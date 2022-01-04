https://ria.ru/20220104/pylesos-1762985669.html
Какой робот-пылесос выбрать в 2022-м: семь популярных моделей
Какой робот-пылесос выбрать в 2022-м: семь популярных моделей - РИА Новости, 04.01.2022
Какой робот-пылесос выбрать в 2022-м: семь популярных моделей
Роботы-пылесосы заняли прочное место среди бытовой техники. По данным группы "М.Видео — Эльдорадо", только за первую половину 2021-го в России продали этих... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T08:00
2022-01-04T08:00
2022-01-04T08:04
наука
технологии
xiaomi inc
samsung
яндекс
пылесос
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Роботы-пылесосы заняли прочное место среди бытовой техники. По данным группы "М.Видео — Эльдорадо", только за первую половину 2021-го в России продали этих домашних помощников на 29,7 миллиарда рублей. РИА Новости рассказывает о популярных моделях нового года.Xiaomi Mijia 2C Sweeping Vacuum CleanerЦена: от 17 000 рублейПреемник крайне популярной модели 1C (глобальная версия называется Mi Robot Vacuum-Mop) хоть внешне и выглядит как предшественник, получил ряд усовершенствований. Одно из них софтовое — пылесос лучше распознает препятствия и гораздо реже врезается в мебель темных тонов. Система навигации прежняя: несколько датчиков и камера, которая расположена на верхней плоскости и нуждается в хорошем освещении помещения, во всяком случае, когда 2C только строит карту. Да, пылесос читает карту и самообучается, повышая эффективность уборки. Сильно переработали боковую щетку, что, как уверяет производитель, позволяет лучше вычищать сор из углов и вдоль стен. Обещают и улучшение функции влажной уборки, но принципиально она не изменилась (разве что резервуар для воды стал больше). Бесспорное достоинство — увеличение автономности: Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner способен убрать 150 квадратных метров и вернуться на базу.Samsung VR50T95735WЦена: от 80 000 рублейДорогой и высокотехнологичный дрон-уборщик от Samsung. Глядя на него или Jet Bot AI+, можно подумать, что вместо традиционной колесной пары тут гусеничный движитель. Это не так, но модель на фоне конкурентов вездеходная. Переднюю часть корпуса специально "оквадратили": это должно помочь в уборке углов. Разработчики вложили в эту модель множество современных решений. Например, пылесос сам очищает себе базу, сор собирается в специальных пакетах (хватает на месяц, нужно докупать). В Jet Bot AI+ есть лидар, здесь это лишь часть навигационного комплекса. Устройство распознает окружающие объекты при помощи алгоритмов искусственного интеллекта: так, пылесос не зажует оставленный на полу провод или объедет неожиданный подарок от домашнего питомца. Естественно, строит карту помещения, располагает собственным приложением и легко интегрируется в умный дом. Более того, есть режим патрулирования, когда уборщик транслирует картинку помещения со встроенной камеры. Наконец, предполагается высокий уровень очистки воздуха от пыли — тут стоит несколько HEPA-фильтров.iRobot Braava Jet m6Цена: от 34 000 рублейПопытки создать эффективного робота с функцией влажной уборки приводят и к таким экспериментальным формам, как iRobot Braava Jet m6. Строго говоря, это не пылесос, а именно полотер, и в iRobot его рекомендуют использовать в тандеме с дроном-пылесосом: после сухой уборки первый подаст сигнал напарнику, что полы готовы к влажной. Для "галочки" есть и сухая уборка, но она тут вторичная и неэффективная. Устройство даже внешне сильно отличается от привычных "кругляшей": довольно небольшое и квадратное. Робот запоминает вверенную территорию через несколько проходов. Есть функции виртуальной стены, запретных зон и запуска по расписанию. Но главное — влажная уборка. Реализовали это довольно интересно: увидев пятно, устройство проходит по нему несколько раз, распыляя воду перед собой. В отличие от универсальных моделей тут имеется отдельный резервуар под специальное моющее средство. Проблема одна: дрон может застрять даже на невысоком порожке.Roborock S7Цена: от 45 000 рублейМода на влажную уборку ощущается и в флагманской модели от популярного бренда Roborock. В S7 блок с резервуаром для воды и микрофиброй работает по технологии Sonic Sea: грубо говоря, пылесос создает вибрацию с частотой до 3000 в минуту, что должно помочь в борьбе с загрязнением. Система эффективнее