил ряд усовершенствований. Одно из них софтовое — пылесос лучше распознает препятствия и гораздо реже врезается в мебель темных тонов. Система навигации прежняя: несколько датчиков и камера, которая расположена на верхней плоскости и нуждается в хорошем освещении помещения, во всяком случае, когда 2C только строит карту. Да, пылесос читает карту и самообучается, повышая эффективность уборки. Сильно переработали боковую щетку, что, как уверяет производитель, позволяет лучше вычищать сор из углов и вдоль стен. Обещают и улучшение функции влажной уборки, но принципиально она не изменилась (разве что резервуар для воды стал больше). Бесспорное достоинство — увеличение автономности: Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner способен убрать 150 квадратных метров и вернуться на базу.Samsung VR50T95735WЦена: от 80 000 рублейДорогой и высокотехнологичный дрон-уборщик от Samsung. Глядя на него или Jet Bot AI+, можно подумать, что вместо традиционной колесной пары тут гусеничный движитель. Это не так, но модель на фоне конкурентов вездеходная. Переднюю часть корпуса специально "оквадратили": это должно помочь в уборке углов. Разработчики вложили в эту модель множество современных решений. Например, пылесос сам очищает себе базу, сор собирается в специальных пакетах (хватает на месяц, нужно докупать). В Jet Bot AI+ есть лидар, здесь это лишь часть навигационного комплекса. Устройство распознает окружающие объекты при помощи алгоритмов искусственного интеллекта: так, пылесос не зажует оставленный на полу провод или объедет неожиданный подарок от домашнего питомца. Естественно, строит карту помещения, располагает собственным приложением и легко интегрируется в умный дом. Более того, есть режим патрулирования, когда уборщик транслирует картинку помещения со встроенной камеры. Наконец, предполагается высокий уровень очистки воздуха от пыли — тут стоит несколько HEPA-фильтров.iRobot Braava Jet m6Цена: от 34 000 рублейПопытки создать эффективного робота с функцией влажной уборки приводят и к таким экспериментальным формам, как iRobot Braava Jet m6. Строго говоря, это не пылесос, а именно полотер, и в iRobot его рекомендуют использовать в тандеме с дроном-пылесосом: после сухой уборки первый подаст сигнал напарнику, что полы готовы к влажной. Для "галочки" есть и сухая уборка, но она тут вторичная и неэффективная. Устройство даже внешне сильно отличается от привычных "кругляшей": довольно небольшое и квадратное. Робот запоминает вверенную территорию через несколько проходов. Есть функции виртуальной стены, запретных зон и запуска по расписанию. Но главное — влажная уборка. Реализовали это довольно интересно: увидев пятно, устройство проходит по нему несколько раз, распыляя воду перед собой. В отличие от универсальных моделей тут имеется отдельный резервуар под специальное моющее средство. Проблема одна: дрон может застрять даже на невысоком порожке.Roborock S7Цена: от 45 000 рублейМода на влажную уборку ощущается и в флагманской модели от популярного бренда Roborock. В S7 блок с резервуаром для воды и микрофиброй работает по технологии Sonic Sea: грубо говоря, пылесос создает вибрацию с частотой до 3000 в минуту, что должно помочь в борьбе с загрязнением. Система эффективнее предшественников, но до роботов-полотеров ей далеко. Пылесос буквально нашпигован датчиками, камерой и лидаром, с помощью ультразвука распознает ковер или ворс на полу, автоматически наращивая мощность всасывания. Roborock S7 довольно умен, неплохо обходит препятствия и легко запоминает любую квартиру. Однако мелкие предметы не увидит, так что территорию перед уборкой нужно подготовить. Модель дружит с приложением Mi Home от Xiaomi и, что немаловажно для российского пользователя, с голосовым помощником "Алиса".VITEK VT-1806Цена: от 12 000 рублейДовольно простой робот-пылесос, подобные иронично называют "электровеником". VT-1806 не запоминает карту помещения: для него каждая уборка — новое странствие, в котором помогают нескольких инфракрасных датчиков. Модель явно ориентирована на консервативных пользователей, которые только осваивают новые технологии уборки, — нет специального приложения, подключение к локальной Wi-Fi-сети не нужно, управление — кнопками на устройстве или пультом. У подобного подхода есть достоинства и помимо простоты: высота робота чуть больше шести сантиметров, а значит, больше шансов заехать под шкаф и выбраться оттуда самостоятельно. Есть и влажная уборка — пылесос может протирать полы. Пусть не так эффективно, как дорогие модели, но функционала это добавляет. Замечаний всего два: шумность и скромная автономность. При заявленных производителем двух часах работы на практике выдерживает максимум полтора.Kyvol Cybovac S31Цена: от 26 000 рублейОдин из самых доступных роботов со станцией автоматической очистки, для которой придется поискать пакет, возможно, заказать в Китае. И да, при откачке мусора из самого пылесоса станция не просто шумит — ревет, такова уж особенность технологии. У Cybovac S31 джентльменский набор функций современного робота-пылесоса: от функционального приложения до построения карты помещения с помощью лидара. Это упрощает навигацию, устройство не сталкивается с мебелью. Предусмотрена и влажная уборка, но это скорее формальность: пылесос растирает воду микрофиброй, даже легкие загрязнения ему не под силу. Слушается голосовых помощников, в том числе "Алису" Яндекса. Но достаточно скромная цена при таком наборе характеристик намекает, что производитель на чем-то сэкономил — и действительно, процент брака у S31 довольно высокий, а техподдержка и сервис — не очень.Genio Laser L800Цена: от 32 000 рублейМодель от известной компании в мире роботов-пылесосов, как нетрудно догадаться из названия, с лазерным дальномером (лидаром). Есть и фирменное приложение — не столь функциональное (например, нет голосовых пакетов), как у прямых конкурентов, но вполне рабочее. Высокая мощность всасывания вместе с вездеходностью делает Laser L800 идеальным кандидатом для ухода за ковролином и коврами. Влажная уборка весьма стандартна и не заменит швабру. Пылесос выделяется богатой комплектацией: в коробке с ним много запчастей и даже ограничительная магнитная лента, которая пригодится, когда робот строит карту помещения. После этого запретная зона для него уже нужна.
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технологии, xiaomi inc, samsung, яндекс, пылесос
08:00 04.01.2022 (обновлено: 08:04 04.01.2022)
 

