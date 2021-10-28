https://ria.ru/20211028/pensii-1756652125.html
Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 28.10.2021
Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, является приоритетом для правительства, заявил министр финансов России Антон... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:37
2021-10-28T12:37
2021-10-28T20:20
общество
экономика
пенсия
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
антон силуанов
пенсионеры
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, является приоритетом для правительства, заявил министр финансов России Антон Силуанов, комментируя вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам."Мы ресурсы, которые есть в бюджете, сейчас концентрируем в первую очередь на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности. Поэтому это для нас самый главный приоритет. Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода", — сказал он, выступая в Госдуме.Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент России Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по этому вопросу в кабмин.
https://ria.ru/20211024/pensii-1755902588.html
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общество, экономика, пенсия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, антон силуанов, пенсионеры, россия
12:37 28.10.2021 (обновлено: 20:20 28.10.2021)
Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Силуанов об индексации пенсий работающим пенсионерам: приоритет — пенсионеры без допдохода