предшественников, но до роботов-полотеров ей далеко. Пылесос буквально нашпигован датчиками, камерой и лидаром, с помощью ультразвука распознает ковер или ворс на полу, автоматически наращивая мощность всасывания. Roborock S7 довольно умен, неплохо обходит препятствия и легко запоминает любую квартиру. Однако мелкие предметы не увидит, так что территорию перед уборкой нужно подготовить. Модель дружит с приложением Mi Home от Xiaomi и, что немаловажно для российского пользователя, с голосовым помощником "Алиса".VITEK VT-1806Цена: от 12 000 рублейДовольно простой робот-пылесос, подобные иронично называют "электровеником". VT-1806 не запоминает карту помещения: для него каждая уборка — новое странствие, в котором помогают нескольких инфракрасных датчиков. Модель явно ориентирована на консервативных пользователей, которые только осваивают новые технологии уборки, — нет специального приложения, подключение к локальной Wi-Fi-сети не нужно, управление — кнопками на устройстве или пультом. У подобного подхода есть достоинства и помимо простоты: высота робота чуть больше шести сантиметров, а значит, больше шансов заехать под шкаф и выбраться оттуда самостоятельно. Есть и влажная уборка — пылесос может протирать полы. Пусть не так эффективно, как дорогие модели, но функционала это добавляет. Замечаний всего два: шумность и скромная автономность. При заявленных производителем двух часах работы на практике выдерживает максимум полтора.Kyvol Cybovac S31Цена: от 26 000 рублейОдин из самых доступных роботов со станцией автоматической очистки, для которой придется поискать пакет, возможно, заказать в Китае. И да, при откачке мусора из самого пылесоса станция не просто шумит — ревет, такова уж особенность технологии. У Cybovac S31 джентльменский набор функций современного робота-пылесоса: от функционального приложения до построения карты помещения с помощью лидара. Это упрощает навигацию, устройство не сталкивается с мебелью. Предусмотрена и влажная уборка, но это скорее формальность: пылесос растирает воду микрофиброй, даже легкие загрязнения ему не под силу. Слушается голосовых помощников, в том числе "Алису" Яндекса. Но достаточно скромная цена при таком наборе характеристик намекает, что производитель на чем-то сэкономил — и действительно, процент брака у S31 довольно высокий, а техподдержка и сервис — не очень.Genio Laser L800Цена: от 32 000 рублейМодель от известной компании в мире роботов-пылесосов, как нетрудно догадаться из названия, с лазерным дальномером (лидаром). Есть и фирменное приложение — не столь функциональное (например, нет голосовых пакетов), как у прямых конкурентов, но вполне рабочее. Высокая мощность всасывания вместе с вездеходностью делает Laser L800 идеальным кандидатом для ухода за ковролином и коврами. Влажная уборка весьма стандартна и не заменит швабру. Пылесос выделяется богатой комплектацией: в коробке с ним много запчастей и даже ограничительная магнитная лента, которая пригодится, когда робот строит карту помещения. После этого запретная зона для него уже нужна.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, xiaomi inc, samsung, яндекс, пылесос
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Роботы-пылесосы заняли прочное место среди бытовой техники. По данным группы "М.Видео — Эльдорадо", только за первую половину 2021-го в России продали этих домашних помощников на 29,7 миллиарда рублей. РИА Новости рассказывает о популярных моделях нового года.
Xiaomi Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner
Преемник крайне популярной модели 1C (глобальная версия называется Mi Robot Vacuum-Mop) хоть внешне и выглядит как предшественник, получил ряд усовершенствований. Одно из них софтовое — пылесос лучше распознает препятствия и гораздо реже врезается в мебель темных тонов. Система навигации прежняя: несколько датчиков и камера, которая расположена на верхней плоскости и нуждается в хорошем освещении помещения, во всяком случае, когда 2C только строит карту. Да, пылесос читает карту и самообучается, повышая эффективность уборки. Сильно переработали боковую щетку, что, как уверяет производитель, позволяет лучше вычищать сор из углов и вдоль стен. Обещают и улучшение функции влажной уборки, но принципиально она не изменилась (разве что резервуар для воды стал больше). Бесспорное достоинство — увеличение автономности: Mijia 2C Sweeping Vacuum Cleaner способен убрать 150 квадратных метров и вернуться на базу.