Какой робот-пылесос выбрать в 2022-м: семь популярных моделей

© Depositphotos / Andriy MedvediukРобот-пылесос на полу
Робот-пылесос на полу - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Depositphotos / Andriy Medvediuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Роботы-пылесосы заняли прочное место среди бытовой техники. По данным группы "М.Видео — Эльдорадо", только за первую половину 2021-го в России продали этих домашних помощников на 29,7 миллиарда рублей. РИА Новости рассказывает о популярных моделях нового года.
© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosЧто умеет робот-пылесос в 2022 году
Что умеет робот-пылесос в 2022 году - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos

Xiaomi Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner

Цена: от 17 000 рублей
© XiaomiXiaomi Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner
Xiaomi Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner
© Xiaomi
Xiaomi Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner
Преемник крайне популярной модели 1C (глобальная версия называется Mi Robot Vacuum-Mop) хоть внешне и выглядит как предшественник, получил ряд усовершенствований. Одно из них софтовое — пылесос лучше распознает препятствия и гораздо реже врезается в мебель темных тонов. Система навигации прежняя: несколько датчиков и камера, которая расположена на верхней плоскости и нуждается в хорошем освещении помещения, во всяком случае, когда 2C только строит карту. Да, пылесос читает карту и самообучается, повышая эффективность уборки. Сильно переработали боковую щетку, что, как уверяет производитель, позволяет лучше вычищать сор из углов и вдоль стен. Обещают и улучшение функции влажной уборки, но принципиально она не изменилась (разве что резервуар для воды стал больше). Бесспорное достоинство — увеличение автономности: Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner способен убрать 150 квадратных метров и вернуться на базу.

Samsung VR50T95735W

Цена: от 80 000 рублей
© SamsungSamsung VR50T95735W
Samsung VR50T95735W
© Samsung
Samsung VR50T95735W
Дорогой и высокотехнологичный дрон-уборщик от Samsung. Глядя на него или Jet Bot AI+, можно подумать, что вместо традиционной колесной пары тут гусеничный движитель. Это не так, но модель на фоне конкурентов вездеходная. Переднюю часть корпуса специально "оквадратили": это должно помочь в уборке углов. Разработчики вложили в эту модель множество современных решений. Например, пылесос сам очищает себе базу, сор собирается в специальных пакетах (хватает на месяц, нужно докупать). В Jet Bot AI+ есть лидар, здесь это лишь часть навигационного комплекса. Устройство распознает окружающие объекты при помощи алгоритмов искусственного интеллекта: так, пылесос не зажует оставленный на полу провод или объедет неожиданный подарок от домашнего питомца. Естественно, строит карту помещения, располагает собственным приложением и легко интегрируется в умный дом. Более того, есть режим патрулирования, когда уборщик транслирует картинку помещения со встроенной камеры. Наконец, предполагается высокий уровень очистки воздуха от пыли — тут стоит несколько HEPA-фильтров.

