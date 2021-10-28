12:02 28.10.2021 (обновлено: 12:03 28.10.2021)
Лукашенко попросил помочь с делом о геноциде советского народа в годы ВОВ
Лукашенко попросил Россию помочь работе по признанию геноцида советского народа в годы ВОВ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия могла бы оказать содействие и поддержку в работе по признанию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии и не только.
"Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым. Слова главы Белоруссии приводит официальный сайт президента.
"Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид", - заявил Лукашенко.
По его словам, обе страны "должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они (на Западе - ред.) любят сейчас говорить".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>