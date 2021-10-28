https://ria.ru/20211028/nagrada-1756696265.html

Дрозденко наградил ленинградского школьника, спасшего брата из пожара

Дрозденко наградил ленинградского школьника, спасшего брата из пожара - РИА Новости, 28.10.2021

Дрозденко наградил ленинградского школьника, спасшего брата из пожара

Губернатор Ленинградской области Алексаднр Дрозденко наградил медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" 13-летнего Михаила Сычева, который весной этого РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:50

2021-10-28T15:50

2021-10-28T15:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Алексаднр Дрозденко наградил медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" 13-летнего Михаила Сычева, который весной этого года спас из горящего дома младшего брата, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, спасая брата, школьник из Любани получил ожоги 2-й и 3-й степени. Дом, в котором проживала многодетная семья, спасти не удалось — он полностью сгорел.Дрозденко, вручая награду герою, отметил, что кроме многочисленных подарков детям, администрация области, региональный союз промышленников и предпринимателей подарит многодетной семье новое жилье."В жизни всегда есть место подвигу" - всем известны эти слова из произведения Максима Горького. Но одно дело, когда подвиг совершает зрелый человек, и совсем другое, когда способными на подвиг оказываются дети, иногда совсем маленькие. Это говорит и о прекрасном воспитании, о том, какими их растят в семье, в школе, и о сильном внутреннем стержне, заставляющем в критический момент принять быстрое и единственно правильное решение - прийти на помощь ближнему. Сейчас Миша Сычев учится в Воронежской области, в казачьем кадетском корпусе. Сильный, спортивный - он наверняка будет прекрасным защитником Отечества. Миша! Пусть подвиг, который ты совершил, всегда будет с тобой, будет твоим ориентиром в жизни", —поздравил мальчика глава региона.Торжественная церемония восьмого награждения детей-героев, которое проводит Совет Федерации РФ, прошла в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Награждение традиционно проходит накануне Дня народного единства России.

https://ria.ru/20210922/kadry-1751312599.html

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ленинградская область, совет федерации рф, россия