Samsung VR50T95735W
Дорогой и высокотехнологичный дрон-уборщик от Samsung. Глядя на него или Jet Bot AI+, можно подумать, что вместо традиционной колесной пары тут гусеничный движитель. Это не так, но модель на фоне конкурентов вездеходная. Переднюю часть корпуса специально "оквадратили": это должно помочь в уборке углов. Разработчики вложили в эту модель множество современных решений. Например, пылесос сам очищает себе базу, сор собирается в специальных пакетах (хватает на месяц, нужно докупать). В Jet Bot AI+ есть лидар, здесь это лишь часть навигационного комплекса. Устройство распознает окружающие объекты при помощи алгоритмов искусственного интеллекта: так, пылесос не зажует оставленный на полу провод или объедет неожиданный подарок от домашнего питомца. Естественно, строит карту помещения, располагает собственным приложением и легко интегрируется в умный дом. Более того, есть режим патрулирования, когда уборщик транслирует картинку помещения со встроенной камеры. Наконец, предполагается высокий уровень очистки воздуха от пыли — тут стоит несколько HEPA-фильтров.
iRobot Braava Jet m6
Попытки создать эффективного робота с функцией влажной уборки приводят и к таким экспериментальным формам, как iRobot Braava Jet m6. Строго говоря, это не пылесос, а именно полотер, и в iRobot его рекомендуют использовать в тандеме с дроном-пылесосом: после сухой уборки первый подаст сигнал напарнику, что полы готовы к влажной. Для "галочки" есть и сухая уборка, но она тут вторичная и неэффективная. Устройство даже внешне сильно отличается от привычных "кругляшей": довольно небольшое и квадратное. Робот запоминает вверенную территорию через несколько проходов. Есть функции виртуальной стены, запретных зон и запуска по расписанию. Но главное — влажная уборка. Реализовали это довольно интересно: увидев пятно, устройство проходит по нему несколько раз, распыляя воду перед собой. В отличие от универсальных моделей тут имеется отдельный резервуар под специальное моющее средство. Проблема одна: дрон может застрять даже на невысоком порожке.
Roborock S7
Мода на влажную уборку ощущается и в флагманской модели от популярного бренда Roborock. В S7 блок с резервуаром для воды и микрофиброй работает по технологии Sonic Sea: грубо говоря, пылесос создает вибрацию с частотой до 3000 в минуту, что должно помочь в борьбе с загрязнением. Система эффективнее предшественников, но до роботов-полотеров ей далеко. Пылесос буквально нашпигован датчиками, камерой и лидаром, с помощью ультразвука распознает ковер или ворс на полу, автоматически наращивая мощность всасывания. Roborock S7 довольно умен, неплохо обходит препятствия и легко запоминает любую квартиру. Однако мелкие предметы не увидит, так что территорию перед уборкой нужно подготовить. Модель дружит с приложением Mi Home от Xiaomi и, что немаловажно для российского пользователя, с голосовым помощником "Алиса".
VITEK VT-1806
Довольно простой робот-пылесос, подобные иронично называют "электровеником". VT-1806 не запоминает карту помещения: для него каждая уборка — новое странствие, в котором помогают нескольких инфракрасных датчиков. Модель явно ориентирована на консервативных пользователей, которые только осваивают новые технологии уборки, — нет специального приложения, подключение к локальной Wi-Fi-сети не нужно, управление — кнопками на устройстве или пультом. У подобного подхода есть достоинства и помимо простоты: высота робота чуть больше шести сантиметров, а значит, больше шансов заехать под шкаф и выбраться оттуда самостоятельно. Есть и влажная уборка — пылесос может протирать полы. Пусть не так эффективно, как дорогие модели, но функционала это добавляет. Замечаний всего два: шумность и скромная автономность. При заявленных производителем двух часах работы на практике выдерживает максимум полтора.
Kyvol Cybovac S31
Один из самых доступных роботов со станцией автоматической очистки, для которой придется поискать пакет, возможно, заказать в Китае. И да, при откачке мусора из самого пылесоса станция не просто шумит — ревет, такова уж особенность технологии. У Cybovac S31 джентльменский набор функций современного робота-пылесоса: от функционального приложения до построения карты помещения с помощью лидара. Это упрощает навигацию, устройство не сталкивается с мебелью. Предусмотрена и влажная уборка, но это скорее формальность: пылесос растирает воду микрофиброй, даже легкие загрязнения ему не под силу. Слушается голосовых помощников, в том числе "Алису" Яндекса. Но достаточно скромная цена при таком наборе характеристик намекает, что производитель на чем-то сэкономил — и действительно, процент брака у S31 довольно высокий, а техподдержка и сервис — не очень.
Genio Laser L800
Модель от известной компании в мире роботов-пылесосов, как нетрудно догадаться из названия, с лазерным дальномером (лидаром). Есть и фирменное приложение — не столь функциональное (например, нет голосовых пакетов), как у прямых конкурентов, но вполне рабочее. Высокая мощность всасывания вместе с вездеходностью делает Laser L800 идеальным кандидатом для ухода за ковролином и коврами. Влажная уборка весьма стандартна и не заменит швабру. Пылесос выделяется богатой комплектацией: в коробке с ним много запчастей и даже ограничительная магнитная лента, которая пригодится, когда робот строит карту помещения. После этого запретная зона для него уже нужна.