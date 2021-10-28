https://ria.ru/20211028/pensii-1756652125.html

Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 28.10.2021

Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, является приоритетом для правительства, заявил министр финансов России Антон... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:37

2021-10-28T12:37

2021-10-28T20:20

общество

экономика

пенсия

владимир путин

госдума рф

совет федерации рф

антон силуанов

пенсионеры

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, является приоритетом для правительства, заявил министр финансов России Антон Силуанов, комментируя вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам."Мы ресурсы, которые есть в бюджете, сейчас концентрируем в первую очередь на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности. Поэтому это для нас самый главный приоритет. Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода", — сказал он, выступая в Госдуме.Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент России Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по этому вопросу в кабмин.

https://ria.ru/20211024/pensii-1755902588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, пенсия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, антон силуанов, пенсионеры, россия