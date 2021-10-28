https://ria.ru/20211028/lukashenko-1756642404.html

Лукашенко попросил помочь с делом о геноциде советского народа в годы ВОВ

Лукашенко попросил помочь с делом о геноциде советского народа в годы ВОВ - РИА Новости, 28.10.2021

Лукашенко попросил помочь с делом о геноциде советского народа в годы ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия могла бы оказать содействие и поддержку в работе по признанию геноцида советского народа в годы... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:02

2021-10-28T12:02

2021-10-28T12:03

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия могла бы оказать содействие и поддержку в работе по признанию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии и не только."Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым. Слова главы Белоруссии приводит официальный сайт президента."Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид", - заявил Лукашенко.По его словам, обе страны "должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они (на Западе - ред.) любят сейчас говорить".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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в мире, белоруссия, москва, александр лукашенко, ленинград, россия