iRobot Braava Jet m6

Цена: от 34 000 рублей
© iRobotiRobot Braava Jet m6
iRobot Braava Jet m6
© iRobot
iRobot Braava Jet m6
Попытки создать эффективного робота с функцией влажной уборки приводят и к таким экспериментальным формам, как iRobot Braava Jet m6. Строго говоря, это не пылесос, а именно полотер, и в iRobot его рекомендуют использовать в тандеме с дроном-пылесосом: после сухой уборки первый подаст сигнал напарнику, что полы готовы к влажной. Для "галочки" есть и сухая уборка, но она тут вторичная и неэффективная. Устройство даже внешне сильно отличается от привычных "кругляшей": довольно небольшое и квадратное. Робот запоминает вверенную территорию через несколько проходов. Есть функции виртуальной стены, запретных зон и запуска по расписанию. Но главное — влажная уборка. Реализовали это довольно интересно: увидев пятно, устройство проходит по нему несколько раз, распыляя воду перед собой. В отличие от универсальных моделей тут имеется отдельный резервуар под специальное моющее средство. Проблема одна: дрон может застрять даже на невысоком порожке.

Roborock S7

Цена: от 45 000 рублей
© RoborockRoborock S7
Roborock S7
© Roborock
Roborock S7
Мода на влажную уборку ощущается и в флагманской модели от популярного бренда Roborock. В S7 блок с резервуаром для воды и микрофиброй работает по технологии Sonic Sea: грубо говоря, пылесос создает вибрацию с частотой до 3000 в минуту, что должно помочь в борьбе с загрязнением. Система эффективнее предшественников, но до роботов-полотеров ей далеко. Пылесос буквально нашпигован датчиками, камерой и лидаром, с помощью ультразвука распознает ковер или ворс на полу, автоматически наращивая мощность всасывания. Roborock S7 довольно умен, неплохо обходит препятствия и легко запоминает любую квартиру. Однако мелкие предметы не увидит, так что территорию перед уборкой нужно подготовить. Модель дружит с приложением Mi Home от Xiaomi и, что немаловажно для российского пользователя, с голосовым помощником "Алиса".

VITEK VT-1806

Цена: от 12 000 рублей
© VITEKVITEK VT-1806
VITEK VT-1806
© VITEK
VITEK VT-1806
Довольно простой робот-пылесос, подобные иронично называют "электровеником". VT-1806 не запоминает карту помещения: для него каждая уборка — новое странствие, в котором помогают нескольких инфракрасных датчиков. Модель явно ориентирована на консервативных пользователей, которые только осваивают новые технологии уборки, — нет специального приложения, подключение к локальной Wi-Fi-сети не нужно, управление — кнопками на устройстве или пультом. У подобного подхода есть достоинства и помимо простоты: высота робота чуть больше шести сантиметров, а значит, больше шансов заехать под шкаф и выбраться оттуда самостоятельно. Есть и влажная уборка — пылесос может протирать полы. Пусть не так эффективно, как дорогие модели, но функционала это добавляет. Замечаний всего два: шумность и скромная автономность. При заявленных производителем двух часах работы на практике выдерживает максимум полтора.

Kyvol Cybovac S31

Цена: от 26 000 рублей
© KyvolKyvol Cybovac S31
Kyvol Cybovac S31
© Kyvol
Kyvol Cybovac S31
Один из самых доступных роботов со станцией автоматической очистки, для которой придется поискать пакет, возможно, заказать в Китае. И да, при откачке мусора из самого пылесоса станция не просто шумит — ревет, такова уж особенность технологии. У Cybovac S31 джентльменский набор функций современного робота-пылесоса: от функционального приложения до построения карты помещения с помощью лидара. Это упрощает навигацию, устройство не сталкивается с мебелью. Предусмотрена и влажная уборка, но это скорее формальность: пылесос растирает воду микрофиброй, даже легкие загрязнения ему не под силу. Слушается голосовых помощников, в том числе "Алису" Яндекса. Но достаточно скромная цена при таком наборе характеристик намекает, что производитель на чем-то сэкономил — и действительно, процент брака у S31 довольно высокий, а техподдержка и сервис — не очень.

Genio Laser L800

Цена: от 32 000 рублей
© GenioGenio Laser L800
Genio Laser L800
© Genio
Genio Laser L800
Модель от известной компании в мире роботов-пылесосов, как нетрудно догадаться из названия, с лазерным дальномером (лидаром). Есть и фирменное приложение — не столь функциональное (например, нет голосовых пакетов), как у прямых конкурентов, но вполне рабочее. Высокая мощность всасывания вместе с вездеходностью делает Laser L800 идеальным кандидатом для ухода за ковролином и коврами. Влажная уборка весьма стандартна и не заменит швабру. Пылесос выделяется богатой комплектацией: в коробке с ним много запчастей и даже ограничительная магнитная лента, которая пригодится, когда робот строит карту помещения. После этого запретная зона для него уже нужна.
Сотрудница салона сотовой связи Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября 2021, 08:00Наука
Какой недорогой смартфон выбрать в 2021 году: семь популярных моделей
 
НаукаТехнологииXiaomi IncSamsungЯндекспылесос
 
 
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