https://ria.ru/20211028/soyuz-1756604921.html
Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура - РИА Новости, 28.10.2021
Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции, которая ведется на сайте госкорпорации РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T03:08
2021-10-28T03:08
2021-10-28T03:08
байконур (город)
сбербанк россии
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции, которая ведется на сайте госкорпорации "Роскосмос"."Предварительная. Промежуточная. Главная. Подъем", - комментировал этапы набора тяги двигателей и отрыв ракеты от стартового стола диктор во время трансляции.С космодрома стартовала необычная ракета. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода она украшена узорами под хохлому. Стикеры с изображениями желтых листьев и цветов на черном фоне наклеены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени ракеты. Кроме того, на второй ступени помещен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.Также на ракете имеется наклейка "180 лет Сбербанку".Это 18-й российский космический запуск в 2021 году.Через 529 секунд после старта произойдет отделение корабля от третьей ступени ракеты и его выход на околоземную орбиту. До МКС "грузовик" будет лететь двое суток.Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4.34 мск.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.Еда, рисунки и генератор кислородаПо данным сайта "Роскосмоса", грузовик доставит на станцию 1490 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для работы в открытом космосе, одежду, рационы питания, укладки для проведения экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор". Кроме того, он привезет 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, для экипажа на борт "Прогресса МС-18" также загружены яблоки, грейпфруты и апельсины, острая аджика и два кетчупа - лечо и шашлычный.По его словам, кроме штатных рационов питания, космонавты получат суммарно девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты - витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе.Грузовик привезет космонавтам рисунки детей и сюрпризы от семей, рассказали ранее РИА Новости в службе психологической поддержки экипажа.Также на корабле отправлено 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля "Наука", прибывшего на МКС в июле. Среди него - вторая российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" и бортовая мастерская.В настоящее время на станции работают две системы получения кислорода - российская "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" и американская OGS в модуле Tranquility.
https://ria.ru/20211027/raketa-1756595701.html
https://ria.ru/20200810/1575583674.html
https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html
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LIVE: Запуск ракеты Союз 2.1а с космодрома Байконур
Запуск ракеты Союз 2.1а с космодрома Байконур
2021-10-28T03:08
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байконур (город), сбербанк россии, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
Украшенная хохломой ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" стартовала с космодрома Байконур
, следует из трансляции, которая ведется на сайте госкорпорации "Роскосмос".
"Предварительная. Промежуточная. Главная. Подъем", - комментировал этапы набора тяги двигателей и отрыв ракеты от стартового стола диктор во время трансляции.
С космодрома стартовала необычная ракета. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода
она украшена узорами под хохлому. Стикеры с изображениями желтых листьев и цветов на черном фоне наклеены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени ракеты. Кроме того, на второй ступени помещен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.
Также на ракете имеется наклейка "180 лет Сбербанку
".
Это 18-й российский космический запуск в 2021 году.
Через 529 секунд после старта произойдет отделение корабля от третьей ступени ракеты и его выход на околоземную орбиту. До МКС
"грузовик" будет лететь двое суток.
Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4.34 мск.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Еда, рисунки и генератор кислорода
По данным сайта "Роскосмоса
", грузовик доставит на станцию 1490 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для работы в открытом космосе, одежду, рационы питания, укладки для проведения экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор". Кроме того, он привезет 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.
Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН
Александр Агуреев, для экипажа на борт "Прогресса МС-18" также загружены яблоки, грейпфруты и апельсины, острая аджика и два кетчупа - лечо и шашлычный.
По его словам, кроме штатных рационов питания, космонавты получат суммарно девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты - витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе.
Грузовик привезет космонавтам рисунки детей и сюрпризы от семей, рассказали ранее РИА Новости в службе психологической поддержки экипажа.
Также на корабле отправлено 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля "Наука", прибывшего на МКС в июле. Среди него - вторая российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" и бортовая мастерская.
В настоящее время на станции работают две системы получения кислорода - российская "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" и американская OGS в модуле Tranquility.